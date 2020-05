"La vuelta a la actividad física tiene que ser progresiva y adaptada"

La doctora Conchi Ruiz Gómez, coordinadora del servicio médico del Complejo Deportivo de la UMA y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, explica cómo ha afectado el confinamiento en el área de Salud y Deportes de la Universidad y cómo se han tenido que adaptar al trabajo a distancia para ayudar a los usuarios a no interrumpir sus sesiones. Además, da una serie de consejos sobre cómo reincorporarse a la actividad física en el exterior evitando lesiones y contagios.

¿Qué servicios está prestando el departamento médico de la UMA durante el confinamiento en el que la actividad física ha tenido que transformarse?

La misión del departamento es ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros usuarios. El mismo viernes que se decreta el Estado de Alarma, los compañeros que estábamos trabajando comenzamos a pensar en qué podíamos hacer y grabamos vídeos. Hemos estado transformando nuestra actividad al formato digital. Estamos diseñando circuitos de ejercicios orientados, en primer lugar, a Escuela de Espalda, que eran nuestros usuarios dentro del área de Salud, y seguimos alimentando nuestra cuenta de Twitter con información saludable. Era importante seguir en contacto con nuestros usuarios mediante la atención telemática, a través de saluddeportes@uma.es y poder ofrecer las actividades y los servicios deportivos de readaptación en los casos de lesión.

¿Están recibiendo consultas de los estudiantes o personal de la UMA durante este periodo? ¿De qué tipo?

Las consultas físicas no pueden realizarse. A veces, la gente no se acuerda de nuestra dirección (saluddeportes@uma.es), pero el área de Deportes nos ha reenviado dudas de nuestros usuarios tanto a Salud como a Administración. Además, por medio de Facebook, Twitter e Instagram estamos al alcance de cualquiera que nos quiera realizar una consulta. Al principio de esta situación, sobre todo, recibimos preguntas de usuarios que querían saber si podrían continuar o cuándo podrían retomar las actividades de salud.

Han creado un canal de YouTube durante el confinamiento. ¿Qué contenido ofrece?

Nosotros teníamos la idea de realizar una videoteca con recursos digitales pero nunca teníamos tiempo suficiente y ahora sí lo hemos hecho. Comenzamos enviando los vídeos a nuestros usuarios pero al final siempre había más demanda, así que con la situación, a trancas y barrancas, se ha creado el canal 'UMA Saludable con Deportes UMA' y en ello estamos, llevando la imagen del canal y planificando todo entre todos los compañeros. También, vídeos del Facebook de 'Deportes UMA' se han subido al canal de 'Deportes UMA en casa' y son vídeos de ejercicios realizados por los técnicos. Cada semana vamos subiendo un vídeo con partes de calentamiento, cuatro ejercicios y vuelta a la calma. Intentamos adaptarlo a diferentes niveles porque no todo el mundo puede hacer lo mismo y este contenido lo vamos complementando con consejos de Medicina y Fisioterapia del Deporte que han publicado organismos como la Sociedad Española de Medicina del Deporte o el Consejo Superior de Deportes.

¿Cómo plantean la vuelta tras la desescalada?

En principio, lo que dice la Universidad y el Gobierno es que se va a potenciar el teletrabajo y que la reincorporación total sería entre septiembre y octubre pero nada es seguro. Nosotros estamos trabajando mes a mes, nos hemos ido reuniendo con el director de Deporte Universitario, Pedro Montiel, y se está pensando en todo lo que necesitamos para volver.

¿Cómo ha afectado a los deportistas de alto nivel de la UMA (DUMAN) esta situación?Para ellos es fundamental no haber dejado el entrenamiento, ¿no?

Los DUMAN más ligados a nosotros son el equipo de rugby femenino, el equipo de judo y el equipo de fútbol sala masculino, que son los tres equipos que pertenecen al Club Deportivo Universidad de Málaga. En rugby no ha habido mucha incidencia porque la liga estaba en la fase final. En el caso de fútbol sala, el equipo tendrá que jugar un playoff de ascenso por lo que los chicos han seguido entrenando en casa y, recientemente, han

podido salir a correr. Uno de los jugadores estaba en proceso de rehabilitación y ha tenido que hacer los ejercicios desde casa porque era fundamental no interrumpir la recuperación. Tanto el preparador físico, como el fisioterapeuta del equipo han estado en contacto con los jugadores para mantenerlos motivados.

¿Puede ayudar psicológicamente hacer deporte para sobrellevar esta situación de confinamiento e incertidumbre?

Es muy importante atender a las condiciones psicológicas. Se está hablando del Síndrome de la Cabaña, tras estar confinados tanto tiempo, volver a tu situación anterior cuesta un poco de trabajo. Veremos a ver como se desempeña la gente en esta vuelta a la normalidad pero, evidentemente, hacer una actividad física te ayuda en todos los niveles, también en el psicológico.

¿Qué consejos sobre alimentación puede dar a los estudiantes para llevar una dieta equilibrada en esta situación?

La alimentación es básica. Puede haber sucedido que durante el confinamiento se haya abusado de productos procesados, se tiene más tiempo para cocinar pero te entretienes haciendo otras cosas y al final optas por un alimento precocinado. Además, se puede haber producido un aumento de la obesidad y el sobrepeso que son factores de riesgo de

otras enfermedades. Así que cuanto antes volvamos a una dieta sana, mejor estaremos.

¿Qué consecuencias físicas puede tener para los estudiantes el haber pasado tantas semanas en casa con una actividad física más reducida?

El sedentarismo afecta principalmente al aparato locomotor. Se pierde masa muscular y se pasan muchas horas en la misma postura que puede ocasionar dolores de cuello y espalda. La mejor postura es en la que menos tiempo se está y en la que más te muevas. También es importante el sol y una buena alimentación. La vitamina D es esencial para que los huesos estén en buen estado y no se genere una osteoporosis.

¿Qué consejos se pueden dar para reincorporarse a la actividad física sin sufrir lesiones?

La vuelta a la actividad física tiene que ser progresiva y adaptada a nuestra forma física, nuestra edad y nuestro nivel de fuerza. Si no, se puede llegar a un nivel de fatiga perjudicial. Es mejor eso de: 'Veinte minutos cada día'. Una carga física excesiva no nos beneficia.

¿Y qué precauciones hay qué tomar para evitar contagios al salir a hacer deporte?

Hay que remitirse a la medidas comentadas por el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y algunas federaciones, como por ejemplo la Asociación Española de Médicos de Baloncesto, que ha realizado unas infografías donde explica las medidas que tienen que tomar tanto jugadores, como cuerpo técnico o personal de la instalación. Tenemos que realizar la actividad de una manera segura, respetando las distancias y con responsabilidad. De nada sirve llevar mascarilla y ponerte guantes si después vas a tocarte la cara con los mismos guantes con los que has tocado todo.