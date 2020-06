La Diputación se 'adapta' a la nueva situación de Juan Cassá

Era un trámite más. Pero -valga la redundancia- no era un trámite cualquiera. Juan Cassá ya es diputado del grupo de no adscritos de la Diputación Provincial de Málaga. En concreto, será el único representante inmerso ahora mismo en esta condición excepcional, después de haberlo aprobado el pleno de la institución provincial. La votación que lo hizo posible resultó, cuando menos, llamativa. Tanto los 15 diputados del Partido Popular como su excompañero en el partido naranja y actual vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, y el propio Cassá votaron a favor. En cambio, los 12 integrantes del grupo socialista y las dos diputadas de la confluencia Adelante Málaga optaron por la abstención. En total, 17 votos a favor, que son los mismos que solían sumar PP y Ciudadanos para sacar adelante las cuestiones que no gustaban a la oposición en estos plenos hasta la salida de la órbita naranja de Cassá.

Tras su marcha de Ciudadanos a principios de mayo y tras haber participado en el anterior pleno telemático sin haberse formalizado su nueva condición, Juan Cassá funcionará ahora mismo como su propio grupo. Será el jefe y el portavoz de sí mismo, tras haber ejercido durante menos de un año la portavocía de Ciudadanos en la institución provincial. Eso fue lo que se había pactado tras los malos resultados de la candidatura que él encabezó al Ayuntamiento de Málaga en los comicios municipales de mayo de 2019. Él pasaba a la Diputación como portavoz y Noelia Losada aglutinaba el protagonismo municipal y el poder del pacto con el PP como concejala de Cultura y Deportes. Pero su portavocía en la Diputación era prácticamente simbólica porque la vicepresidencia primera y las áreas que le correspondían a Ciudadanos en el Gobierno con el PP recaían todas sobre las espaldas del exalcalde mijeño Juan Carlos Maldonado.

Todo lo demás siguió la manida inercia de una crónica anunciada. Su salida de Ciudadanos tras el congreso que encumbró a Inés Arrimadas y lo excluyó de los órganos nacionales no resultó del todo sorprendente. Por lo pronto, su presencia en la Diputación resultará más 'tranquila' si se compara con la guadaña de doble filo que simboliza Cassá en la Casona del Parque, donde ya se estrenó como concejal no adscrito a finales de mayo.

En la Diputación, el pacto de PP y Ciudadanos sigue sumando mayoría. Con algo menos de margen, pero mayoría. Una mayoría de 16 a 15 si, incluso, se cuenta a Cassa junto a los representantes de PSOE y PP. No obstante, la propia institución va a desarrollar fórmulas para que su participación siga vinculada de algún modo al funcionamiento del propio equipo de Gobierno, al que pertenecía hasta hace unas semanas. Al PP -sobre todo por el papel que Cassá juega en el Ayuntamiento de la capital malagueña donde gobiernan desde hace 25 años- no le queda otra que tenerlo contento.

De hecho, en el Ayuntamiento de Málaga las cábalas ya no encajan. Allí, Cassá es la llave que lo mismo puede mantener a Francisco de la Torre como alcalde hasta agotar los casi tres años que quedan de legislatura que romper la baraja con una hipotética moción de censura que hiciera regidor al socialista Daniel Pérez, con el apoyo de los tres ediles de Adelante y el propio político asturiano.

En el Ayuntamiento, cuando menos su voto resultará vital en determinadas ocasiones. Y, por lo pronto, en la Diputación tendrá un microcosmos político en el que se le permitirá funcionar como su propio grupo -Ciudadanos también contará con un solo diputado- con presencia en los órganos correspondientes, que en algunos casos han debido ser reestructurados para darle cabida. Así, Cassá formará parte de algunas comisiones y de juntas de gobierno de organismos provinciales, tendrá derecho a la presentación de mociones urgentes y ordinarias o a formular ruegos y preguntas con ciertos límites. Hasta ahí, todo parece normal o hasta cordial. Paz y amor. Pero, en una dirección o en otra, desenmascarar el verdadero alcance del efecto Cassá será cuestión de tiempo.