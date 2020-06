"En la anterior crisis el sector inmobiliario fue el problema, hoy puede ser la solución"

El sector inmobiliario malagueño empieza a despertar del letargo provocado por el virus y ya mira hacia un horizonte plagado de incógnitas aunque también con mucho deseo y capacidad para remontar esta crisis. Pedro Soria es director comercial de Tinsa, empresa líder en España en tasación y valoración ligada al sector inmobiliario y ha sido ponente en Inmoforum, dos jornadas virtuales sobre el sector inmobiliario organizadas por La Opinión de Málaga

¿Cómo se empieza a regenerar el mercado inmobiliario en Málaga y provincia tras la pandemia de la Covid-19?

Con mucha mesura, hay incertidumbre. Hablar de recuperación mientras no se tenga la vacuna contra el coronavirus es complicado. Sí que es cierto que ahora mismo es difícil evaluar la incidencia del virus en actividad y en precios inmobiliarios. Desde mediados de abril hubo parálisis absoluta, en marzo y la primera semana de abril hubo movimientos ya pactados antes del estado de alarma. Ahora vamos a ver si el mercado se va a parar o va a resistir. Yo creo que el inmobiliario va a tener más resiliencia que otros sectores. Vamos a tener un mercado fragmentado en función de los diferentes segmentos. Va a haber una brecha entre obra nueva y segunda mano, con comportamientos diferentes. Nada que ver el mercado logístico o lo que pueda ser el retail o el hotelero. El retail se verá afectado de la misma manera en que se vea afectada la economía y el hotelero estará a expensas de cómo vaya la temporada turística. La obra nueva tendrá más resistencia, la comercialización está realizada. Se pararán los nuevos proyectos pero las operaciones en este 2020 y en el primer semestre de 2021 seguirán su cauce. El mercado de segunda manotendrá más impacto.

¿Por dónde pasan las estrategias de comercialización a partir de ahora?

En Tinsa no hacemos comercialización. Quiero pensar que cogerán fuerza las herramientas tecnológicas. En obra nueva, las promotoras que tienen grandes herramientas de marketing y venta online no verán casi su comercialización afectada. En segunda mano, a la gente le gusta visitar la vivienda y ahí la cosa se complica. En la Costa del Sol, con inversión extranjera muy potente y que utiliza estas estrategias, no debería caer mucho, pero siempre habrá momentos complicados.

Hábleme un poco de Tinsa, la empresa de la que usted es director comercial.

Somos una empresa de valoración, emitimos valor, sobre todo la ligada al mundo financiero, la constitución de hipotecas en la compraventa. Hacemos todo tipo de valoraciones (inversores que quieren conocer un activo, herencias, reclamaciones judiciales de tipo impositivo, impuestos, plusvalías etc). La parte fundamental del negocio son las cuestiones inmobiliarias (hipotecas). No somos intermediarios. Nacimos en España en 1985 gracias a la aportación de un grupo de Cajas de Ahorro. En 2010 las cajas desinvierten debido a su delicada situación y el accionariado es comprado por el fondo de inversión Advent. Hace tres años y medio entró Cinven, otro fondo que es propietario pero que no está encima de la actividad. Aunque la sede social está en España, el grupo Tinsa cuenta con oficinas en 13 países de Latinoamérica, en Europa (Alemania, Holanda e Italia) y en África (Marruecos). Somos líderes del sector, tenemos una cuota del 30% en el negocio de la valoración. Estamos al albur del mercado pero tenemos otras líneas de negocio que ahora compensan debido al parón que ha habido. Tecnológicamente hemos crecido mucho. Tinsa Digital está funcionando muy bien, emitimos informes trimestrales con mucha información sobre los diferentes mercados. Tenemos mucha experiencia en datos y en cómo se comportan los mercados.

Sobre qué ha versado su intervención en la segunda jornada de Inmoforum, que se celebró el pasado jueves?

Hemos hablado de la situación del mercado inmobiliario y del impacto de la crisis en Málaga y la Costa del Sol. De sensaciones más que de datos porque nunca nos hemos enfrentado a esta pandemia Es cierto que antes del virus el mercado en la costa del sol daba síntomas de agotamiento. Preveemos una crisis de demanda y habrá que dinamizarla.

La pregunta del millón: Ahora es mejor momento ¿para comprar o para vender?

Si es bueno para vender también lo será para comprar. Es difícil vaticinar algo ahora. No va ser un momento ni bueno ni malo para comprar o vender. El mercado de segunda mano puede ofrecer algún chollo porque va a haber gente que necesita dinero porque se ha visto afectado por la crisis económica. Creo que el ajuste va a ser más corto y más rápido que en la anterior crisis económica, todo va a depender de la capacidad de resistencia que vaya a tener la gente que ponga en venta sus viviendas. No va a ser momento de excesivos chollos.

¿Cuál es el precio medio de una vivienda en Málaga capital y en la Costa del Sol?

Son tipologias muy diferentes. El modelo de vivienda que se vende en Málaga capital son viviendas entre 100.000 y 150.000 mil euros (un 30% del total de las que se venden), en Marbella este sector acapara el 14% . Además, en Marbella las viviendas de más de 400.000 euros suponen más del 20%. Marbella es más caro, con viviendas mas caras y no se venden viviendas pequeñas. El otro 20% son las casas de entre 150.000 y 200.000 euros.

¿Existe algún riesgo de que haya una burbuja inmobiliaria?

No como tal. El sector no tiene nada que ver con el sector que afrontó la anterior crisis. Las promotoras ahora están saneadas y no apalancadas. Las entidades financieras tienen solvencia, pueden prestar. En su momento el inmobiliario fue parte del problema y hoy puede ser parte de la solución porque puede ayudar a crear puestos de trabajo y generar riqueza. El inmobiliario hoy es un sector con cimientos sólidos.