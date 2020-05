Prácticas: ¿online o prorrogadas?

Mientras muchas de ellas optaron por realizar actividades y trabajos telemáticos, otras concedieron la opción de posponer las prácticas y realizarlas cuando pudieran volver a desarrollarse en las entidades colaborativas - Muchos alumnos confiesan su temor por enfrentarse a un mundo laboral sin acreditar prácticas profesionales presenciales

La incertidumbre sobre qué pasaría con las prácticas externas obligatorias de los alumnos universitarios encontró, finalmente, no una sino varias resoluciones. Las prácticas curriculares del curso escolar 2019/2020 se están llevando a cabo de distintas maneras, en función de la titulación universitaria. Mientras que algunas facultades de la ciudad optaron por desarrollarlas de manera telemática, otras mantienen las prácticas suspendidas, a la espera de poder volver a reanudarlas y realizarlas de forma presencial.

Desde la Universidad de Málaga explican que una de las soluciones que se les ha ofrecido a los alumnos ha sido la de reanudar sus prácticas cuando se pueda volver a desarrollarlas en las distintas entidades colaborativas. Para ello, aseguran, han ampliado el plazo y las prácticas presenciales podrían prorrogarse hasta el mes de diciembre. Por su parte, aquellas carreras que sí puedan cumplimentar estas prácticas de manera telemática o mediante trabajos y actividades alternativas ya han comenzado a desarrollarlas.

En función del tipo de carrera, la adaptación a la alternativa online ha sido más factible, y por lo tanto, ha contado con una mejor acogida. En algunas titulaciones cuya presencialidad podría llegar a marcar la diferencia, diversas facultades dejaron a elección de los alumnos la decisión: realizar prácticas telemáticas y obtener el título antes de verano o prorrogarlas y realizarlas presencialmente, más adelante. La incertidumbre sobre cuándo y cómo podría llegar a desarrollarse esta segunda opción ha sido el motivo por el que muchos estudiantes han optado por realizar sus prácticas desde casa.

«Nos mandaron un documento en el que debíamos informar si queríamos hacer el curso de prácticas online o no», explica A.S.M, estudiante del último curso del Grado de Turismo. Esta universitaria explica que, el hecho de no poder tener una confirmación segura de que podrían retomar sus prácticas en un futuro fue el motivo por el que ella y la gran mayoría de sus compañeros decidieron hacerlas online.

A Jose, por su parte, el cese de las prácticas presenciales le pilló desarrollándolas en una clínica. Este estudiante de cuarto de Fisioterapia tuvo que dar por finalizadas sus prácticas: «Me sentí un poco perdido, las prácticas son una de las cosas más importantes de mi carrera y las estaba esperando». En esta titulación, la alternativa a las prácticas está siendo la realización de un trabajo sobre un caso práctico.

La imposibilidad de desarrollar las prácticas en las entidades colaborativas levanta entre los universitarios de último curso una mezcla entre incertidumbre, frustración y tristeza. El temor sobre cómo podrá afectar a la búsqueda de trabajo en un futuro es un sentimiento generalizado entre muchos de ellos: «No es lo mismo tener tu título y poder poner en el currículo que has estado de prácticas en un colegio», explica Rosa, estudiante de Magisterio.

Jose, por su parte, asegura que la destreza que podría adquirir con las prácticas presenciales no va a poder desarrollarla: «Cuando en un futuro vaya a trabajar en ese campo lo haré con más temor, porque no hemos tenido las prácticas necesarias para desarrollarlas». De igual modo, Ana afirma que estaba «deseando» poder empezar sus prácticas como guía de museo: «En las prácticas creo que hubiera adquirido mucha, y más diversa, información, que no hemos dado durante la carrera».

Pese a la situación excepcional a la que están asistiendo, y sus posibles consecuencias futuras, estos estudiantes se están adaptando a las nuevas alternativas online. Pese a que algunos sí se han mostrado más reacios a este sistema, la gran mayoría muestra una actitud más que comprensible con la Universidad de Málaga: «Les ha pillado tan de sorpresa como a nosotros, han intentado adaptarse como mejor han podido y de la forma que menos nos perjudique», afirma Rosa.