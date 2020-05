Denunciados cinco negocios en Málaga, tres por permitir las cachimbas compartidas

La Policía Local de Málaga realizó este pasado martes un total de 261 nuevas intervenciones en terrazas con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno central para su reapertura, por lo que a fecha de hoy se contabilizan un total de 3.385 intervenciones. Fruto de estas actuaciones sancionó ha sancionado a un total de cinco establecimientos durante el martes, lo que hace un total de 38 denuncias.

Entre los establecimientos que han sido denunciados hay tres que permitían el uso compartido de cachimbas a sus clientes, con el evidente riesgo que ello conlleva en la situación actual. Están ubicados en calle Tomas Echeverría, calle Záncara y calle Andrómeda.

Además, desde las 07.00 horas del martes 26 de mayo hasta la misma hora del miércoles, la Policía Local de Málaga ha denunciado a un total de 74 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas, siendo un total de 8.770 desde que comenzaran a aplicarse las medidas preventivas derivadas del decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo. De estas, 28 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 23 por no usar mascarillas y el resto, 23, son por incumplimientos de las medidas decretadas.

Así, se impusieron 25 denuncias en zonas litorales, concretamente 14 en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y playa de La Malagueta, entre las cuales hay cuatro jóvenes a los que se levantó acta tras ser sorprendidos haciendo botellón en la playa --por lo que también fueron sancionados--. El resto fueron impuestas en paseo marítimo El Pedregal, en Pedregalejo, a última hora de la tarde, en este caso por no respetar las distancias de seguridad ni hacer uso de mascarillas.

Respecto a las salidas con menores de 14 años no se ha producido ninguna sanción, por lo que se mantiene en 57 el número total de denuncias por este motivo. Tampoco se ha producido ninguna detención y se mantiene en 14.

Por su parte, ya son 1.835 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan. El martes se interceptaron ocho.

Además, fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete de este martes, han sido identificadas un total de 65.206 personas, sumando las 527 identificaciones que se practicaron en las últimas 24 horas.



Actuaciones destacadas



Una de las sanciones impuestas por infracción al decreto de estado de alarma ha sido a un individuo de 37 años que iba en bicicleta y al que, tras llamada de una persona, lo sorprendieron agentes de la Policía Local sobre las 15.20 horas con el pantalón bajado en mitad de un parque de calle Villanueva de Algaidas, motivo por el que fue también denunciado, no siendo detenido por exhibicionismo porque no había ningún menor presente. El individuo llegó a manifestar a los agentes que no había llegado a masturbarse, dando a entender con sus palabras que esa era precisamente su intención.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 09.50 horas, cuando dos personas fueron denunciadas tras ser sorprendidas por policías locales en calle San Bartolomé bebiendo cerveza en mitad del acerado, sin hacer uso de mascarillas ni respetar la distancia de seguridad ni entre ellos ni con los viandantes.

A las 16.05 horas, tres personas fueron denunciadas en calle Palestina por encontrarse incumpliendo las medidas preventivas y consumiendo sustancias estupefacientes. Otras tres personas serían sancionadas por efectivos de la Policía Local de Málaga sobre las 17.05 horas por encontrarse sentados en un banco de la plaza Reina Manescau bebiendo cerveza sin mascarillas y sin respetar la distancia.

Sobre las 18.25 horas del martes dos personas más fueron denunciadas tanto por infringir las normas del estado de alarma como por consumir sustancias estupefacientes, así como uno de ellos por portar un arma blanca, que fue intervenida junto con la droga.

Por último, sobre las 21.20 horas, cuatro jóvenes fueron propuestos para sanción tras ser sorprendidos, sin hacer uso de mascarillas ni guardar la distancia de seguridad entre ellos, fumando cachimbas y bebiendo bebidas alcohólicas en calle Dolores Ibarruri, debajo del puente de Santa Bárbara, siéndole intervenido a uno de ellos, de 15 años, un trozo de hachís.