Colectivos de cuatro barrios se oponen a que las terrazas abran hasta las 3

Las asociaciones de vecinos Centro Antiguo Málaga, Pedregalejo, El Romeral contra el Ruido y Centro Sur Soho Barrio de las Artes han dado a conocer un comunicado conjunto en el que se oponen "a cualquier intento de aumento de horario de las terrazas", en alusión a la ampliación hasta las 3 de la mañana (2.30 en las zonas acústicamente saturadas de El Romeral y el Centro), como medida temporal por las crisis del coronavirus, hasta el 31 de octubre.

Los colectivos lamentan que esta ampliación, acordada entre el Ayuntamiento y la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos) la hayan conocido por los medios de comunicación, sin haber hecho partícipe a los vecinos.

El comunicado señala que los vecinos no tienen que agradecer el Consistorio el que en las zonas acústicamente saturadas el cierre sea a las 2.30 y no a las 3, "pues no llegan a valorar lo que implica realmente para los residentes este aumento de horario".

Además, critican que el acuerdo se ha tomado "atendiendo exclusivamente al sector más visible, más ruidoso, o al menos uno de los que más se hace oír en la economía de la ciudad, los hosteleros, y sin contar en absoluto con los que más sufren sus efectos, los vecinos, quienes también contribuyen a la economía local, trabajando en otros y no menos valiosos sectores económicos que, sin embargo, no tienen horario que quepa modificar y que se van a ver más afectados aún de lo que habitualmente están".

Los vecinos cuestionan la versión municipal de que el decreto ley de la Junta de ampliación de horario sea "de obligado cumplimiento en todos sus términos". De hecho, los colectivos argumentan que la Junta "solo señala un límite máximo para el horario de las terrazas, pero su determinación concreta es competencia y decisición exclusiva de los ayuntamientos".

En este sentido, ponen como ejemplo la actitud del Ayuntamiento de Sevilla, que estudiará "cómo cabe aplicar el decreto-ley y sobre todo su posible colisión con normativas municipales como la declaración de zonas acústicamente saturadas".

Para las asociaciones vecinales el Ayuntamiento de Málaga es el responsable "de una medida que va a tener enorme impacto negativo en la ciudad en beneficio de unos pocos" y recuerda que, puesto que en toda Málaga hay terrazas, "serán muchos los ciudadanos que, este verano, van a tener condicionado su descanso, para ir a trabajar a otros sectores quizás más imprescindibles, como los hospitales, las empresas tecnológicas punteras del PTA, pero también el comercio, los transportes, etc...".

El comunicado conjunto se pregunta, por último, qué tipo de clientes llenarán las terrazas en el último tramo de la madrugada, y considera que los turistas que acudan a Málaga serán "los que no atiendan las recomendaciones de hacer turismo seguro en sus respetivos países", los que preferirán venir a Málaga, "a la barra de Europa donde la diversión estará asegurada hasta altas horas de la madrugada".

"¿Es esto lo que acepta el Ayuntamiento para el bienestar y salud de sus ciudadanos? ¿Es esta la calidad que tanto se pretende conseguir?", concluye el comunicado.