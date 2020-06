Hoteleros vinculan abrir en verano a que se puedan prolongar los Ertes

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, explicó la pasada semana a La Opinión de Málaga que el sector aún no está en condiciones de saber si podrá abrir este verano o no, aunque en principio la mayor parte de las aperturas de la planta hotelera se había previsto para finales de este mes o principios de julio. El motivo de esta incertidumbre no es otra que el hecho de que aún no saben si los expedientes temporales de regulación de empleo, los conocidos como Ertes, podrán prolongarse hasta septiembre y, por tanto, permitir la incorporación paulatina de los trabajadores y reducir el impacto en las cuentas de las empresas.

«Aún no tenemos condiciones para ver si podemos jugarnos nuestra empresa y abrir este verano o no abrirlos, no sabemos si se pueden prolongar las condiciones de los ERTE a nivel nacional. Creemos que ello es necesario para que podamos incorporar a los trabajadores poco a poco ya que la demanda de plazas es muy baja», dijo Callejón.

De cualquier forma y según publicó el diario El País el pasado jueves, esta iniciativa podría ir a Consejo de Ministros el próximo martes 16 de junio: así, se aprobará su extensión hasta septiembre y se deja abierta la puerta a su prolongación hasta diciembre, reduciendo, aún más, el impacto de las cuentas de las empresas turísticas.

En cuanto al pase de Málaga y su provincia a la fase 3, que se consumó el pasado lunes 8 de junio, Callejón señaló que el avance no sólo de la Costa del Sol, sino de toda Andalucía, en el plan de desescalada, «es bien recibido por el sector hotelero, creemos que es una señal de que se están haciendo bien las cosas, esto ya genera en el extranjero buenas noticias y vamos haciendo las cosas poco a poco. Son buenas noticias para poder recuperar algo de mercado».



Movilidad

Valoró Luis Callejón también el hecho de que en la autonomía andaluza se haya decidido permitir la movilidad entre las ocho provincias. «Para nosotros eso lo que significa es transmitir a ese cliente una tranquilidad y que podamos empezar a movernos por las distintas provincias en Andalucía, que podamos empezar a disfrutar de las playas, de esas zonas rurales, creo que es muy positivo porque hay que tratar a un cliente que está muy afectado psicológicamente, y ponerle noticias de esta índole nos posiciona algo mejor, sabemos que habrá una parte que no podamos recuperar porque estarán tocados económica y psicológicamente, pero son muy buenas noticias».

Luis Callejón, en declaraciones efectuadas en ocasiones anteriores a este periódico, dejó claro que el sector no podría abrir prácticamente hasta el final de la desescalada, es decir, a partir del 21 de junio, cuando se elimina la cuarentena impuesta a los turistas que visiten en España; o hasta principios de julio.

Este verano, además, será el mercado nacional, y tal vez algo del internacional, el protagonista, pero como también precisó el presidente de Aehcos en plena pandemia, el sector turístico de la Costa del Sol podría tardar hasta un lustro en recuperarse de la crisis económica provocada por la expansión del coronavirus vivida en el primer semestre del año.

Pese a ello, varias cadenas hoteleras han anunciado ya que van a abrir sus puertas de nuevo de forma inminente. Soho Hoteles, por ejemplo, lo hará el 1 de julio en las ciudades en las que el proceso de desescalada lo permita con garantías sanitarias.