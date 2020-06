Urbanismo aprueba el proyecto del Neoalbéniz con los votos en contra de la oposición

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha celebrado esta mañana a través de medios telemáticos y, en su orden del día, llevaba dos puntos de proyectos estratégicos para la ciudad. Así, se ha dado el visto bueno a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono dos del sector SUP-LO.2 'El Pato' (junto a la rotonda de Sacaba), donde irán dos parcelas residenciales y una de equipamiento, además de crearse nuevos viales; y también ha recibido el visto bueno de los consejeros el proyecto básico y de ejecución del edificio conocido como Neoalbéniz, un equipamiento cultural en la plaza Jesús El Rico que acogerá la sede del Festival de Cine en español de la capital. El primero supondrá una inversión público-privada de más de 4,57 millones de euros y el segundo, de casi 3,4 millones.

El problema ha venido a la hora de debatir sobre el Neoalbéniz, que ha salido adelante con los votos de los cuatro consejeros del PP y la de Cs, y que ha recibido en contra los sufragios de los tres consejeros del PSOE y del de Adelante Málaga.

El PSOE, de hecho, ha enviado una nota en la que asegura el concejal Mariano Ruiz Araújo: "Valoramos aquellas iniciativas relativas a la rehabilitación urbana y paisajista de la ciudad, más aún en el Conjunto Histórico de Málaga. Sin embargo, el proyecto Neoalbéniz se ha convertido en un despropósito y está repleto de incongruencias. En el plano estético, tendrá un impacto visual tremendo, difícilmente encajable en el PEPRI Centro". Asimismo, ha dicho que "es un proyecto que no cuenta con el consenso de nadie. Recibió informe desfavorable de Cultura con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía por la especial situación de riesgo, por las medidas de protección insuficientes del proyecto y por requerir de excavación arqueológica previa. Por arte de birlibirloque el nuevo gobierno andaluz lo convirtió en favorable. La disconformidad con este proyecto ha sido ampliamente manifestada".



La Real Academia de Bellas Artes, ha explicado el concejal, remitió al Ayuntamiento una carta en la que advertía de "la falta de consenso, de la opacidad de la iniciativa y del descuido hacia el patrimonio histórico-artístico en un lugar hipersensible. Demandaban que se desistiera de este proyecto y que se buscara un proyecto más ambicioso, más consensuado y más transparente". "El Colegio de Arquitectos también reclamó más transparencia. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo en todas las etapas del procedimiento administrativo de este proyecto y seguimos haciéndolo", ha reiterado el socialista.

El edil de Urbanismo, Raúl López, ha dicho que "afortunadamente ahora no tiene la ciudad los mismos obstáculos en la Junta que los que tenía antes", en referencia a los años en los que gobernó el PSOE en Andalucía. "Antes la Junta ponía una traba detrás de otra a los proyecos de Málaga. Nos negó que pagáramos por los terrenos del Benítez, nos frenó la actuación en el Albéniz con un informe contrario y también hizo lo mismo con los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo. Es una historia de mirar de manera diferente a Málaga por el PSOE, que sólo premia a los lugares donde gobierna". Ahora, la Junta es "leal, honesta" y se avanza en proyectos como el Benítez y el Neoalbéniz, "donde se va a actuar con el georradar y las actuaciones arqueológicas, claro que sí", porque se trata de "poner en valor un entorno degradado". Se ha hablado con la Academia de Bellas Artes "para explicarle que no era un proyecto invasivo, lo que pasa es que les da coraje que resolvamos temas y avancemos".

El concejal de Ordenación del Territorio ha criticado a los socialistas por pedir, incluso, que se quiten los terrenos de Arraijanal a Málaga CF para la ejecución de su Academia. " ¿Ahora, precisamente, vamos a dejar al club con menos activos? ¿Cuál es el sentido del PSOE, ponerle trabas a todo lo que rueda y da prosperidad". Ha defendido que el proyecto genera empleo y riqueza y ha tachado de error socialista "criticar este tipo de actuaciones". "Están, como siempre, contribuyendo a impedir el progreso y el desarrollo de Málaga, y por eso llevamos gobernando veinte años".

El edificio del Neoalbéniz también acogerá las oficinas de la Málaga Film Office. El proyecto, según Urbanismo, se define sobre un solar con una superficie de 460 metros cuadrados y tendrá una altura de baja más tres. Consiste en hacer una elongación del Cine Albéniz con la creación de dos salas de imagen con capacidad para 200 personas. Con este nuevo espacio, precisó el Ayuntamiento en una nota, "se pretende, además, la rehabilitación paisajística y urbana de la ladera de la Alcazaba, creando una fachada, que actualmente son traseras, que dignificaran el entorno y podrá ser destinado a uso ciudadano".

El proyecto incluye la demolición de las naves existentes en el solar, la urbanización del entorno y el equipamiento necesario para poner en uso las salas de cine, tiene un presupuesto de 3,39 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

El PSOE, por cierto, también ha criticado que haya que hacer frente a "sentencias y autos por valoraciones erróneas de justiprecios de expropiaciones y sus intereses de demora de casi 4 millones de euros", así como ha señalado la supuesta "mala praxis" de Urbanismo. "Se nos está planteando una modificación presupuestaria para hacer frente a proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles de los años 2017 y 2018 que ascienden a 1.329.027 euros".

Ha destacado que "se minora la inversión en proyecto tan importantes como los Paseos Marítimos de El Palo y Pedregalejo que ven reducida su financiación a la mitad". Los socialistas consideran que Urbanismo, "que debe ser el motor de avance de la ciudad, presenta unos índices de ejecución irrisorios además de contar unas cuentas irreales. Con este trámite el equipo de gobierno nos da la razón y asume la inoperancia de sus presupuestos. Además, han sido lentejas, si te gustan bien y si no las dejas. Nos han dado una modificación presupuestaria que no ha sido ni negociada, ni debatida ni consensuada. Han dejado pasar una oportunidad de avanzar hacia el consenso".



Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, ha argumentado el voto en contra de su grupo afirmando que "creemos que un proyecto de esta importancia en el lugar tan emblemático en que se ubica merecía un diálogo y consenso en la ciudad que no ha existido porque el gobierno municipal no ha querido. Rechazamos el proyecto por las mismas razones que han manifestado los colectivos de defensa del patrimonio: su impacto visual, su volumen y su poca adecuación al entorno. No estamos en contra de un edificio allí con un lenguaje arquitectónico moderno, pero este lo consideramos no adecuado".