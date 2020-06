El deporte en casa llega para quedarse

Los expertos alertan del riesgo de lesiones derivadas de seguir vídeos online que no ofrecen entrenamientos específicos ni están supervisados.

Los principales gimnasios de la ciudad reabrían sus puertas este lunes, con el pase de la provincia a la fase 3 de la desescalada. Esta es, sin duda, una de las medidas más esperadas por los amantes del deporte, que han tenido que reinventar sus entrenamientos durante estos más de dos meses de confinamiento.

El ejercicio físico ha sido una de las actividades que más ha ayudado a sobrellevar este confinamiento. Tanto es así, que su práctica ha aumentado y, según un estudio de ASICS, un tercio de la población hace más deporte ahora que antes de la cuarentena. Esta podría ser una buena noticia para los grandes centros de entrenamiento, que verían cómo el número de socios se incrementa. Sin embargo, de este confinamiento ha nacido una nueva forma de entender el deporte, y ésta no sería del todo beneficiosa para los gimnasios.

Con garrafas de aceite, botellas de agua o con una mochila llena de toallas. Éstas han sido las alternativas a las pesas y demás material deportivo cualificado. Y es que, durante esta cuarentena, han sido muchas las personas que han decidido iniciarse en el mundo del deporte para pasar las horas muertas. Al no poder acudir a ningún centro especializado, estos incipientes deportistas han tenido que adaptarse a las alternativas que, para este confinamiento, ofrecían distintos usurarios y profesionales vía internet. De este modo, los entrenamientos online han sido el gran descubrimiento de la cuarentena, y parece que han llegado para quedarse.

«He estado haciendo gimnasia todos los días con vídeos de Youtube y me he dado cuenta de que lo que hacía en el gimnasio lo puedo hacer en mi casa», argumenta María Victoria. Por su parte, Eduardo asegura que durante este confinamiento ha notado como su rendimiento se ha visto afectado, al no poder ejercitar con las máquinas precisas. Aquellas personas acostumbradas a entrenar con el debido material en los centros de entrenamiento ansiaban que éstos reabrieran sus puertas. Sin embargo, un mundo nuevo se ha abierto para aquellas que acudían a clases específicas, que ahora pueden encontrar en plataformas virtuales.

La comodidad que supone el no tener que salir de casa para realizar ejercicio y las facilidades que ello conlleva son algunos de los argumentos que esgrimen las personas que aseguran que seguirán haciendo deporte de este modo, pese a la reapertura de los gimnasios. Así, en el mundo del deporte se presentan un sinfín de oportunidades y horizontes que algunos profesionales ya están empezando a otear.

Rafa es deportista habitual y asegura haber estado realizando vídeos en directo sobre su rutina de entrenamiento durante este confinamiento: «Lo he estado haciendo para entrenar, sobre todo, con mis amigos pero sí estoy viendo un aumento de cuentas en redes sociales que suben vídeos de rutinas». Mientras Rafa confiesa que esta alternativa podría llegar a ser un buen nicho de negocio, los profesionales del sector se muestran más reticentes.

«Una clase virtual nunca podrá sustituir un entrenamiento guiado por una persona cualificada», defiende Miguel Aguilar. Para este entrenador personal, que se ha visto obligado a continuar sus entrenamientos mediante videoconferencia durante estos meses, esta nueva tendencia no solo sería desfavorable para el sector sino que, asegura, no se estarían obteniendo los mismos resultados: «En las clases proporcionamos conocimientos específicos y el material adecuado a cada tipo de ejercicio».

¿Riesgos?



Ante la disyuntiva entre volver al gimnasio o continuar con los entrenamientos telemáticos, los expertos aseguran que esta segunda práctica no se estaría ejerciendo de una manera correcta. Los fisioterapeutas alertan del aumento de consultas que se están llevando a cabo después de la cuarentena, para atender lesiones producidas durante ésta.

«Durante estos meses ha habido personas que han comenzado a hacer deporte y ejercicio sin estar habituadas a ello», explica Jose Vegas. Este fisioterapeuta asegura que las clases que se ofrecen a través de estas plataformas online serían de un carácter general y no atenderían a las necesidades de cada cuerpo: «Suelen dar pautas a nivel general y éstas no son específicas para las condiciones físicas de cada persona».

Por tanto, el hecho de llevar a cabo este tipo de ejercicios de manera individual podría acarrear problemas como lesiones o contracturas, explica este profesional, que defiende que el entrenamiento siempre debe ir adaptado a cada persona y estar supervisado por un profesional.