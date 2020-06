Carmen Manzano, además de presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga es portavoz de la plataforma andaluza Tauro Vivo, que agrupa a más de cuarenta colectivos defensores del toro de lidia y contrarios a las corridas de toros. Aboga por una reconversión laboral del mundo taurino.

El próximo lunes, la plataforma Tauro Vivo se reúne con la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, para transmitirle un paquete de reivindicaciones. Carmen Manzano habla de ellas y del porqué de su oposición a las corridas de toros.

¿Qué reivindican?

La figura del toro como un animal digno de ser respetado y no torturado en un coso taurino. Con esto no queremos machacar a los toreros sino reconvertir el sector taurino, para que deje de ser un empleo precario y temporero.

¿Cree que hay más taurinos que antitaurinos en España?

Creo que la balanza en España se ha inclinado a favor del toro vivo. Según los datos de hábitos culturales del Ministerio de Educación, del 27 de mayo, la tauromaquia es el décimo espectáculo, no el segundo como dicen algunos. Además, la mayoría de la gente joven en su vida ha ido a una plaza de toros, aparte de que la sensibilidad hacia el mundo animal ha cambiado: en mi época, y tengo 66 años, los niños íbamos a los toros. Ahora, en la vida se me ocurriría llevar a un nieto.

Esta primavera alegaron contra la gestión de la Diputación de Málaga de la plaza de toros.

Básicamente nos contestaron que no a todo. Una de las cosas que alegábamos era el asunto de las escuelas taurinas. Primero, no nos parece sensato que se llame 'escuela' a un sitio que se dedica a matar. Y luego, ¿han pensado como practican esos niños?, con becerros que todavía ni han sido destetados por su madre. Eso es inadmisible.

En España y Francia las corridas de toros son patrimonio cultural inmaterial y en Portugal es inconstitucional prohibirlas.

En Francia, sólo hay plaza de toros en el sur y en Portugal el toreo no termina con la muerte del toro , no hay tanta sangre, lo que no quiere decir que lo vea bien. En España, hay que reconocer que el sector taurino ha actuado con mucha inteligencia en cuanto a su protección. Han pasado de depender del Ministerio del Interior a depender del Ministerio de Cultura. Pero entiendo que la cultura no es matar y torturar ni puede ser culto llevar a un niño de ocho años a un corrida de toros.

¿Sufre el toro en la plaza?

(Risas) Primero hay que desmontar la teoría de que desde que nace vive estupendamente porque le marcan la divisa con un hierro candente en la piel y se les hace tientas para ver si son bravos. Luego, un animal criado en el campo, al aire libre, es trasladado en un camión, depositado en un toril, todo esto a oscuras y le sacan a una plaza llena de ruido, sin esquinas, para que no pueda refugiarse, donde le aplican una crueldad ritual, especificada en cada paso, para que el animal esté más débil cuando el torero entre a matar. No hay que olvidar además que el toro es un animal pacífico, es un herbívoro, que como queda claro por la disposición de sus ojos, laterales, más que atacar, huye, aunque si le molestas, claro que embiste.

¿Si se suprimieran las corridas de toros, ¿qué pasaría con el toro de lidia y con las ganaderías?

No pasaría nada. En lugar de haber 5.000 toros bravos en España habría 200 ó 400, porque no es una raza, son cruces de distintas ganaderías para buscar el toro perfecto. Terminaría quedando un residuo y los ganaderos podrían hacer otras cosas en la dehesa.

¿Y no peligraría la dehesa sin la cría del toro de lidia?

Las dehesas son ecosistemas que se han autogestionado siempre con cerdos, jabalíes y toros, antes de que los domesticáramos. La dehesa no necesita regadío y produce el alimento que estos animales necesitan, que a su vez la van conservando porque pastan.

¿Qué tipo de reconversión plantean para el sector taurino?

Se podrían reconvertir en las dehesas con centros de interpretación sobre la crianza del toro, porque al fin y al cabo forma parte de la Historia de España, pero lo mismo que también formó parte la Inquisición y hoy ya no existe.

El lunes se reúnen con la delegada de la Junta en Málaga.

Habíamos pedido reunirnos con el presidente de la Junta. La delegada ya nos ha aplazado la reunión tres veces.

¿Qué le van a plantear?

Le presentaremos un paquete de medidas. Sobre todo nos interesaría instar a que existiese un Instituto de Protección Animal y Medioambiental, dado que en el Ministerio de Agricultura existe un Instituto de Caza y Pesca, que no sé cuál es su función. También pedimos que la protección animal y de la Naturaleza o el Medio Ambiente se declaren Bien de Interés Cultural, porque forma parte de un sentimiento grande y altruista que debe ser protegido. También le pediremos que se endurezcan las medidas de seguridad en las becerradas, novilladas y festejos populares, así como que nos den las cifras de lo que la Diputación y la Junta invierten en los toros, para ver si efectivamente se recauda tanto dinero como dicen, y la relación de ganaderías que existen en Málaga y los puestos reales de trabajo que tienen.

¿No es importante la riqueza y puestos de trabajo que aporta el sector taurino?

Tienen un empleo precario. En el mundo animalista movemos muchísimo dinero en empleo directo e indirecto.