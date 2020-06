Los trabajadores del estadio de atletismo piden continuar

Romualdo Núñez, gerente de Multiservicios JL, la empresa que desde 2009 se encarga del mantenimiento, limpieza y vigilancia del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga ha pedido al Ayuntamiento la subrogación laboral de sus trabajadores en la próxima empresa que se haga cargo de las instalaciones, para evitar que vayan «nueve familias a la calle».

La reclamación se produce después de que el Málaga CF, del que en la actualidad depende la empresa, le haya solicitado el pasado 1 de junio una reducción de personal y servicios que podría acarrear 60.000 euros de gastos por despidos, «un dinero que no tenemos», lamentó.

Se da la circunstancia además de que el club de fútbol acaba su concesión para seguir utilizando las instalaciones deportivas el próximo 30 de junio, día en que también finaliza el contrato de Multiservicios JL con el Málaga, informó Romualdo Núñez.

Desde 2009, explicó, se produce la renovación anual del contrato si no hay preaviso, de ahí que haya mostrado su extrañeza ante esta demanda del Málaga, «que no usa las instalaciones desde el 14 de marzo, cuando se marchó a las de La Rosaleda». Romualdo Núñez se preguntó si no existen «intereses particulares» en el Consistorio para que la empresa no continúe.

El gerente explicó además que en 2009 fueron contratados por Málaga Deportes y Eventos, pero en 2012, a raíz del acuerdo del Ayuntamiento con el Málaga CF, pasaron a depender del club, aunque siguieron trabajando «diariamente» para todo tipo de actividades municipales, desde campeonatos a maratones, entrenamientos de atletas o pruebas para opositores al cuerpo de la Policía Local o los Bomberos, destacó el gerente. «El trabajo lo hemos hecho siempre para la instalación municipal, no para el Málaga», precisó.

En todos estos años, indicó, la empresa ha trabajado con cinco personas en el control de acceso 24 horas al día; dos limpiadoras a jornada completa y media jornada; un jardinero a 20 horas semanales y el propio gerente como coordinador.

Romualdo Núñez reiteró al Ayuntamiento la petición de que, «en estos tiempos de coronavirus, no deje a nueve familias sin trabajo», y se apoyó en los convenios de limpieza y jardinería y en el hecho de que los trabajadores que vigilan el acceso reciben el sueldo mínimo, para reclamar la subrogación de todos los trabajadores, para el caso de que llegue una nueva empresa con un nuevo contrato.

El concejal socialista Pablo Orellana, que ayer se reunió con Romualdo Núñez, respaldó a los trabajadores y recordó que «está claro que la ley ampara su derecho a la subrogación». De cualquier forma, abogó primero porque no se recorte la plantilla, «para garantizar el buen estado de las instalaciones municipales» y reclamó al alcalde «que se pronuncie lo antes posible».

Por su parte el portavoz del grupo municipal Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, defendió ayer la subrogación de los trabajadores cuando, como este caso, «el servicio se mantiene lo mismo». Además, reclamó que si se firma un nuevo contrato se introduzca una cláusula de subrogación.

Respuesta de Noelia Losada

La concejala de Deportes, Noelia Losada, declaró a La Opinión que, una vez el Málaga CF acabe la concesión de uso del estadio, «el Área de Deportes impulsará la salida a concurso de un contrato de mantenimiento. Entre tanto, se intentará contar con la empresa que viene desarrollando las tareas. Esta empresa, al igual que otras, podrá concurrir en el futuro con plena libertad».