Denunciado por bajarse los pantalones en un parque e incumplir el estado de alarma

La Policía Local de Málaga denunció el martes a un hombre que fue sorprendido en un parque con los pantalones bajados. Según el Ayuntamiento de Málaga, los agentes acudieron al a la calle Villanueva de Algaidas, junto al Parque Litoral, sobre las 15.30 horas alertados por los vecinos, que aseguraron que un individuo que iba en bici se había bajado los pantalones, por lo que fue denunciado por este motivo y por incumplir el estado de alarma. Las fuentes explicaron que no fue detenido por exhibicionismo porque no había ningún menor presente en ese momento. El individuo llegó a manifestar a los agentes que no había llegado a masturbarse, dando a entender con sus palabras que esa era precisamente su intención.

No fue la única actuación ese día, ya que sólo este cuerpo policial sumó el martes 261 nuevas intervenciones en terrazas con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno central para su reapertura, por lo que a fecha de hoy se contabilizan un total de 3.385 actuaciones.

Fruto de ese trabajo cinco establecimientos fueron denunciados esa jornada, lo que hace un total de 38 denuncias. Desde las 07.00 horas del martes 26 de mayo hasta las 07.00 horas del día siguiente, la Policía Local denunció a un total de 74 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas, siendo un total de 8.770 personas denunciadas desde que comenzaran a aplicarse las medidas preventivas derivadas del decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo.

De estas, 28 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 23 por no usar mascarillas y el resto, 23, por incumplimientos de las medidas decretadas.

Por su parte, ya son 1.835 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan, durante el día de ayer se han interceptado ocho vehículos.