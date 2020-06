Málaga inicia una temporada de playa marcada por las medidas anti-Covid

Alcanzada la primera quincena de junio, Málaga inicia oficialmente la temporada de playas pese a que este año el Ayuntamiento de la capital haya adelantado algunos serviciosy recomendaciones en las semanas previas debido a la extraordinaria situación actual.

En esta edición, la temporada de baño estará claramente marcada por la presencia de los "controladores", un nuevo puesto creado por la Junta de Andalucía con motivo de la crisis del coronavirus y que, en principio, se mantendrá activo hasta mediados de septiembre. Junto con los socorristas y efectivos de Protección Civil, los controladores de playas velarán por que se respete el aforo máximo permitido en cada playa y se cumplan el nuevo decálogo de normas se seguridad diseñados por los Ayuntamientos.

Según figura en la convocatoria de empleo público de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, el litoral malagueño estará vigilado por 902 nuevos empleados integrados en la categoría profesional de "Personal de Servicios Generales". Por municipios, Marbella será el que más controladores dispondrá, en total 150, seguido de la capital con 130 y Estepona con 125 contratos. En el caso de Málaga capital, estos "vigilantes" se incorporarán finalmente este jueves.

A nivel autonómico, el Plan de empleo para playas seguras, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de mayo, cuenta con un total de 3.000 vigilantes a largo de la costa andaluza.

"Hay gente que hará caso, gente que no... pero bueno, si quieren poner estas medidas de seguridad para que al menos se intente que todo vaya bien, pues me parece maravilloso", afirma Estela, una malagueña encaminada hacia la playa de la Misericordia por el paseo marítimo Antonio Machado. "Pero es un trabajo muy complicado, es de los más duros que va a haber y van a necesitar paciencia".



Medidas anti-Covid

Las playas de la capital malagueña estarán cerradas desde el anochecer hasta el amanecer para la realización de las labores de limpieza y, en cuanto a los servicios de playa, estarán operativos de 11 a 20 horas, período en el que deberán cumplirse una serie de normas anti-Covid-19: no se podrá acudir en grupos de más de quince personas y deberá respetarse siempre la distancia de seguridad entre las personas y sus enseres, esto es, toallas, sombrillas y sillas o hamacas. Los menores de 14 años deberán ir siempre acompañados por un adulto y será obligatorio el uso de calzado.



"En la playa en realidad no llevas mascarilla, entonces yo considero que si la distancia de seguridad se guarda, tú vas con mascarilla hasta que estés sentada y tranquila y creo que se puede pasar un verano en la playa más o menos normal", explica Lorena, frente a uno de los accesos de la playa de San Andrés. Esta malagueña no oculta su sorpresa al comprobar que a mediodía aún no hay ni rastro de los controladores ya que, tal y como ha anunciado el Ejecutivo andaluz, se incorporan hoy, 15 de junio: "Llevamos ya dos semanas de temporada de baño y me parece mal que no haya esos vigilantes".

Por otro lado, los usuarios deberán extremar las precauciones y las medidas de higiene, por lo que deberán depositar la basura en bolsas cerradas en los contenedores habilitados para ello, con especial celo de no abandonar mascarillas y guantes en el entorno marino, según reclaman desde el Aula del Mar y la Cátedra Ciencias del Litoral Costa del Sol.

La temporada de playas finaliza el 15 de septiembre aunque la Junta de Andalucía no descarta que la contratación de los «controladores» pudiera prorrogarse más allá de la fecha «si fuera necesario».