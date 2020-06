Aquel mañana de ayer

El día 15 de noviembre de 1930 Ortega y Gasset, al que en ocasiones su desbordante soberbia superaba a su deslumbrante inteligencia, publicaba en el diario El Sol un demoledor artículo, 'Delenda est Monarchia', que fue el inicio de la operación de acoso y derribo de la figura de Alfonso XIII y el régimen de la Restauración, creado por Cánovas. El propio Ortega, poco después de declararse la República, exclamaba: «no es esto, no es esto» y sus hijos, al igual que los de Marañón y Pérez de Ayala, los intelectuales al servicio de la República, lucharon en el ejército de Franco, mientras sus padres huían al exilio hasta pasados unos años del final de la guerra.

Lo que ocurría era de una compleja simplicidad, que se podría resumir en dos puntos: uno, la instauración de la República no fue un cambio de forma de gobierno, sino la implantación de una ideología, porque este escasamente ilustrado pueblo soberano entiende así una forma de gobierno u otra y dos, existía una tercera España, la de los que no comulgaban ni con los unos, ni con los otros, pero llegado el caso, estaban más cerca de los otros que de los unos, por puro instinto de supervivencia propia y rechazo al caos.

Ayudó en gran manera a conseguir culminar con éxito el derribo del edificio constitucional, la feroz campaña de desprestigio, descrédito, calumnias y manipulación llevada a cabo en contra de la figura del Rey, un personaje controvertido, complejo, elegante, frívolo, mujeriego, escasamente culto, criado entre mujeres y militares, ausente la figura del padre y casado con la bellísima y ajena Victoria Eugenia de Battemberg, inglesa hasta la médula, transmisora de la hemofilia, a la que se recibió en España con una humillante ceremonia de abjuración del anglicanismo y conversión al catolicismo, impuesta por la reina María Cristina, que ostentaba los significativos títulos de archiduquesa de Austria y abadesa de las Damas Negras de Praga.

El coctel familiar era tan explosivo que Romanones cuenta la escena en la cámara regia cuando anunciaron a Victoria Eugenia la muerte de Lord Kitchener, al que conocía desde pequeña, y de su hermano Mauricio, en presencia de la reina madre, cuyo hermano Federico era el generalísimo de los ejércitos austrohúngaros. El Rey, intentando aliviar en lo posible los horrores de aquella terrible guerra, creó en Palacio una oficina de información, bajo su estricta y directa supervisión y sufragada con sus propios medios, contando con la ayuda de una serie de brillantes diplomáticos, como Merry del Val, Quiñones de León, Villaurrutia, Polo de Bernabé, el marqués del Muni, lo más granado del servicio exterior español.

Preguntado el Rey en una ocasión ya en el exilio en Avon-sur-mer, cuál era a su juicio el acontecimiento más importante de su reinado, tanto política como social y económicamente, contestó sin dudar: «Desde luego, la neutralidad ante la Gran Guerra. Y no solo porque España se evitó los horrores de una paz tan falsamente cimentada. El daño causado a Europa por la Sociedad de Naciones fue la consecuencia inevitable de los catorce puntos de Wilson, que era un iluso delirante. España progresó. Ahora la cuestión está en saber si aquella prosperidad dio, o no, buenos resultados».

Desarrollo y ahorro de vidas

La neutralidad trajo a España una etapa de desarrollo económico y un ahorro de vidas humanas, que nadie en aquel momento ni supo, ni quiso apreciar en el haber de la Corona. Aquella oficina además consiguió que la neutralidad fuera activa y humanitaria. La labor humanitaria del Rey había empezado a mediados de 1915, cuando un diario francés de provincias, La Petite Gironde, publicó un suelto titulado 'Gracias al Rey, ella encuentra a su marido'.

A partir de ahí, las cartas de toda Europa llovieron sobre Madrid, hasta el punto de que solamente de Inglaterra se recibieron siete mil cien peticiones de búsqueda de militares británicos desaparecidos en los campos de batalla europeos. No me resisto, a modo de ejemplo, de transcribir una de esas peticiones al azar: «Bondadosísimo Soberano, me atrevo a suplicaros una merced viendo lo bueno que habéis sido con tantas y tantas familias. Estoy ansiosa por tener noticias de mi querido hijo, que aterrizó en los Dardanelos el 8 de Agosto de 1915, habiéndose dado como desaparecido en Alejandría€un soldado lo vio herido€pudiera estar prisionero en Turquía€queda de Vos la humildísima sierva, Annie E. Blomfield».

Especialmente intensas fueron las gestiones llevadas a cabo por el Rey para conseguir la libertad de la Familia Imperial Rusa, tras los acontecimientos que siguieron a la Revolución de Octubre, a pesar de la posible labor de torpedeo del embajador británico en Rusia, en connivencia con los grandes duques rusos.

