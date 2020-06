Málaga tiene 9 millones de metros cuadrados de suelo para hacer 43.600 viviendas

La capital de la Costa del Sol cuenta actualmente con 29 sectores o pastillas de terreno, que suman más de 9 millones de metros cuadrados, para acoger edificios residenciales. En concreto, esos suelos son susceptibles de acoger potencialmente 43.625 viviendas, 16.154 de ellas, es decir, cuatro de cada diez, de protección oficial, según ha explicado hoy el alcalde, Francisco de la Torre, en una rueda de prensa ofrecida a través de medios telemáticos.

En concreto, se trata de bolsas de suelo de 9,16 millones de metros cuadrados de superficie y un techo edificable de más de 4,59 millones de metros cuadrados. De las viviendas proyectadas, 27.471 serían libres. De estos 29 sectores, hay diez que tienen el planeamiento ya aprobado definitivamente con 18.656 viviendas, 12 lo tienen en tramitación (suelo susceptible de acoger 12.075 viviendas) y otros siete aún no han iniciado la tramitación de figura alguna de planeamiento (12.894 viviendas). 15 de estos sectores están situados en el litoral (13.527 viviendas) y los otros 14, en el interior (30.098). Estas últimas estarían en Campanillas, Santa Rosalía o Puerto de la Torre, por ejemplo. "Hay suficiente suelo para responder a la demanda", ha dicho el regidor, quien ha destacado que con estos 29 sectores se ha elaborado un dossier que es entregado a los promotores e inversores que visitan la Gerencia Municipal de Urbanismo, "una información rápida y completa que despierta interés, con su ficha correspondiente". La frecuencia de visitas al concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, por parte de estos inversores es "intensa, Málaga es una ciudad que despierta interés". Se han elaborado cuatro dossieres más, bajo el lema 'Málaga Safe for you', con información sobre los sectores terciario, hotelero, logístico o de equipamiento. Estos documentos se distribuyen no sólo entre los inversores, sino también en ferias inmobiliarias y consultoras especializadas en el mercado. Y ha recordado que Málaga necesita más suelo logístico, oficinas y hoteles, aunque ha destacado que tienen muchos condicionantes que le dificultan el crecimiento como el mar y las montañas que la rodean.

El regidor ha explicado que estos 29 sectores incluidos en el dossier suponen prácticamente "todo (el suelo) que hay en el PGOU, pero hay alguno más en el propio plan", de forma que la ciudad tiene aún pastillas para residencial que se agotarán en más de 20 años. Las 18.656 viviendas de los sectores ya con el planeamiento aprobado podrían suponer una inversión, según el regidor, de casi 3.000 millones de euros. Por ello, habrá que plantearse también la reforma y la rehabilitación de edificios, como se ha venido haciendo en el Centro Histórico, con el fin de seguir desarrollando la ciudad urbanísticamente, ha reflexionado.

Los sectores con el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente son Martiricos, Repsol, Torre del Río, Rojas-Santa Tecla, Sánchez Blanca, Buenavista, Universidad, Lagar de Oliveros, San Lucas, Santa Rufina; los que disponen de su planeamiento en desarrollo son: Wittember, Morales, Camino de San Rafael, Portillo, Nereo, Térmica, Cortijo Merino, Santa Rosalía Sur, Santa Rosalía Central, Santa Rosalía Este, Flex y Liria Este. Los que no han desarrollado aún un instrumento de planeamiento son Ferrocarril del Puerto, La Corchera, Cerámicas, Vega los Martínez, Vega San Ginés, San Cayetano y plaza de San Fermín.

El alcalde también ha hecho hincapié en una de sus viejas peticiones: que los promotores hagan viviendas en alquiler, sobre todo para los jóvenes. Así, ha dicho que en el sector de Santa Rufina el promotor está haciendo viviendas para arrendar y Neinor, recientemente, ha cambiado un proyecto que tenia para Hacienda Cabello con el fin de destinar las 300 viviendas que iba a levantar para arrendamiento, "una noticia muy positiva".