El Consistorio se niega a declarar caducada la licencia de la Academia

El PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá han sumado hoy sus ocho votos en la Comisión de Ordenación del Territorio y Movilidad para rechazar una moción del PSOE en la que se pedía instar al Consistorio y a la Gerencia Municipal de Urbanismo «a que proceda a realizar los trámites necesarios para declarar la caducidad de la licencia de obras y la retirada de la concesión demanial de los terrenos de Arraijanal otorgados a la fundación Málaga Club de Fútbol». Los socialistas y Adelante votaron a favor, sumando, por tanto, seis sufragios.

También se ha rechazado instar a la Junta de Andalucía a iniciar «los trámites urbanísticos y de consignación presupuestaria necesarios para iniciar los trabajos de creación del parque metropolitano en los terrenos de Arraijanal».

Mariano Ruiz Araújo, edil del PSOE, ha señalado que el equipo de gobierno le está «pasando la mano al jeque», que la constructora se llevó a finales de 2018 la maquinaria de construcción de la Academia del equipo albiazul porque no estaban cobrando y sólo dos meses después la hija del dueño sacó un millón de euros de las cuentas de la fundación. «No se cumple nada de lo que dice la licencia de obras», ha indicado. El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, por su parte, ha felicitado al PSOE por haberse sumado a sus tesis, y ha criticado al equipo de gobierno por desoír a los colectivos sociales, los pequeños accionistas y un informe urbanístico en el que se tachaba la concesión de esos terrenos al Málaga CF como «operación de alto riesgo»; «una cesión gratuita de 75 años conociendo los antecedentes de incumplimientos» por parte de la familia Al-Thani. Dijo Zorrilla que lleva parada la obra más de seis meses, «han tenido suficiente tiempo para rescatar la concesión».

Raúl López, edil de Urbanismo, ha dicho que el informe aludido no habla en ningún caso de que las obras tengan que estar paralizadas más de seis meses para poder declararse la caducidad de la licencia, sino que se plantea la necesidad de que haya un desistimiento y eso no ha ocurrido. «Ustedes juegan al error, a embarrar el terreno de juego y en ese lodazal se sienten cómodos, pero los malagueños no los creen, Arraijanal es un gran esfuerzo del Ayuntamiento, con más de 60 millones en aprovechamientos, que el Consistorio ha hecho a pulmón», para destacar luego que la Junta socialista tuvo una década para hacer allí el parque que se prometió, lo que nunca sucedió. El dinero europeo que la Administración andaluza había previsto para esa zona verde ya tampoco está encima de la mesa, «pero vamos a sacar ese parque antes de lo que ustedes pensaban».

Zorrilla ha insistido en que hay otros lugares para hacer la Academia y Ruiz Araújo precisó que la licencia está más que caducada, mientras que la edil de Deportes, Noelia Losada, creyó que la moción del PSOE era «oportunista e inoportuna», ya que el Ayuntamiento cedió 400.000 metros cuadrados a la Junta para hacer ese pulmón verde y no se llevó a cabo y porque declarar la licencia caducada perjudicará al Málaga.