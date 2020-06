La Feria, última víctima del coronavirus

La llegada a esa situación que se ha dado en llamar nueva normalidad, una denominación que podría haber sido extraída de un libro de George Orwell, está costando, al menos en Málaga, donde las prisas no casan bien con la emergencia económica que va a arruinar a muchos bares, restaurantes, pequeños y medianos comercios y empresas de diversa naturaleza. La Junta lleva días pidiendo el pase a la fase 3, con restricciones menos duras de movilidad, pero ¿no debería primar, sobre todo esfuerzo económico, la salud de las personas? ¿No es mejor andar que correr? ¿No resulta más procedente ir viendo lo que ocurre y luego incorporarse a esa nueva normalidad con tranquilidad y evitando un posible rebrote que, entonces sí, dará al traste con cualquier atisbo de recuperación económica?

Otra cosa es que, al mismo tiempo, estemos asistiendo a una campaña tuitera de acoso y derribo de algunos sectores, como por ejemplo el hostelero. El fin de semana pasado anduve con un par de amigos por la zona del Romeral, y lo que vi llamó mi atención porque contrastaba con fuerza, con virulencia casi, con lo que pensaba que allí ocurría: no había una gran afluencia de público, las mesas guardaban una separación de más de dos metros entre sí, los camareros llevaban mascarillas y había geles hidroalcohólicos por doquier. Como siempre digo cada vez que hablo del asunto, pese a que mis 'haters' de Twitter no se les puede ir con matiz alguno, para ellos todo es blanco o negro, la mayor parte de los hosteleros de aquella zona, por lo que vi, están cumpliendo las recomendaciones sanitarias y tratando de conciliar la natural reserva en cuanto al acercamiento social y la lógica expectativa de negocio. Recuerden que ya están sometidos, junto a numerosas calles del Centro Histórico, a una zonificación acústica que impide que abran nuevos bares en cinco años y que les obliga a cerrar antes las terrazas, aunque ahora ha soliviantado a los vecinos, y tal vez no les falte razón, que puedan cerrar más tarde en virtud de un decreto de la Junta al que se ha acogido el Ayuntamiento: fuera de esas zonas con planes contra el ruido, pueden cerrar a las tres de la madrugada, y dentro, a las dos y media.

No se cansará este cronista de repetir, a quien quiera escucharle, que la actividad hostelera y turística en la capital de la Costa del Sol debe discurrir bajo parámetros de sostenibilidad, de relación amable con el territorio urbano y eso implica entrar en un periodo de reflexión conjunta entre empresarios, vecinos y Ayuntamiento, de forma que un nuevo documento socioturístico fundamente la base de las nuevas relaciones, en las que el respeto al residente y el derecho a forjar un negocio propio sean tenidas en cuenta a la hora de armar o redefinir eso que ha dado en llamarse modelo de ciudad. Porque el Ayuntamiento, o este equipo de gobierno, impulsó un modelo de ciudad que ahora ha tratado de corregir con caricias, pero se requiere de una intervención a fondo con el fin de acabar con los desequilibrios si la capital de la Costa del Sol no quiere morir de éxito.

Y esto vale para el turismo cultural, la llegada de cruceristas o la apuesta por nuevos nichos turísticos, como el de compras, el ornitológico o el de lujo. También se trabajaba, según informó en su día la edil de Turismo, Rosa Sánchez, en una estrategia para descentralizar la ciudad, de forma que todos los turistas no acabaran visitando siempre el corazón de la urbe, nuestro Centro Histórico, desnaturalizado hoy por la pérdida constante de vecinos. Es la vieja idea del alcalde, Francisco de la Torre, de generar nuevas centralidades en los barrios periféricos. El mejor ejemplo de ello es la Carretera de Cádiz, enorme distrito, que cuenta con el Museo Ruso como locomotora económica. Y lo mismo podría ocurrir con el Convento de la Trinidad en Trinidad-Perchel si algún día alguien le mete mano a eso, o en la antigua cárcel de Cruz de Humilladero una vez se ejecute el proyecto de contenedor cultural que previó el equipo de gobierno. Pero toda esa estrategia, sin duda, debe poner a la persona en el centro, al vecino, y contar con él para su ejecución, asumiendo también este que la ciudad ha de avanzar, eso sí, contando con los residentes, que son, al fin y al cabo, quienes dan vida a nuestras calles.

