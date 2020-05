Los municipios reorganizan sus agendas festivas

Encontrar el equilibrio entre las medidas sanitarias para evitar rebrotes por el coronavirus y la celebración de esos festejos de los próximos meses que suelen representar un importante impulso para el comercio local y la reactivación de la economía. Así andan enfrascados en estos días alcaldes y concejales, en un tarea difícil porque «se trata de acertar en un escenario al que nadie se ha enfrentado antes».

Hemos peinado el litoral costasoleño, nos hemos adentrado hacia el interior, consultados consistorios de un mayor o menor tamaño y población. Y así hemos podido diseñar esta radiografía sobre cómo se reorganizan los calendarios festivos en plena pandemia por el Covid-19, de qué manera se crean alternativas culturales con un aforo reducido y qué medidas se toman en ciertos ayuntamientos, de forma que celebraciones canceladas definitivamente aportan nuevos fondos para la asistencia a las familias sin recursos.

Algarrobo

El primer teniente de alcalde y edil de Turismo de Algarrobo, José Luis Ruiz (Cs), incide en respecto a fiestas y eventos que su localidad «está a la espera del mando único, el Ministerio de Sanidad. Toda especulación que se pueda hacer, no es válida ni tiene carácter oficial».

Alhaurín de la Torre

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), ha señalado que todos los eventos previstos hasta el 31 de agosto están cancelados, incluidas Feria de San Juan, fiestas en las barriadas, Portón del Jazz o Torre del Cante. «Y seguramente también se caiga el Portón del Teatro», avanza el regidor.

Antequera

En el municipio antequerano ya se canceló la Feria de Primavera. «Se mantendrán cierta actividades de manera virtual y telemática, mientras que el resto de festejos deberá esperar a la evolución de la pandemia», incide el Consistorio.

Arriate

El alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet (PSOE), apunta que anulada la Feria y el Corpus casi se tiene por segura la suspensión de las actividades estivales al menos durante los primeros fines de semana de julio. «Aún está por ver si finalmente se cancela el XXX Festival de Cante Grande y de momento se mantiene la Fiesta en el Aire, de octubre, porque representa una importante inyección económica y constituye una de las fiestas más importantes del municipio», argumenta. Señala que en las próximas fases de la desescalada se intentarán organizar actividades culturales en «aforos reducidos» y que el presupuesto de la feria «se desatinará al empleo, la limpieza y desinfección y el bienestar de todos, porque hay familias que empiezan a tener necesidades».

Benaoján

La alcaldesa de Benaoján, Soraya García Mesa (PSOE), confirma la cancelación de la Verbena de San Juan y el Festival de Música y Naturaleza, dentro de la Semana Cultural, o la Verbena del Tren. «Todos los esfuerzos económicos de estos eventos los vamos a destinar a los vecinos que lo están pasando mal, y puede que ocurra igual en octubre, con la Feria de la Patrona, o en diciembre, con la Feria de la Chacina, porque es una fecha en la que se concentran muchísimas personas y al parecer podría haber sobre esas fechas un rebrote, al coincidir con otros tipos de gripe», agrega.

Benalmádena

El Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado hace unos días que cancela todas las ferias previstas a lo largo de este próximo verano. La programación cultural, no obstante, se intentará ajustar en la medida posible a pequeños recintos.

Benamocarra

En este municipio axárquico están canceladas las Fiestas de Primavera en honor a San Isidro o la romería de la localidad. El Ayuntamiento avanzó que va a destinar los gastos presupuestados, 40.000 euros aproximadamente, en protección a «las personas necesitadas, colectivos desfavorecidos y afectados por el Covid-19 del municipio». De momento, el resto de festejos van a depender «de las directrices que vaya estableciendo el Gobierno de España durante estos meses».

Campillos

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero (Adelante), relata que de entrada todo está por decidir: «No hay nada concreto. Sí está cancelada la Noche en Blanco, pero la fiesta de nuestro patrón, que es en julio, y la feria, es en agosto, aún están en fase de valoración», indica.

Cártama

El Ayuntamiento tiene prevista la anulación de los actos festivos hasta el día 31 de julio, incluidas Ruta de a Tapa y el Cóctel, Fiestas de San Juan en Sierra de Gibralgalia y las verbenas de las barriadas Loma de Cuenca, de Nueva Aljaima y Doña Ana. Los fondos destinados a la celebración de estos eventos se reinvertirán «en acciones y planes económicos y sociales». Para septiembre, con las fiestas en El Sexmo, se «actuará según criterios sanitarios y la evolución que siga el virus».

Coín

En Coín se suspendieron las Fiestas de la Primavera, Día de las Cruces o la Romería de la Fuensanta, que es en junio. Lo normal es que le ocurra lo mismo al Festival Flamenco: «Estamos muy pendientes a las decisiones del Ministerio de Sanidad, porque es pronto para saber qué ocurrirá con las fiestas en agosto o septiembre. Sin embargo, sí estamos viendo distintas opciones de ocio y cultura, que se adapten a la situación sanitaria».

