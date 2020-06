El Ayuntamiento aprueba reanudar la rehabilitación del mercado de Salamanca

Poco a poco, la ciudad vuelve a la normalidad mientras el proceso de desescalada del estado de alarma, derivado del coronavirus, avanza. Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy reanudar la ejecución del contrato de obras para rehabilitar el mercado de Salamanca, unas labores suspendidas temporalmente por el mismo órgano municipal el 8 de abril como consecuencia del confinamiento decretado por el Gobierno central.

El mercado es una joya del estilo neomudéjar, obra del arquitecto Daniel Rubio (1923-1925), enclavado en el barrio del Molinillo. Está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Estas obras están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014/2020 y fueron adjudicadas a la entidad Alberto Domínguez Blanco Restauración de Monumentos SA por 1,28 millones de euros. Incluyen los trabajos tanto la rehabilitación del mercado como la construcción de uno provisional para permitir la continuidad de la actividad comercial. En noviembre de 2019, se aprobó una modificación del contrato con un incremento de 251.048,55 euros para atender las circunstancias especiales detectadas durante el desarrollo de las actuaciones. En paralelo, el Ayuntamiento dispuso un mercado provisional, en la calle Salomón.

Estas obras de reforma han sufrido numerosos retrasos y problemas. Así, comenzaron en abril de 2019, pero tan sólo unos días después se detectaron problemas que obligaron a una paralización total de las obras. La modificación del proyecto por estos problemas supuso incrementar el montante del contrato, como se ha indicado más arriba. Se retomaron los trabajos, de nuevo, en enero de 2020, para ser paralizados en abril de este ejercicio por el coronavirus.

La ejecución debía durar 11 meses y diez días, a contar desde la jornada siguiente a la firma del acta de replanteo, rubricada el 13 de noviembre de 2018, por lo que las labores debían terminar el 22 de octubre de 2019, aunque finalmente la obra empezó en abril de 2019. Pero ya el 13 de mayo de 2019, la jefa del Servicio de Mercados y Vía Pública trasladó al Servicio de Contratación y Compras una propuesta técnica del director de las obras en la que se pedía una suspensión temporal parcial y una autorización para modificar el proyecto por causas imprevistas.

El director de obra decía que había que suspender los trabajos temporalmente por las siguientes razones: en primer lugar, las instalaciones tanto de suministro de agua como eléctrico a los puestos de los mercados «discurren por los pasillos a muy escasa profundidad, lo que impide el cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad de la instalación»; en segundo lugar, se ha comprobado el funcionamiento de la red de saneamiento interior, determinando que esta no «se encuentra en un estado idóneo por el paso del tiempo y el depósito de sedimentos y presencia de obstáculos en la misma» (circunstancia no detectada en anteriores comprobaciones de mantenimiento, por lo que no pudo ser tenida en cuenta en la redacción del proyecto contratado, dice el Consistorio).

En tercer lugar, al demoler los recubrimientos cerámicos de las paredes de los puestos aparece «también con escaso recubrimiento y protección la estructura metálica vertical», que «en su tramo aéreo presenta un buen aspecto, pero que al estar confinada dentro de la fábrica de separación entre puestos y haber estado oculta a la vista, presenta un aspecto preocupante dado que el uso del agua en la limpieza de las tiendas mediante su baldeo ha provocado que el acero que conforma su estructura se encuentre en un estado lamentable».

En cuarto lugar, la estructura área, una vez sale de la fábrica que conforman los cerramientos de los puestos, «presenta un recubrimiento formado por múltiples capas de protección y pintura que impiden la aplicación directa del tratamiento de protección previsto, circunstancia que no se ha podido comprobar hasta llegar a acceder a dicha estructura, situada a unos nueve metros de altura». Hay que limpiar la estructura antes de protegerla.

En quinto lugar, «el cerramiento que permite la ventilación del mercado estaba previsto en Tramex, lo que no impide la entrada al interior del agua de lluvia con viento, por lo que se prevé su sustitución con una celosía veneciana». Así, se pedía parar temporalmente las obras e iniciar el expediente de modificación.

Poco después, el 9 de julio de 2019 la jefa de Servicio de Mercados y Vía Pública pide la suspensión temporal total (que no parcial), además de que dejase de contabilizarse el plazo de ejecución de las obras hasta que se aprobase el modificado.