Cita previa y cuarentena, la nueva vida de las bibliotecas

Sea o no un parroquiano de las bibliotecas públicas, cualquier ciudadano puede imaginarse las normas básicas de sus dependencias: guardar silencio, no ingerir alimentos en su interior, no acaparar asientos en las salas de lectura... La Covid-19 no solo obligó al cierre de estas instalaciones durante más de dos meses sino que ahora ha traído nuevos protocolos que marcan la reapertura de la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga, abiertas al público desde ayer.

En la biblioteca Miguel de Cervantes, ubicada en el barrio de Las Chapas, la estampa habitual de salas repletas de opositores, estudiantes y lectores de todas las edades ha cambiado drásticamente. Con un aforo reducido, la sala de lectura cuenta con 12 puestos disponibles, separados para preservar la distancia de seguridad entre los lectores. Los mostradores del personal están protegidos con mamparas y el uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las instalaciones.

Los malagueños que quieran hacer uso de esta sala de lectura, podrán hacerlo en el horario de información bibliográfica, de 9 a 11 horas y de 16 a 18 horas, de lunes a viernes. En cuanto al ejemplar que estén leyendo o consultando en ese momento, al acabar deben depositarlo en una caja, donde pasará un aislamiento de 14 días antes de su próximo uso. De la misma forma, la prensa solo podrá ser leída por una persona, y tras su lectura correrá la misma suerte que los libros.

Préstamos y cita previa

Por ahora, los lectores no podrán deambular entre las estanterías de la biblioteca, pero sí podrán sacar ejemplares y acudir a devolverlos, eso sí, con antelación y mediante cita previa. En el caso de la Miguel de Cervantes, el personal reservará una hora al interesado por teléfono (951926104) o bien por correo electrónico (biblio.cervantes@malaga.eu) para que acuda a recoger o a devolver sus ejemplares, siempre en horario de 11 a 16 horas y de 18 a 21 horas, de lunes a viernes. Desde la propia entrada de la biblioteca, los empleados consultarán los datos de la persona que acuda y atenderá sus préstamos y devoluciones pendientes.

Sin embargo, el personal recuerda a la ciudadanía que cuenta con libros pendientes de devolver que los préstamos continúan prorrogados hasta el 20 de julio, por lo que hasta entonces no se aplicarán sanciones por demora pese a la reapertura.



Libros en cuarentena

Tras la devolución, los libros prestados al público se guardan en cajas diferenciadas y salen de circulación durante dos semanas, de manera que se elimina el riesgo de contagio. Para procurar un buen aislamiento, la biblioteca municipal de Las Chapas ha reservado la sala de estudio de la planta superior para el retiro de los ejemplares y la prensa consultada por el público.

Cuando acaba la jornada, el personal bibliotecario tiene que introducir en el sistema todos los préstamos y devoluciones del día para que quede reflejado oficialmente.

Además, debido a que los ejemplares devueltos deberán aguardar esas dos semanas, en el sistema informático deben aparecer como prestados a un «lector ficticio», para que no mostrarse como disponible y los usuarios no puedan solicitarlo. Una vez trascurrido el período preventivo, los ejemplares se desinfectan, se devuelven de ese «lector imaginario» y vuelven a entrar en circulación.

Desde el martes 26, las 16 bibliotecas municipales de Málaga están reabiertas al público.