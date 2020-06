Más de 80.000 personas han solicitado una plaza de vigilante de playa

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, destacó ayer que 80.000 personas han optado a las 3.000 plazas de auxiliares de playas que han sido contratados a través de la bolsa única de empleo de la administración autonómica y que empezarán el lunes 15 con sus tareas en las playas andaluzas.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Bendodo manifestó que él y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, presentarán el lunes en Marbella el plan de playas seguras que se hace todos los años pero que en esta ocasión se ha visto reforzado por 35 millones extra como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Se trata, según recalcó, de trasladar el mensaje de que las playas andaluzas son seguras y en ellas habrá 3.000 trabajadores a partir del lunes que se encargarán de velar por que se mantengan todas las medidas de seguridad en las playas, como la distancia de seguridad entre los ciudadanos. Indicó que 10 millones de euros se han destinado además a dotar a las playas de todos los equipamientos necesarios, como vehículos y embarcaciones.

Bendodo puso de manifiesto que Andalucía es la comunidad que cuenta con más banderas azules en sus playas y se ha convertido en el destino turístico más demandado del mundo, de manera que se mostró convencido de que este verano no irá «mal». No obstante, insistió en que hay que seguir manteniendo toda la prudencia y todas las medidas de seguridad para evitar brotes de coronavirus una vez que empiecen a llegar ciudadanos de otras comunidades o países. Bendodo también pidió al Gobierno central que no se quede «atrás» respecto a los demás países europeos en relación con la apertura de las fronteras dentro de la Unión Europea a partir del próximo lunes día 15.

Así, consideró que si todos los países europeos abren en una fecha, España «no se puede quedar atrás», sino que tiene que ir a un ritmo acompasado con el resto de países a la hora de abrir las fronteras, «ni antes no después».

El consejero consideró que esa apertura de fronteras es fundamental para reactivar el turismo en España y si no se abren las fronteras, nadie vendrá aquí y se los ciudadanos de la Unión Europea se dirigirán a otros países.

Bendodo insistió en que el Gobierno central se tiene que tomar en serio y con responsabilidad el turismo y que sus ministros dejen de «atacarlo», puesto que es un sector fundamental para el país por su generación de empleo y de riqueza. Criticó que el Gobierno de España sólo prevea destinar 2.500 millones al plan de reactivación del turismo, cuando Francia va a destinar 18.000 millones.

De otro lado, en relación con la Operación Paso del Estrecho (OPE), el consejero de la Presidencia solicitó al Gobierno nacional «la máxima información, claridad y transparencia» sobre sus conversaciones con Marruecos, que mantiene cerradas sus fronteras, para que Andalucía esté preparada si finalmente se produce esa operación.

Así, recalcó que el Ejecutivo central tiene que dar la máxima información para que Andalucía tenga, como todos los años, todos los «dispositivos preparados» para afrontar esa operación si se produce.