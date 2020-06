Pagar para trabajar por los demás

Artistas como la cantante Nuria Fergó o la actriz Laura Baena dan su apoyo a la ONG

«Soy fija discontinua en un hotel, iba a entrar el 22 de marzo pero comenzó el confinamiento, así que me quedé en el paro y con los ahorrillos que tenía he ido comprando estos meses bolsas para los alimentos, gasolina para los dos camiones que tenemos... me he gastado un dineral», confiesa Gemma Rodríguez.

Esta churrianera, que ha pasado por el maltrato de su pareja y por un cáncer, decidió en 2014 fundar una ONG con el esperanzador nombre de 'Nada es imposible'. Con sede en la barriada de Pinosol, en un local de su propiedad, cuenta que en estos seis años no ha recibido un céntimo de subvenciones.

De hecho, 'Nada es imposible' sale adelante gracias a un equipo de 27 voluntarios que durante la crisis por la pandemia ha redoblado los esfuerzos y trabajado de lunes a domingo. « Desde las 7 de la mañana hasta las 7 u 8 de la tarde estamos sin parar», cuenta Gemma.

No es para menos porque, desde que se decretó el estado de alarma, la ONG de Pinosol ha pasado de atender a 630 familias a repartir alimentos para 1.070, lotes que durante la cuarentena han estado entregando casa por casa.

'Nada es imposible' tampoco recibe alimentos de Bancosol, algo que tienen solicitado desde 2016, así que sólo cuentan con la ayuda trimestral de la Cruz Roja.

El apoyo de famosos



Por ese motivo, Gemma Rodríguez decidió movilizarse y pedir la ayuda de voluntarias como la actriz Laura Baena, que en las redes sociales han pedido la colaboración de todos los malagueños. A esta iniciativa también se han sumado personajes populares como la cantante Nuria Fergó, el pintor Antonio Montiel, el actor Jaime Ordóñez, el maestro de copla y compositor Pedro Gordillo o el maquillador de estrellas Lewis Amarante.

«Son amigos desde hace tiempo y cuando han visto cómo estaba la cosa dijeron: vamos a colaborar», explica.

Esta campaña de apoyo, confiesa la fundadora, «se ha notado, y de donaciones de personas anónimas habremos tenido unos 6.000 kilos de alimentos no perecederos». A este respecto, se ha tratado de donaciones en especie, porque la ONG no suele pedir dinero. «La gente lo ha comprado online y lo ha mandado directamente a la sede, porque lo primero es la claridad».

Con parte de ese dinero han tenido que comprar guantes y mascarillas, ya que como detalla, «el Ayuntamiento nos ha dado guantes y mascarillas hace dos semanas».

También han contado con la colaboración del responsable de una empresa de alimentos que les donó casi 8.000 kilos de carne, lo que ha permitido repartir «casi un kilo para cada familia durante 8 semanas».

'Nada es imposible' se centra en el reparto a personas sobre todo de origen magrebí y en coordinación con el Ayuntamiento –para no repetir ayudas– cubre el Centro de Málaga. Además, forma parte de la plataforma'Málaga sin Hambre', formada por las asociaciones que llevan toda la pandemia repartiendo alimentos sin descanso.

Como curiosidad, recuerda Gemma, el grupo ha llegado a recibir un incomprensible lote de Bancosol de 500 kilos de mantecados, agua y tónica.

En la ONG, señala la fundadora, sigue haciendo falta «de todo: aceite, macarrones, espagueti, arroz, tomate, leche...», cualquier ayuda es poca.

Por otro lado, entre los planes de esta luchadora malagueña se encuentra el poner en marcha, con la colaboración de un empresario que prefiere permanecer en el anonimato, una empresa, puede que de comida para llevar, para que las personas sin trabajo ligadas a la ONG puedan contar con un empleo.

Cuando a Gemma Rodríguez se le pregunta por los políticos de Málaga les pide que reconozcan el gran esfuerzo de las asociaciones que, como esta ONG, reparten alimentos a los necesitados.

«Le quitamos muchísimo trabajo al Ayuntamiento, por eso les pedimos que nos ayuden, que haya más subvenciones para, por lo menos, pagar los gastos de todo este esfuerzo».

Para colaborar con 'Nada es imposible' el teléfono de contacto es el 666 378 333.