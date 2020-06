Hacienda ha devuelto ya un 20% más de dinero en Málaga en una campaña de Renta más acelerada

La situación económica generada por el coronavirus se está dejando notar también en la Campaña de la Renta 2019, ya que los contibuyentes se están dando más prisa en presentar su declaración, sobre todo en el caso de las personas a las que el resultado les sale a a devolver. Según los datos publicados este jueves por la Agencia Tributaria, en Málaga se han devuelto ya 166,3 millones de euros superados dos tercios de la campaña del IRPF un 20,6% más que el año anterior.

Un total de 263.947 contribuyentes han recibido ya su devolución, con un incremento en este volumen del 15,4%. La media de la devolución se sitúa en los 630 euros. Hacienda dice que se ha procedido ya al reintegro del 77% de todas las declaraciones recibidas que salen a devolver (que han sido de momento 341.845) y al 65% del dinero solicitado por estos contribuyentes (254,4 milones)

En total, se han presentado hasta la fecha (con independencia de si salen a devolver o a ingresar) más 450.000 declaraciones en la provincia, unas 42.000 más que en la anterior campaña a la misma altura de plazo. Hacienda destaca que, en el actual contexto de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes presentan sus declaraciones por internet, "se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña prevista (1 de abril), de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones".

La Agencia Tributaria aclara, por otro lado, que acelerar la presentación no supone un perjuicio para los contribuyentes con declaraciones a ingresar, dado que estas personas comienzan a pagar al final de la campaña.

Los datos han sido presentados este jueves a nivel nacional, recordando también que la atención en oficinas arrancará el próximo día 8 de junio, con solicitud de cita previa a partir de mañana viernes, y como un complemento de la asistencia personalizada por teléfono, dado que el periodo global de asistencia en los centros de la Agencia Tributaria será este año la mitad que en una campaña presencial normal, y se verá restringido, a su vez, a la mitad de los espacios habitualmente disponibles. Esto se debe a la necesidad de mantener las distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención, así como para una adecuada gestión, desde la perspectiva sanitaria, de los flujos de entrada y salida de contribuyentes.

Por estos mismos motivos, la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña. De esta manera, Hacienda irá ajustando la capacidad de absorción que, dadas las circunstancias sanitarias, tengan los distintos centros de atención.

"Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después", apunta la Agencia que, en todo caso, recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio 'Le Llamamos' que seguirá contando con capacidad de absorción de demanda suficiente.

A partir del 8 de junio, este servicicio pasará a atender también, al igual que sucederá en oficinas, las rentas más complejas (hasta dos alquileres, hasta dos actividades económicas en módulos y ganancias o pérdidas derivadas de hasta dos transmisiones patrimoniales)", ha detallado.

Como todos los años, y en esta campaña muy especialmente, la Agencia recuerda a los ciudadanos que pueden anular la cita por la misma vía por la que la han concertado si han decidido no hacer uso de ella, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes. En años pasados, en más del 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación, el contribuyente finalmente no se presentaba.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 4.994 millones de euros. Más de 7.796.000 contribuyentes han recibido su devolución. Se mantiene, por tanto, un incremento en las devoluciones, que alcanza el 9,7% en número y un 15,5% en importe. Este incremento en las devoluciones está ligado al crecimiento registrado paralelamente en las propias presentaciones, ya que en estos momentos han presentado su declaración 13.343.000 contribuyentes, 848.000 más que el año pasado (+6,8%).

En la presente campaña está previsto que se presenten 21.030.000 declaraciones, un 1,6% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.565.000 den derecho a devolución, casi el 70% del total y un 0,5% más que el año pasado, por un importe estimado de 10.686 millones.

La agilización en las presentaciones sigue alcanzando igualmente a las declaraciones con resultado a ingresar, que crecen un 9,2%, superando ya la cifra de 2.700.000.



Vías de presentación

En cuanto a las vías de presentación, además del canal telemático principal, que es la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), los contribuyentes también siguen agilizando la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia.

El otro gran vector del incremento de las presentaciones a esta fecha es el plan "Le Llamamos". Este sistema de asistencia personalizada en la confección de declaraciones ha multiplicado por casi seis veces su capacidad para suplir la tradicional asistencia en oficinas mientras no se daban las circunstancias sanitarias para poder iniciar la reapertura de los centros de la Agencia para un servicio que implica una gran afluencia de público.

Los contribuyentes que, al solicitar cita previa por internet o teléfono para el "Le Llamamos", aportan un teléfono móvil (la opción más recomendable), reciben un SMS donde se les indica el día en que previsiblemente serán atendidos, así como un enlace a la documentación que deberán tener disponible el día de la cita. A modo de ejemplo, los nuevos declarantes deben tener disponible el número IBAN de una cuenta de la que sean titulares. A los contribuyentes con la app de la Agencia descargada se les envía un mensaje "push" con la misma información.

Con este sistema de confección telefónica de declaraciones, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, sumado a la aceleración de las presentaciones por internet y app, la Agencia pretende que, en el menor tiempo posible, la mayoría de los contribuyentes puedan ir dejando ya presentada su declaración, sin necesidad de esperar a una atención presencial cuyo arranque ha estado supeditado a las circunstancias sanitarias.