Presentan en Málaga un sistema de desinfección del Covid-19 por calor para su uso en hoteles

El distribuidor Weforyou Desinfección y Climatización, impulsado por dos empresarios de la hostelería de Málaga, ha realizado este miércoles una demostración de un sistema de calentadores que permiten desinfectar de manera eficaz establecimientos o habitaciones de hotel para garantizar la seguridad frente al coronavirus. Según los estudios científicos, mantener una estancia a 56 grados durante al menos 30 minutos (que es lo que permite este sistema) hace desaparecer la presencia del Covid-19. La demostración se ha realizado en unas de las habitaciones del Gran Hotel Miramar.

La eficacia del sistema de desinfección térmica con calor radica en que la temperatura es capaz de llegar aa todos los rincones de la habitación o espacio a desinfectar, ya que las máquinas distribuyen una gran cantidad de aire caliente medida a través de sensores, explican los responsables de Weforyo, Diego Spadoni y Cristina de la Mota, propietarios de un establecimiento hotelero de 40 habitaciones en Benalmádena. Según han comentado, el tratamiento de desinfección térmica no afecta a los componentes electrónicos de las estancias ni activa los detectores de humos del hotel.

Las máquinas calentadoras que distribuye Weforyou para España son del fabricante mundial Master Climate Solution, que pertenece al Grupo Dantherm, compañía con 600 empleados y 130 millones de euros de facturación anual y presencia comercial en Noruega, Suecia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, España, Polonia, Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos.

El sistema permite desinfectar objetos de decoración, lámparas o cortinas y es un complemento a la higiene habitual llevada a cabo por el personal de limpieza del hotel. Spatoni ha afirmado que no supone una gran inversión económica, que no conlleva la adquisición de consumibles complementarios, y que se amortiza con el ahorro de tiempo del personal del limpieza. Además, tiene utilidad más allá de la crisis sanitaria del Covid-19, al actuar contra una gran variedad de virus y bacterias.

Otras de las ventajas es que no necesita una cualificación específica para su utilización ni permisos de manipulación o ropa de protección. Al no utilizar ningún tipo de producto químico, no hay riesgo de contaminación, reacciones alérgicas de los clientes u olores extraños.

Los elementos que sí hay que retirar antes del aplicar el tratamiento son alimentos de cualquier tipo; los envases PET (agua, refrescos, etc.) porque pueden deformarse a partir de 65 grados; las flores naturales o de composición delicada y algunos objetos con plásticos elastómeros (poco frecuentes) como son los de látex, caucho blando o neopreno (guantes, tetinas de biberón, neumáticos blandos, etc).

La utilización de los equipos calentadores no sólo está indicada para el sector hotelero, sino que se puede usar también para desinfectar comercios, cocinas de restaurantes, obradores, vehículos, camiones, hospitales, hostelería o transporte público.