Las playas de Torre del Mar han acogido durante el último lustro multitudinarios conciertos con motivo del Weekend Beach Festival.

Frigiliana

El alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), confirma la anulación de la Feria de Frigiliana. Y de cara al Festival Frigiliana 3 Culturas, de agosto, «todo dependerá de la decisión sobre la Feria de Málaga», tal y como indican otras localidades con fiestas en esa fecha.

Fuengirola

El Ayuntamiento subraya que aún no se ha tomado una decisión respecto a las fiestas y próximos eventos: «Seguimos aún pendientes de la evolución de la pandemia».

Genalguacil

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, incide en que para la primera quincena de agosto se mantienen los Encuentros de Arte. «Se reformulan sin que cambie el espíritu, con aforos limitados. Recordemos que es un atractivo turístico de primer nivel en El Valle del Genal y proporciona riqueza en la comarca, después de haber cumplido 25 años», justifica.

Guaro

El alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes (Cs), remarca que están a la espera de saber qué ocurre con la Feria de Málaga. «Además, como integrantes de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, ya hemos decidido que todos los municipios sigamos un único criterio. A nosotros en concreto nos preocupa la feria, pero también la Luna Mora, que llega a reunir a más de 20.000 personas durante el fin de semana y lo vemos complicado».

Mijas

El Consistorio mijeño señala que es pronto para adelantar «qué festejos se podrán celebrar, especialmente si hablamos de los conciertos o las ferias y fiestas mayores de la ciudad. En este sentido no descartamos nada, de momento hemos tenido que suspender la romería previa a las fiestas de Las Lagunas. Trabajos sobre posibles escenarios, protocolos y las líneas de readecuación de los eventos».

Moclinejo

El edil de Fiestas de Moclinejo, Alfonso Jesús de la Torre (PSOE), expresa que aún se está a la espera de las recomendaciones sanitarias y de «los acuerdos que se tomen de manera mancomunada para toda la comarca de la Axarquía».

Nerja

El Consistorio nerjeño sostiene su intención de trabajar con «distintos escenarios, porque todo todavía sigue muy incierto», matiza.

Ojén

El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez (PSOE), incide en que todavía no se ha decidido con el adjudicatario qué medidas se toman respecto al festival Ojeando. Alternativas como cambiar su formato o el aplazamiento están encima de la mesa, «porque ahora lo que prima es la salud. El factor económico es importante, pero no podemos arriesgarnos a volver atrás. Igualmente, con el festival de flamenco cabe la posibilidad de que limitemos el aforo o distanciemos las sillas, a sabiendas de que es además en agosto y no en julio. Igualmente está por ver la feria en octubre».

Imagen de la plaza principal de Rincón de la Victoria, justo después de una de las actuaciones celebradas este mismo invierno.

Rincón de la Victoria

La edil delegada de Ferias y Fiestas en Rincón de la Victoria, Clara Perles (Cs), avanza que aún no se han decidido los calendarios para este verano, porque dependerán de los criterios sanitarios. «Pero sí tenemos previsto en las próximas fases organizar actividades al aire libre. Funciones en recintos cerrados en patios de colegio o pistas deportivos, a repetir en distintos núcleos».

Ronda

La Feria y Fiestas de Pedro Romero variará en función de la evolución de la pandemia, al ser en septiembre, como relata el Consistorio.

Tolox

El concejal de Cultura de Tolox, Jerónimo Macías (PP), explica que al ser la feria en agosto se trabaja en distintas opciones, por si hubiese que limitar aforo en la plaza o bien «establecer distanciamiento, todo en función del criterio sanitario».

Torremolinos

Con el horizonte que marca la Feria de San Miguel en septiembre, el Ayuntamiento torremolinense no ha tomado aún ninguna medida. Pero los más próximos «dependerán de la evolución de la pandemia y la entrada en vigor de nuevas fases o de los criterios que se fijen por parte del Gobierno central».

Plazas principales, como ocurre en Torrox, o recintos feriales de cualquier rincón de la provincia reciben a miles de visitantes durante las fiestas.

Torrox

El Consistorio sigue «a la espera de las fases, atentos a la evolución del virus, pero deseando mantener todos los eventos posibles», expresa el edil de Fiestas y Tradiciones Populares, Salvador Escudero (PP).

Vélez-Málaga

El alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), remarca que en estos momentos la principal preocupación del gobierno local «son las personas. Es fundamental la recuperación económica y todos y cada uno de los eventos que han logrado poner al municipio en el mapa mundial. Pero en estos momentos aún no estamos trabajando en reorganizar nuestro calendario», agrega.