¿Qué supone el acceso de Málaga a la fase 2?

Málaga pasará a la fase 2 del procedimiento de desescalada este lunes. ¿Qué significa eso? Que se reducen, aún más, las restricciones al movimiento personal y a la apertura de negocios. Así, por ejemplo, se podrá circular por la provincia en grupos de un máximo de 15 personas (sin contar a los convivientes), siempre, eso sí, manteniendo la distancia social o medidas de protección. Se sigue permitiendo el traslado a la segunda residencia siempre que estén en la misma provincia.

Desaparecen, además, las restricciones horarias para salir a hacer deporte y para el paseo de los niños, en virtud de una modificación publicada en el BOE a inicios de esta semana.

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones con un límite máximo de 25 personas, al aire libre, o 15 en espacios cerrados (sean o no convivientes). Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas, entre familiares y allegados. El aforo de los lugares de culto pasa de un tercio al 50%. Las bodas y otras celebraciones religiosas podrán hacerse en todo tipo de instalaciones, con un aforo del 50%, y sin superar las cien personas al aire libre o cincuenta en sitios cerrados.

En cuanto a los comercios pueden reabrir al público con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que se reduzca al 40% el aforo en cada planta y se garantice una distancia de dos metros entre clientes. En los locales en los que no se pueda mantener esa distancia, se permitirá únicamente la presencia dentro del local de un cliente y habrá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. Se podrán establecer sistemas de recogida en el establecimiento, siempre de forma escalonada y que se eviten aglomeraciones; y sistemas de reparto para colectivos determinados, preferentemente.

Los centros y parques comerciales pueden abrir con un aforo máximo del 30% en sus zonas comunes y del 40% en cada establecimiento. No podrá haber clientes en las zonas comunes y las partes infantiles, ludotecas o áreas de descanso estarán cerradas.

Asimismo, podrán reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local (salvo las discotecas y bares de ocio nocturno), siempre que no superen el 40% del aforo. El consumo dentro del local sólo podrá realizarse sentado en una mesa o mesas reagrupadas, y preferentemente mediante reserva previa. No se admite el autoservicio en la barra por el cliente. Las terrazas se mantienen como en la fase 1, es decir, al 50% y con la novedad de esta misma semana, de la ampliación horaria permitida por la Junta de Andalucía para permanecer abiertos hasta las tres de la madrugada hasta finales de octubre, con el objetivo de revitalizar el sector. Esta ampliación horaria, en el caso de Málaga, será hasta las dos y media de la noche.

Además, reabren al público las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no superen un tercio de su aforo. Las actividades de animación o clases grupales tendrán un aforo máximo de 20 personas, evitando el intercambio de objetos, preferentemente al aire libre y respetando la distancia de seguridad. Si no, se usarán mascarillas. Las actividades de turismo activo y naturaleza se podrán realizar para grupos de hasta 20 personas.



La esperada apertura de playas

También esta misma semana, el BOE publicaba cómo se llevará a cabo la reapertura de las playas de cara al verano. Se permitirá, por fin, el baño y la estancia para tomar el sol, pero siempre guardando una distancia de seguridad de al menos dos metros. Corresponderá a los ayuntamientos establecer la fecha de apertura de estos espacios, así como el aforo de los mismos. Para facilitar este paso, la Junta ha anunciado la contratación de miles de agentes de playa para los municipios costeros de la región. En Málaga, el ayuntamiento anunciaba que habilitará una aplicación móvil para consultar el aforo de las distintas playas de la ciudad.

Las piscinas recreativas abren con cita previa y un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia. Se organizarán además horarios por turnos. Habrá que limpiar tres veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes.

En este orden de cosas, las comunidades podrán permitir visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de discapacitados o mayores. En estas últimas, las visitas se realizarán preferentemente en supuestos excepcionales, como las últimas horas de vida o alivio de descompensación neurocognitiva del residente. No habrá visitas si hay casos de coronavirus o personas en cuarentena.

En las bibliotecas, se podrán hacer consultas en sala si no se supera un tercio del aforo. Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso siguen cerradas. Las salas de exposiciones, monumentos y equipamientos culturales podrán abrir si no superan un tercio del aforo autorizado y adoptan medidas para controlar aglomeraciones. Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reanudad su actividad si cuentan con butacas preasignadas y no superan un tercio del aforo. Pueden prestar servicios complementarios como tienda o cafeterías. No habrá guardarropa ni consigna.

En relación a los deportes, los deportistas de clubes de ligas no profesionales podrán hacer entrenamientos básicos, individualmente y con medidas de prevención e higiene, en los centros de entrenamiento de los respectivos clubes o instalaciones abiertas al público. Los profesionales podrán entrenar de forma total con un máximo de hasta 14 personas. El entrenamiento se efectuará, siempre que sea posible, por turnos, evitando superar el 50% de la capacidad de la instalación. No podrán ir los medios.

La competición de las ligas profesionales se reanuda sin público y a puerta cerrada. Se podrán, además, reabrir las instalaciones deportivas cubiertas. La actividad requerirá cita previa, se organizarán unos horarios y se respetará el límite del 30% de capacidad de aforo y se podrán usar los vestuarios.

Podrá haber congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias en pabellones de congresos, salas de conferencias, salas multiusos y otros establecimientos sin superar los 50 asistentes y manteniendo dos metros de distancia mínima o equipos de seguridad. Se fomentará la participación no presencial.

Las residencias, edificios, centros e instalaciones, de naturaleza pública o privada, que tengan por objeto el alojamiento y prestación de servicios hosteleros y de restauración a personal científico, técnico e investigador, podrán reanudar la misma.

Continúan permitidas la caza y la pesca deportiva y recreativa, y en relación a cuestiones administrativas, se podrá solicitar cita previa para la renovación del DNI en comisarias de la Policía Nacional.