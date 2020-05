Málaga cuenta con 13 hoteles candidatos a ser de gran lujo tras la aprobación del decreto

Cualquiera que haya seguido la información turística en los medios de comunicación escritos, radiofónicos o televisivos de la provincia sabrá que una reivindicación histórica de los hoteleros era tener un decreto de clasificación de estos establecimientos. En 2010, explica la delegada territorial de Turismo de la Junta en Málaga, Nuria Rodríguez, se aprobó la conocida como Ley Ómnibus y ello provocó que se anulara en toda España la normativa que regulaba a los hoteles de cinco estrellas gran lujo, y no se hizo una nueva regulación por parte del Gobierno andaluz de entonces, regido por el PSOE, de forma que, aunque lo fueran, estos establecimientos no podían clasificarse como tales. La Junta aprobó el lunes un nuevo decreto que permite clasificar de nuevo estos negocios como gran lujo. En Málaga, hay 13 establecimientos susceptibles de adoptar esa calificación.

¿Qué supone esa calificación? Pues un tipo de turista muy determinado, internacional, por supuesto, con un gran poder adquisitivo que sólo va a este tipo de hoteles y, al mismo tiempo, más riqueza para el territorio y empleo de mayor calidad. Por cierto, el decreto también regula cómo clasificar hoteles en el resto de categorías, cumpliendo, claro está, una serie de requisitos, de forma que algunos podrán subir a cuatro, cinco, tres o dos estrellas y otros, bajar (si lo desean). Tienen cinco años para adaptarse. «Este decreto viene a aportar beneficio, seguridad y certidumbre en Andalucía, y especialmente para nuestra provincia. Tenemos constancia de que hay inversores esperando este decreto. En el poco más del año que llevamos gestionando las delegaciones de Turismo –se refiere la delegada a Ciudadanos–, hemos conseguido despertar a los inversores y, sobre todo, dar confianza a los empresarios. En la delegación de Málaga, tenemos registrados grandes e importantes proyectos y en marcha más de cincuenta nuevos que se registraron el año pasado. Desde antes de las anteriores crisis no se daban estos casos tan positivos», explica Nuria Rodríguez a este periódico, para añadir asimismo: «El sector ya hace tiempo que sabía de nuestra intención de publicar un nuevo decreto, ya que necesitaban que se regulara la industria hotelera. Ya nuestro vicepresidente y consejero, Juan Marín, lo adelantó. Había mucha incertidumbre esperando a este decreto que regulara la industria hotelera. El Gobierno anterior entró en un periodo de provisionalidad y eso creó mucha incertidumbre. Tenemos nuevas reglas adaptadas a la demanda, claras y transparentes y con muchas mejoras sobre el antiguo».

Considera Rodríguez que muchos hoteles de la provincia van a reclasificarse en categorías superiores gracias a esta nueva normativa de puntos. «Son muchos los que están interesados y que se han puesto en contacto con nosotros».

En cuanto al gran lujo, el hecho de no haber tenido una regulación específica en la región, dice Nuria Rodríguez, «nos colocaba en una situación de competitividad más débil frente a otras comunidades y destinos y eso no podía ser porque nosotros contamos con hoteles de cinco estrellas, pero también tenemos hoteles que van más allá, con un plus superior de lujo, de servicios y de calidad y no se les reconocía oficialmente, ahora con este nuevo decreto ya sí será posible. Tanto en Málaga capital como en la provincia, hay hoteles que ofrecen un plus superior a cinco estrellas y quieren tener la categoría de gran lujo».

¿Qué aporta este turismo? «No olvidemos que hay un turismo de lujo que sólo busca hoteles de esa categoría y, además de tener un gran poder adquisitivo, son clientes que tienen un gasto medio diario muy superior al de la media. Cuando la última crisis de 2008, los hoteles de lujo en la Costa del Sol no sólo no la sufrieron, sino que tuvieron una mayor ocupación y no olvidemos que estos hoteles ofrecen un alto servicio al cliente y eso significa empleo de calidad y estable», recalcó.

Ahora mismo, explica Rodríguez, hay cinco hoteles en condiciones de cumplir el decreto para la categoría de gran lujo, «y que además lo estaban esperando, estamos en contacto con ellos y así nos lo hicieron saber. Una vez lo soliciten y se confirme por la Administración que se cumplen los requisitos, nosotros le otorgaríamos el aumento de estrellas o la categoría de gran lujo en un mes. Le puedo decir que también hay otros hoteles que podrían ser perfectos candidatos a este categoría, por especificarle zonas, pues tenemos desde Málaga capital hoteles así hasta Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella...», reseña.

Ahora mismo, en el registro de Turismo hay veinte hoteles de cinco estrellas, de los cuales ocho son de gran lujo «porque ya lo eran con la antigua normativa que desapareció en 2010; con lo cual tenemos 13 hoteles potencialmente candidatos a subir a la máxima categoría de gran lujo ahora con la nueva normativa», reseña. Asimismo, hay cuatro proyectos de hoteles de cinco estrellas, de los cuales uno «ya ha manifestado que, cuando terminen, quieren ser de gran lujo».

¿En cuánto tiempo se producirán esas clasificaciones? «Va a depender mucho de la prisa que quieran darse los empresarios, pero si me pregunta por mi opinión, creo que no van a tardar mucho, porque como ya le he comentado, estamos en contacto con los empresarios hoteleros y nos visitan constantemente para asesorarse y presentar sus diferentes proyectos en la delegación y están muy interesados, estaban a la expectativa de cuando saliera este decreto para poder invertir y, sobre todo, poder ajustarse a esta nueva normativa para poder conseguir la clasificación».

Según Marín, hay inversiones millonarias que se irán concretando a lo largo de las próximas semanas en toda la comunidad autónoma.