La educación más allá de las aulas, hacia el "blended learning"

El pasado viernes 13 de marzo muchos alumnos se despedían de sus compañeros sin saber que no volverían a verse en persona durante el resto del curso. Posiblemente sin saberlo, también se adentraban en una nueva era y emprendían el viaje a una nueva forma de aprendizaje.

En The British School of Málaga los alumnos se han convertido en pioneros de las aulas virtuales en todos los niveles educativos. Los alumnos siguieron viéndose, a diario, con sus amigos y con sus profesores. A través de las pantallas y con las herramientas digitales adecuadas, el futuro se ha hecho presente y la distancia ha unido a la comunidad escolar entera.

Incluso se ha mantenido un completo programa de actividades extraescolares para todos los miembros de la familia, de ejercicio diario, yoga, clases de judo, retos semanales y se ha implementado un programa de bienestar, que a partir de ahora formará parte de la vida extracurricular del colegio.

La transición ocurrió realmente en pocos días. Tras decretarse el estado de alarma, The British School of Málaga iniciaba su andadura del Aprendizaje a Distancia, un programa para niños desde Infantil hasta edades preuniversitarias. En estos meses, el colegio ha atesorado una experiencia de valor incalculable.

Sea cual sea el escenario que se plantee en Septiembre, está claro que hemos cruzado la línea y vivimos una nueva realidad. Como colegio, The British School of Málaga ha demostrado que puede funcionar incluso si la educación no fuese presencial al 100%, pensando ante todo en la seguridad de todos.

"Tenemos un plan, tenemos la experiencia, hemos aprendido a manejar los recursos con fluidez y hemos acelerado drásticamente la puesta en marcha de proyectos que se iban a ejecutar más gradualmente. Ahora sabemos qué funciona y qué puede mejorarse", comenta Fiona Lee-Allan, directora del colegio. "Con este bagaje, estamos preparados para afrontar el futuro. De todas maneras, la comunidad ha demostrado una resiliencia admirable estos últimos meses. Estamos orgullosos de nuestros alumnos, de cómo han afrontado su propio aprendizaje de forma tan resuelta e independiente. Y también de los profesores, que han aceptado un reto impensable cuando se iniciaba no ya el año académico, sino el año 2020".

La educación está entrando aceleradamente en un esquema de "blended learning" o aprendizaje híbrido. Es decir, se aplica un modelo combinado de educación presencial y se aprovechan al máximo los recursos virtuales. Hay experiencias insustituibles en el cara a cara, de gran valor educativo y personal. Se trata de preservar esas experiencias pero ahora sabemos que se pueden enriquecer, y que el modelo funciona, con un robusto aporte online. Ahora sabemos que no se trata de reproducir lo que ocurre en el aula de modo online, sino de extraer lo mejor de los dos mundos para una completa experiencia de aprendizaje.

Aunque los alumnos terminarán el curso desde casa, The British School of Málaga está abierto para visitas, siempre respetando las normas de seguridad vigentes y bajo cita previa. Las familias interesadas pueden contactar con el Departamento de Admisiones para reservar su visita en admissions@britishschoolmalaga.com.

Recientemente también se han convocado las Jornadas de Puertas Abiertas virtuales o más bien podríamos llamarlas las "Jornadas de Pantallas Abiertas". Las familias que lo deseen tendrán la oportunidad de conectarse a una sesión en la que conocerán al equipo directivo, obtendrán información del centro y podrán realizar las preguntas que les surjan.

The British School of Málaga es un colegio abierto a alumnos entre 3 y 18 años en el que se imparte el sistema educativo británico complementado con el plan de estudios español. De este modo, los alumnos obtienen la doble titulación y acceso a cualquier universidad, tanto española como internacionales.