Tampoco estaría mal abrir el debate sobre la formación y la calidad del empleo en el sector turístico, males que señaló recientemente el ministro Alberto Garzón y que, estamos seguros de ello, muchos en el sector quieren paliar. El primero el presidente de los hosteleros, Javier Frutos, que lleva años preconizando la necesidad de mejorar la formación, de llevarla a la excelencia, en el sector; o a algunos destacados miembros de Aehcos, que han hecho suya la necesidad de la presencia de las nuevas tecnologías en sus negocios y la importancia de que sus plantillas estén implicadas en el desarrollo diario de la gestión hotelera (Soho Hoteles es una buena muestra de una empresa malagueña que se rige por parámetros de turismo sostenible).

Y mientras avanzamos hacia esa nueva normalidad, esta semana hemos asistido a un espectáculo inenarrable en la capital, cómo suspender la celebración de uno de nuestros dos eventos más importantes de la ciudad, la Feria de Málaga, según el estilo ambiguo y cauto del regidor. Hace unas semanas, De la Torre y su incombustible edil de Fiestas, Teresa Porras, ante las imprecaciones de la oposición y las exigencias de que había que suspender la Feria por el temor a que se diera un contagio masivo de coronavirus, se dieron hasta finales de junio o principios de julio para decidir, con todos los colectivos implicados, si iba a haber o no fiestas en agosto. Los días fueron pasando y ni Adelante Málaga ni el PSOE quisieron soltar ese hueso, de forma que propusieron que el dinero de la Feria (unos tres millones presupuestados cada año, tal vez cinco millones según los socialistas si se suman las inversiones indirectas como limpieza u horas extra de Policía Local) fuera a políticas sociales, lo que, sin duda, sí es de recibo, después del gran esfuerzo del equipo de De la Torre en este ámbito. Pero el alcalde titubeaba, una y otra vez decía en los medios que veía difícil que la Feria se celebrase, tal y como se había concebido, pero insistía en que era pronto para decidir. Todo se precipitó el pasado miércoles, cuando Almería suspendió su Feria, que va después de la de Málaga. Poco después, De la Torre, con esa ambigüedad verbal calculada en la que todo puede significar una cosa y su contraria, dijo que tal vez Feria no, pero sí habría muchos eventos musicales y culturales en los barrios para ayudar a paliar las pérdidas económicas terribles que va a sufrir toda la ciudad (el tema sanitario es lo primero, cierto, pero el drama económico comienza a tener rostro de tragedia). Es decir, sustituyó una cosa por otra. Luego, Teresa Porras fue directa al grano (un estilo que se agradece) y dio por suspendida la Feria, aseguró que siempre ha guiado al equipo de gobierno el apego estricto a los consejos sanitarios y atacó a Podemos y PSOE por el sainete del 8M (ya saben, su no suspensión). Después, un comunicado del Ayuntamiento dejó claro que, de Feria, nada. Si no hay San Juan ni hubo Semana Santa ni Festival de Cine (que, por cierto, se va a celebrar en agosto), tampoco podrá haber Feria. Se decidió tarde, pero primó el sentido común.

Málaga debe reinventarse ahora a sí misma y poner en cuestión, incluso, los fundamentos mismos de su modelo de ciudad: no se trata de dar un bandazo ahora, sino de reflexionar sobre ello y entender que la sostenibilidad siempre es el mejor arma para no morir de éxito. La reinvención de la Feria en esa nueva realidad que aún no ha llegado es buen ejemplo de ello. La reflexión, bien aprovechada, es nuestra mejor arma.