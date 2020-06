Pérez: "Málaga necesita un compromiso sincero del equipo de gobierno para que nadie pase hambre"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha exigido al equipo de gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, "un compromiso sincero para que nadie pase hambre en nuestra ciudad". Durante una visita a los bancos de alimentos de Soliva y de Hacienda Cabello en compañía de las concejalas socialistas de Derechos Sociales, Rosa del Mar Rodriguez, y de la responsable del distrito, María del Carmen Sánchez, ha comprobado "que ambos economatos no cuentan con ayuda del Ayuntamiento, algo incomprensible".

Pérez le ha espetado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "mientras haya un malagueño o malagueña que pasen hambre, una familia que no recibe respuesta, unos bancos de alimentos que depositan más esperanzas en la caridad que en la acción de este ayuntamiento, mientras eso sea así, significará que como administración más cercana estamos fallando, y eso es lo que está sucediendo en la actualidad a lo largo y ancho de nuestra ciudad"

El portavoz socialista invita al regidor a pisar los barrios para ver cómo las asociaciones reparten alimentos a colas de cientos de personas con fondos donados en su mayoría por la ciudadanía y por empresas "en más de un 80%, sólo el 27% de los fondos con que cuentan proceden del Ayuntamiento, mientras que la mayoría de la comida que llega a estos hogares es posible gracias a la solidaridad de la ciudadanía y a empresas que han donado parte de su stock".

"Hemos visitado muchos bancos de alimentos, y nos agradecen la visita, pero lo que más nos sorprende es que nos digan en alguno de ellos que nadie del equipo de gobierno ha acudido a verlos pese a vivir una situación de crisis extremadamente aguda. El alcalde y sus concejales no han sido capaces de liderar una respuesta eficaz, es algo que se observa diariamente, pero quienes pagan esa situación son los que menos tienen", defiende el líder socialista.

Pérez advierte de la falta de conocimiento De Francisco De la Torre sobre la realidad malagueña en los barrios. "Hace dos semanas me dijo el alcalde que estaba todo controlado ante la situación de necesidad de alimentos que viven miles de familias, hoy podemos asegurar que nada está controlado. Invito al señor De la Torre ha acompañarme para ver esa situación, esa Málaga que parece desconocer", le ha espetado al regidor del PP.

Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas, por lo que hay que dar una respuesta para el reparto de alimentos. "Este Ayuntamiento no puede dejar caer todo el peso de esa cuestión exclusivamente en entidades sociales, debe liderar y apoyar a las mismas.

En la actualidad el sistema existente no funciona bien, y esta dejando a miles de personas desprotegidas, esperando semanas para recibir alimentos", afirman los socialistas en un documento que entregó el portavoz del PSOE hace unos días al alcalde de la ciudad. "Apostamos por politicas sociales donde las prestaciones económicas sean la base de la dignidad de las personas para que puedan vivir su dia a dia sin tener que acudir a pedir alimentos o esperar recibirlos en su domicilio, por ello apostamos por las prestaciones económicas como via para dignificar a las familias, no obstante siendo conscientes de que los tramites administrativos llevan un tiempo, para eso deben estar los bancos de alimentos, para las urgencias y no como sistema asistencial basado en la caridad y beneficencia", ha comentado el líder de la oposición en el Ayuntamiento de la capital.