Después de que Don Alfonso hubiera recibido una carta de la Reina Mary, interesándose por el tema, el Rey escribió a Jorge V: «Mary me escribe diciéndome que estaría muy agradecida por cualquier ayuda que yo pueda ofrecer para salvar a la Familia Imperial Rusa. ¿Puedo contar con tu aprobación?». La prensa británica hablaba del posible asesinato de Nicolás II y se hacía mención constantemente a la labor de intermediación de Alfonso XIII. Incluso se habló del interés del gobierno soviético por conseguir el reconocimiento de España, a cambio de alguna clase de liberación en un país neutral mientras durara la guerra. El Rey contestaba personalmente una carta de la hermana de la zarina Alejandra: «He comenzado las negociaciones para salvar a la Emperatriz y a las niñas. El zarévich creo que ha muerto». El lugar neutral en el que se pensaba era España. Pero aquel intento fracasó, porque ningún otro soberano de Europa mostró gran interés en mover un dedo, no solo por no aparecer como salvadores del que el laborismo ingles llamaba 'Bloody Nicky'. sino por la propia seguridad de sus coronas.

El agradecimiento

Victoria de Battemberg escribió al Rey una carta desgarradora: «Querido Alfonso. Ahora que desgraciadamente no hay nada que esperar para mi querida hermana Alix y sus hijos en esta tierra, donde se hace evidente que la muerte les ha liberado de ulteriores sufrimientos, pasando de las crueles manos de los hombres a las de un justo y generoso Dios, siento que debo enviarte unas líneas, agradeciéndote con todo mi corazón, cuanto has intentado hacer para salvarla de sus enemigos. El soberano que tenía la influencia más directa sobre el gobierno revolucionario de Rusia, el que había conocido a mi hermana cuando era niña, el que tenía su misma sangre en las venas y que nunca dejó de reconocerle su nacionalidad, me temo que en esta ocasión la abandonó en su miseria, mientras que tú, para quien ella y los suyos eran en comparación unos extraños, te esforzarte en ayudarles. Nunca olvidaré la gratitud que te debo por todo esto. Quedo como tu más entrañable y profundamente obligada, Tía Victoria».

El Rey había tenido la intuición de que la guerra se produciría y sería larga y así lo había anunciado en unas declaraciones a La Nación, después de un viaje a Londres, donde tuvo ocasión de hablar largo y tendido con el Káiser Guillermo, el archiduque Francisco Fernando de Austria y el presidente Roosevelt. Llegó a la conclusión de que las posiciones eran irreconciliables. Madariaga hace un análisis simplista del tema, asegurando que las derechas se hicieron germanófilas y las izquierdas aliadófilas. La realidad era mucho más compleja, puesto que el propio Romanones escribió un artículo incendiario 'Neutralidades que matan', exigiendo la entrada en la guerra con los aliados, al contrario que Maura, aliadófilo de corazón, pero neutral cerebralmente. Pablo Iglesias y los reformistas exigían declarar la guerra a Alemania, ante el constante castigo a la marina mercante de un país neutral como España, por parte de la armada alemana, que a su vez, ofrecía a España la recuperación de Gibraltar, entrega de Tánger y manos libres en Portugal y en Marruecos, una vez derrotada Francia.

La neutralidad en la I Guerra Mundial fue obra única y exclusivamente de Alfonso XIII. De él diría alguien tan escasamente proclive a los halagos como Churchill, «se sintió el eje fuerte e inconmovible, alrededor del cual giraba la vida española. Es como estadista y gobernante, y no como monarca constitucional, siguiendo dócilmente el consejo de sus ministros, como él desearía ser juzgado y como la Historia habrá de juzgarle. No tiene por qué temblar ante la prueba. Posee una buena conciencia. Y su objetivo era la fuerza y la fama de su reino».

Y Raymond Carr asegura que el Rey quiso ser un rey patriota y que solo una monarquía que actuase podría evitar la amenaza del republicanismo, que siempre afecta al rey antes que a sus ministros, «fue un regenerador a su modo, un rey emprendedor rodeado por una caterva de políticos chochos». Sustituyan los adjetivos por los que quieran y verán como les resulta conocida la situación.

Las horas amargas

Y nada de lo anterior fue tenido en cuenta en las amargas horas del catorce de Abril. Nada. Se le calumnió hasta lo indecible, incluido el intentar inútilmente involucrarle en el Informe Picasso, en un vergonzoso ejercicio de competición de deslealtades y traiciones «paso al gobierno de la Republica» gritaría el infame Gabriel Maura en Sol. El Rey diría a Lord Londonderry «Charlie, hasta la Marina me dio la espalda». Y la vil nobleza, con contadísimas excepciones como el duque de Alba. Mejor no dar más nombres. En cuanto a la 'dictablanda' de Primo de Rivera, el mismo Rey declaró al Daily Mail: «si he adoptado una postura netamente favorable a la llegada del general Primo de Rivera al poder, ha sido porque estaba satisfecho de ver a la Nación unánime en desearlo y sostenerlo de todo corazón». ¿Nos acordamos de la entrada de Largo Caballero en el Consejo de Estado presidido por el general ante la negativa de un 'moderado' como Indalecio Prieto?

Dice Chapman- Huston que «al español le gusta poder echar la culpa de sus desgracias a alguna figura destacada y su soberbia se siente halagada si la acusación se dirige contra el Monarca».