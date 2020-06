"Sin saber mis derechos, me mandaron la opción del bono y vi el cielo abierto"

Era el "viaje de sus sueños" y ahora no sabe cuándo podrá siquiera volver a plantearlo. Es el caso de Silvia Bravo, una malagueña que el 14 de mayo debería haber embarcado, junto a su marido, en un avión de Iberia rumbo a Orlando con regreso desde Nueva York. Pero la crisis del coronavirus trastocó todos sus planes, la aerolínea canceló el vuelo y esta malagueña se vio enfrascada en todo un periplo para conseguir el reembolso que se extendió durante más de dos meses.

"Por el miedo a perder esa cantidad de dinero y sin saber mis derechos, cuando me mandaron la opción de un bono, vi el cielo abierto. Y con la situación en esas [primeras] semanas del covid-19, que parecía que era un 'tipo de gripe', pues pensé que al menos podría hacer mi viaje en otro momento", rememora Silvia, que asegura que la aerolínea no le ofreció la posibilidad de pedir la devolución del dinero y aceptó, como única opción, un bono canjeable con los más de 1.000 euros que le había costado el transporte aéreo.

"Empecé a llamar y a decir que no quería el bono, que me había informado y quería el reembolso", explica esta malagueña, que afea la "estafa" por parte de la compañía y una atención deficiente. "Cada vez decían algo diferente, desde la persona que me atendía y no sabía de mi caso, a la que parecía un ordenador solo diciendo la información que Iberia quería. La misma frase repetida: el bono es el reembolso del dinero, y su bono está en estado 'trabajando'".

La situación llevó a Silvia a hacerse socia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que ellos ejercieran como mediadores y llegó a poner una reclamación en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de la que informó a Iberia. "Sorprendentemente me dijeron que me iban a mandar una solicitud de anulación del bono y una de reembolso del dinero". Desde la compañía aseguraban que solo quedaba esperar pero, tras varias semanas, no había noticias del reembolso, pese a que la normativa europea establece un plazo de siete días para la devolución desde que el usuario lo solicita en caso de que la compañia cancele el vuelo.

Buscando personas con situaciones similares, esta malagueña dio con un grupo de afectados en Facebook, donde la mayor recomendación fue presionar en redes sociales. "Así lo hice y a las dos horas apareció el email de los dos reembolsos de cada billete y un mensaje en Facebook que ya se había realizado".



Malas prácticas

Los efectos económicos de la crisis del coronavirus han disipado la idea de Silvia Bravo, afectada por un ERTE, de hacer el viaje, aún contando con el importe de los vuelos, debido a la incertidumbre que sufren en su hogar. "Cuando ya te das cuenta que esto va para largo, que mi marido es autónomo y tiene que seguir pagando, que tu empresa quizás no vuelve a la normalidad y quizás dentro de x meses te van a echar... que tu vida se paraliza y tienes que pagar una hipoteca... te dices ¿cómo voy a poder hacer el día de mañana mi viaje?".

Debido al grado de desinformación con el que muchos usuarios decidieron aceptar los bonos canjeables, desconocedores de su derecho a solicitar el importe de sus billetes, el Ministerio de Consumo anunció esta semana la interposición de una denuncia a 17 aerolíneas a las que acusa de malas prácticas, entre ellas Iberia, Ryanair, Air Europa y Air France. Una decisión que los afectados acogen como una nueva fuente de esperanza, especialmente en aquellos casos en los que aún siguen esperando las devoluciones, como es el caso de Andrea García y su pareja, que descubrieron la cancelación de su vuelo al hacer el check-in el día antes de partir a París para continuar unas prácticas.

"No le enviaron ni siquiera un mail para avisarle. Tuvo que ir a Madrid en AVE y coger otro vuelo. Menos mal que salió bien", explica Andrea, una solución límite ya que la respuesta de AirFrance era tomar otro vuelo el 1 de junio, cuando debía incorporarse el 11 de mayo. "De momento, no le han devuelto el dinero de ninguna forma y hemos llamado varias veces y nos cuelgan. Encima para rellenar el formulario online para solicitar el reembolso te piden el número de billete que, por ejemplo, a él no se lo han dado".



Cerca de 200 reclamaciones

La presidente de Facua en Málaga, Lola García, asegura que la desinformación o incluso la aportación de "información engañosa" que los usuarios soportan tras una cancelación de un vuelo por parte de la aerolínea es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo y, por ello, aplauden la decisión del Ministerio de Consumo.

Según datos aportados por la asociación, en lo que va de año, Facua ha registrado 198 consultas o reclamaciones en transporte aéreo, concentrándose la mayoría de ellas en los tres meses de estado de alarma. En todo el ejercicio de 2019, solo contabilizaron 91 peticiones. "Lo que se está denunciando es que las aerolíneas, en lugar de informar a los pasajeros de cuales son sus derechos, les proponen un bono, incluso por importes inferiores al billete que le tienen que devolver", explica a este periódico Lola García. "Sí que es verdad que es un desembolso económico, que para ellos es un esfuerzo obviamente y un problema, pero lo que no puede ser es que sean los usuarios los que asuman esa carga económica y que no han viajado".

Lola García recuerda que, según establece la normativa europea, cuando una aerolínea cancela un vuelo tiene que devolver el importe del billete en siete días a los pasajeros que lo soliciten, en caso de que prefieran el reembolso al bono canjeable. "Además tienes derecho a unas indemnizaciones, dependiendo de las circunstancias. En este caso no, porque las aerolíneas no cancela y no vuela, pero no por culpa de nadie, sino por el estado de alarma".

Tal y como cuenta Blanca Fernández, otra afectada por estas prácticas y con un vuelo a Barcelona operado con Ryanair cancelado desde finales de abril, tardó más de dos meses en conseguir una devolución que hubo que pelear y que pudo solucionar gracias al servicio de resolución de conflictos de Paypal: "¡No sé cuanto tiempo estuve llamando por teléfono!", recuerda ahora Blanca, que rechazó en varias ocasiones la opción del bono ante la insistencia de la compañía: "Yo creo que la idea que ellos tienen, y te lo reiteran muchísimo en las emails, es que puedes usar el bono mientras no te hayamos hecho la devolución. Entonces, es verdad que al final te ata un poco a usar el bono de Ryanair cuando igual encontrarías un vuelo más barato en otra página".