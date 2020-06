Bares, chiringuitos y comercios inician la fase 2 con la previsión de ir sumando más aperturas cada día

Málaga ha entrado hoy en la fase 2 del proceso de desescalada del confinamiento, tras decretarse el pasado 14 de marzo la alerta sanitaria y el correspondiente confinamiento en los hogares para evitar la transmisión del Covid-19. Lo cierto es que el buen tiempo y las menores restricciones que se imponen en este tramo hacia eso que ha dado en llamarse la buena normalidad han hecho que hasta un 70% del pequeño y mediano comercio de la provincia y en torno al 20% o 30% de los chiringuitos de la Costa del Sol, y la misma proporción de bares y restaurantes, hayan abierto hoy al público. Las previsiones son muy halagüeñas, porque a final de semana estarán operativos casi el 100% de los pequeños y medianos comercios de la provincia y el 50% de la planta hostelera y de restaurantes de playa. Es decir, ambos sectores sumarán aperturas cada día de esta semana.

La mañana de hoy ha sido de contrastes, porque aún hay muchos pequeños comerciantes o dueños de bares y restaurantes que se afanaban por acondicionar el local para su reapertura. Se imponen esta mañana las tareas de desinfección, la limpieza, la separación de las mesas en más de dos metros y el acondicionamiento completo de los locales comerciales y hosteleros.

En cuanto a los hoteles, según la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Málaga, Lola Villalba, estos abrirán a finales de junio y principios de julio, puesto que aún hay restricciones a la movilidad interprovincial, la cuarentena de 14 días para los turistas que vengan al país y las fronteras con muchos países están aún cerradas. Es decir, que hoy han abierto pocos hoteles en la Costa del Sol, pero sí hay ya un ánimo evidente de ir haciéndolo en cuanto transcurran las semanas. Porque las condiciones del confinamiento se van a ir relajando progresivamente y, por ejemplo, ya se ha anunciado el fin de la cuarentena de 14 días para los turistas que lleguen a España a partir del 21 de julio. "Los hoteles abrirán a finales de junio o principios de julio", explica Villalba, quien además señala que el hecho de que se permita continuar con los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor hasta septiembre supone "un respiro" para hoteleros y hostelero, ya que ello va a permitir que los empresarios vayan sacando de esos ERTES a la plantilla que necesiten según las restricciones de aforo y movimiento vayan siendo menores. En los primeros días tirarán del turismo nacional y, a partir de julio, del internacional.

En cuanto a la hostelería, "los que no abrieron en la fase 1 lo harán ahora, va a haber sin duda más aperturas. Muchos restaurantes no abrieron porque no tenían terraza, pero ahora sí lo van a hacer al poder usar la mitad del aforo del interior. Estoy convencida de que la mayoría de restaurantes abrirán", dice la dirigente sindical.

Javier Frutos, presidente de Mahos, asociación que agrupa a los hosteleros malagueños, asegura que hoy han abierto el 20% o 30% de los bares y restaurantes de la provincia y, a finales de semana, se llegará al 50% de aperturas. "Hoy la gente está limpiando, necesitamos muchos días, el miércoles o el jueves habrá, sin duda, más aperturas de establecimientos. Estamos con los locales a medio gas, pero ya en esta fase podemos usar el 50% del aforo interior y el 50% del aforo exterior", señala, para indicar que una vez que haya mayor movilidad y comience a llegar el mercado exterior, es decir, los turistas extranjeros, "se le vará más color a la cosa". "No va a ser nada igual que el año pasado, este año tenemos las pérdidas aseguradas, pero por lo menos ahora vamos a ir ingresando por lo menos algo".

Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, ha indicado que ahora mismo hay un 20% o 30% de chiringuitos abiertos, todos ellos en la fase 1, y esos son los que han abierto hoy, aunque en los próximos días se llegará al 50% de negocios operando, a medida que avance la fase 2. El otro 50%, según sus previsiones, abrirá en la fase 3. "No va a cambiar mucho la situación de como estaba hace unos días a ahora. También ha tenido alguna gente dificultades sobre qué es terraza y qué no". Del Castillo agrega que está habiendo muchos cambios en la normativa, lo que genera incertidumbre entre los empresarios, y aclara que los chiringuitos no van a estar a pleno rendimiento hasta que no empiecen a llegar turistas de otras provincias o del extranjero. Ahora mismo, su clientela se compone de los residentes en los distintos municipios de la Costa del Sol.

Salvador Pérez, presidente de Comecio & Málaga, afirma que los ánimos están cambiando y se ve "más alegría", "el cambio de fase se acoge con ilusión, con ganas, es algo que esperábamos. Ya estamos pensando en la fase 3". De momento, hay un 70% de pequeños y medianos comercios abiertos. Estos son los que hoy han levantado la persiana. Y a medida que pasen los días, se llegará a casi el 100% del sector operando, con las restricciones de la fase 2. "La inmensa mayoría va ya abriendo y preparando sus comercios, todo el que tiene una empresa tiene la idea, claro, de hacer caja. Espero que los que se queden por el camino sean los menos", explica.

Destaca además que hay una falta acuciante de liquidez en los negocios, no sólo para pagar a los empleados que salen del ERTE, sino también para hacer frente a los abonos a proveedores, los seguros, ectétera€ "Esperemos que los cierres sean los mínimos, el sentimiento de todos es abrir y continuar".