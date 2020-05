El PSOE critica que la Junta "castigue" a los niños con las horas de más calor

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado que la Junta de Andalucía "castiga a los niños malagueños con las horas de más calor" para el paseo por mantener la confrontación con el Gobierno central. En este sentido, ha recordado que el pasado 9 de mayo el Ejecutivo dio libertad a las comunidades autónomas para modificar los horarios de los paseos de los niños en fase 1. La provincia de Málaga lleva desde el 18 de mayo en dicha fase "y, sin embargo, la Junta no ha cambiado esos horarios".

Ruiz Espejo ha recordado que la Junta de Andalucía lleva un mes reclamando al Gobierno poder cambiar el horario del paseo de los niños, establecido entre las 12.00 y las 19.00 horas, para evitar las horas de más calor.

De hecho, ha recordado que el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, calificó de "despropósito" que los niños salieran a la calle en esa franja horaria con más de 30 grados de temperatura en muchos lugares de Andalucía y pidió rectificar al Gobierno. El consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, también criticó al Gobierno central por estos horarios; sin embargo, al tener la oportunidad, "no han cambiado".

"El Gobierno de Moreno Bonilla ha utilizado los horarios del paseo de los niños para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando ha tenido la oportunidad de cambiarlos, ha hecho dejación de funciones y no ha asumido sus responsabilidades. Decían que tenían una propuesta alternativa a esos horarios. Pero cuando ha estado en sus manos ponerla en marcha ni siquiera lo han hecho", ha afirmado.

Frente a ello ha situado a otras comunidades como Madrid y Extremadura que sí han cambiado las franjas horarias para el paseo de los niños para evitar las horas de más calor. "PP y Ciudadanos han convertido la legítima reivindicación en un arma arrojadiza, en un elemento más de confrontación. El Gobierno de Moreno Bonilla no busca resolver problemas, sino generar conflictos con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado en un comunicado.

Asimismo, ha recordado que este miércoles el BOE publicó la eliminación de las restricciones en fase 2. "La excusa de la Junta no puede ser que no estemos en fase 2, porque estaba en sus manos que los horarios del paseo de los niños en las dos semanas que vamos a estar en fase 1 hubiera sido más razonable y compatible con las temperaturas que ya tenemos. Pero no han querido", ha expuesto.

"El Gobierno de Moreno Bonilla debería dejar ya de buscar cuestiones con las que confrontar con el Gobierno central y dedicar sus esfuerzos a resolver problemas que están en sus manos, y que no son pocos", ha concluido.