De la Torre aboga por ir a fase 3 la próxima semana pero "con solidez y sin ningún retroceso"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado partidario de que la provincia pueda pasar a la fase 3 de la desescalada este próximo lunes, 8 de junio, al igual que el resto de andaluzas --menos Granada--, siempre eso sí que se haga "con solidez, fuerza y sin retroceso ninguno". Por ello, ha vuelto a insistir en la importancia de que se cumplan las medidas como el uso siempre de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos: "La mejor defensa es la que hagamos desde la propia sociedad civil", ha advertido.

De la Torre, en una rueda de prensa telemática, ha dicho que "por supuesto" es partidario de que se pase a la fase 3 este próximo lunes, valorando que ello permitirá "tener una conectividad, una capacidad de transitar de una provincia a otra en Andalucía".

Esa movilidad, ha continuado, es "muy positivo". "Vendrá muy bien que podamos movernos de una provincia a otra dentro de España", ha dicho, recordando que para que todo se produzca en términos positivos "tenemos que sacar partido en temas económicos a estas fases, las cuales vamos entrando, pero sin olvidar, por otra parte, todos y cada uno de nosotros una colaboración permanente".

"La mascarilla debe ser de uso permanente por parte de cualquier ciudadano. Todos debemos funcionar como si estuviéremos infectados y protejamos a los demás poniendo una barrera en medio", ha insistido el regidor.

En este punto, cuestionado, en concreto, por si entendería que Málaga, finalmente, no pasara dentro de siete días a la fase 3, De la Torre ha dicho que "si hay razones objetivas, no tengo nada que decir", pero, "como alcalde, no me sentiría satisfecho de que eso ocurra".

"Creo que todos debemos remar y meter el hombro para que eso pueda pasar", ha dicho, insistiendo en la colaboración de todos pero "los ciudadanos son vitales y esenciales". "Los números están ahí, sigue habiendo contagios, pocos, pero siguen, y mientras hay uno o dos estamos con el riesgo". Ha dicho, por tanto, que hay que "cortar" ese riesgo "terminando con los contagios".

"Me encantaría que Málaga seamos capaces de que haya contagio cero, riesgo ninguno, libre de virus; ese es el mejor mensaje, la mejor imagen para que Málaga recupere cien por ciento su fuerza turística, su capacidad de atracción de inversiones, de generación de empleo y está en nuestras manos el hacerlo", ha dicho.

Así, ha apostado porque todo se cumpla "y no tengamos más remedio que pasar". "Hagámoslo cada día, cada minuto, cada hora, no estemos pasivamente haciendo lo que nos dé la gana, algunos, ya que la mayor parte está cumpliendo bien las normas".

"Quiero ser más proactivo que los expertos en sanidad y le doy una importancia enorme", ha afirmado De la Torre, que ha dicho que es "esencial" superar la crisis sanitaria.



Números sanitarios los mejores posibles

A juicio de De la Torre, "es fundamental que Málaga tenga unos números sanitarios los mejores posibles", ha dicho, recordando que "partíamos de una situación mala en el mes de febrero, de marzo, cuando se tenía la mitad de los casos en aquel momento de Andalucía y todo eso ha cambiado con un gran esfuerzo de todo el personal sanitario y también de los ciudadanos de Málaga".

Por ello, ha insistido en que los ciudadanos deben seguir haciendo el esfuerzo "y el Ayuntamiento colaborará en ello" para, en suma, "poder reactivar de verdad y tener solidez, cimientos sólidos para la generación de empleo sin retroceso de ningún tipo".



Mirar al futuro

Sobre si cree que el ir una semana por detrás de otras provincias andaluzas ha provocado perjuicio, ha opinado que "algo habrá habido", pero ha apostado por "mirar de cara al futuro". "No voy a mirar el tema del pasado, si hubo o no razones para ello, pero la verdad teníamos nosotros en ese momento mejores números que Navarra, en ese momento, que estaba para entrar en fase 2".

Así, ha apostado por "ser prácticos" y buscar que se recupere "perfectamente" ese retraso e incorporarse Málaga, junto con el resto de provincias en la fase 3.



Playas



Por otro lado, cuestionado por cuáles son las principales dificultades que podrían encontrarse con el cumplimiento de las normas tras la apertura de las playas al baño desde este lunes coincidiendo con la entrada en fase 2, De la Torre ha señalado que, en principio, no habría dificultad "si todos somos responsables".

Así, ha esperado que haya "un planteamiento muy correcto" porque, ha incidido, "nos jugamos mucho". "Mientras existan casos no podemos estar con la sensación de que esto está resuelto, ni mucho menos", ha advertido, recordando que no existen vacunas y los tratamientos hay que mejorarlos.

"La mejor defensa es la que hagamos desde la propia sociedad civil. Si todo el mundo llevara mascarilla en dos semanas, en tres, el virus se ha terminado en los espacios donde se use la mascarilla, seamos capaces de hacerlo", ha apostillado.

También sobre las playas, De la Torre ha anunciado que la aplicación 'Málaga funciona', que ofrece los servicios y donde las personas, de forma voluntaria, registran su asistencia para conocer potenciales asistentes, podría estar un poco antes de mediados de junio y ha incidido en que será útil "cuanto más gente la use".

En relación con el aforo, ha recordado que está como un dato, al igual que el dato del agua o la ausencia o presencia de medusas, según tamaño, longitud y anchura de la playa, invitando a la gente a que use la aplicación.