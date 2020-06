El futuro comienza hoy

Hoy se abre una nueva etapa para todos nosotros. El estado de alarma que decretó el Gobierno de la nación como medida excepcional para hacer frente a los tremendos estragos que provocó el Covid-19, ha llegado a su fin con el objetivo cumplido: minimizar los impactos de la pandemia.

Llegamos en este punto, al que los expertos han bautizado como la «nueva normalidad», con una paulatina vuelta a la rutina, y a nuestras vidas de antes del 14 de marzo. Se abre una nueva etapa con muchas incertidumbres a todos los niveles y con el pensamiento generalizado entre todos los sectores de la sociedad de que ya nada será como antes.

El tejido empresarial de Málaga se prepara para esta nueva era con mucha ilusión, optimismo y con ganas de retomar una actividad que en la mayoría de los casos se vio abruptamente interrumpida con la declaración del estado de alarma.

Los responsables de siete empresas e instituciones malagueñas (Opplus, Construcciones Fearral, Prolongo, Famadesa, Costabiler, Sector Alarm España y la UNED) nos cuentan en primera persona cómo encaran esta nueva etapa donde retomarán proyectos interrumpidos por la pandemia y emprenderán otros nuevos, intentando ejercer una actividad siempre encaminada a mejorar el tejido empresarial malagueño.

Todas las empresas consultadas coinciden en señalar que estos tres meses de estado de alerta les han servido para aumentar sus políticas de responsabilidad social y de aprendizaje para este futuro que se abre a partir de mañana retomando la actividad esperanzados en que en muy poco plazo de tiempo el enorme trabajo realizado en este trimestre dé sus frutos y les permita seguir llevando a cabo sus proyectos profesionales.

Ramón Soler Ciurana, director de exportación de Prolongo-Faccsa

«Es verdad que en toda nuestra historia nos hemos enfrentado a muchos contratiempos, pero en cualquier caso, nada se ha parecido a lo que hemos vivido en estos días.

Salimos de este estado de alarma con la ilusión de retomar la línea ascendente que habíamos tenido los últimos años. Nos estamos preparando para afrontar una nueva década que será clave para consolidar nuestro crecimiento. La empresa está realizando una reorganización de toda la planta de 45.000 m2 para ampliar sus instalaciones de envasado y congelación de carne de porcino. En total, hemos destinado alrededor de 40 millones de euros en obras en los últimos años, con las que prevemos aumentar la capacidad de almacenamiento así como agilizar procesos de producción.

Nuestra intención es seguir creciendo en una localidad como Cártama Estación, que año tras año crece a un ritmo superior al normal gracias a la capacidad que tenemos de generar riqueza y, consecuentemente, puestos de trabajo. Actualmente colaboramos con más de 800 personas en este complejo industrial y esperamos que con las distintas inversiones que estamos realizando se vayan sumando más familias a este proyecto que cada día se consolida como una de las mejores empresas porcinas de nuestro país.

Sin lugar a dudas hoy empezamos una página en blanco a la que nos enfrentamos con un gran compromiso sabiendo la responsabilidad social que tenemos y sobre todo con mucho optimismo de seguir creciendo en el futuro profesional y personal a partir de ahora».

Cristina Aranda, directora de RR.HH. de Sector Alarm España

«Llevamos tan solo tres años instalados en la provincia malagueña, tenemos sede en Mijas, con un call center en el que trabajan más de 230 personas y una empresa operativa que hoy alcanza los 230 empleados, planeando en los próximos meses alcanzar la cifra total de 500 en España. Durante el estado de alarma tuvimos que paralizar la actividad de venta pero continuamos cuidando 24 horas a nuestros clientes, atendiendo los saltos de alarma y asistiendo en reparaciones. Además, hemos aprovechado el estado de alarma para ampliar los procesos de reclutamiento, aunque parezca increíble. De esta forma, en cuanto ha empezado la actividad hemos contratado a nuevos responsables para abrir oficinas en Madrid, Cádiz y Almería y ahora estamos en pleno reclutamiento masivo para dotar a estas oficinas de los héroes, como llamamos a nuestros vendedores, para que ofrezcan nuestros productos a potenciales clientes visitando hogares o a través de canales on line. El lunes se incorporarán 20 personas y las próximas semanas serán muchos más.

Sector Alarm España no ha estado tan afectada por la crisis posiblemente por el origen escandinavo de la compañía. Teniendo nuestra matriz su sede en Noruega, la zona menos afectada por la pandemia, hemos aprovechado para acelerar la maquinaria de nuestra expansión comercial, avanzando procesos mediante el teletrabajo como es el de reclutamiento, y sin dejar de atender ni un día a nuestros clientes.

Dos son los pilares de nuestra estrategia: nuestros Highways, procedimientos que importamos desde Noruega y, nuestra Right People, nuestros empleados, estando convencidos que en esta empresa las personas son siempre lo primero».

Federico Beltrán, presidente de Famadesa

«Esta pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Hemos tenido que adaptarnos a algo desconocido hasta ese momento.

Los días previos a la declaración del estado de alarma, se vivieron situaciones de sobreabastecimiento en nuestra carnicería, posteriormente, pusimos en marcha el Servicio de Reparto Gratuito a Domicilio.

El sector cárnico, como actividad esencial, ha jugado un rol fundamental en el abastecimiento de los hogares españoles. Nuestro sector, además, estaba en cuanto a medidas sanitarias muy avanzado, por los estrictos y permanentes controles de calidad a los que se somete.

Esta situación nos llevó a implementar un protocolo específico de refuerzo para desinfecciones. Se amplió la distancia personal en la cadena de producción. Se implantó el uso de EPI completo, a la vez que se comenzó a tomar la temperatura antes del inicio de la actividad. A su vez se implementó el teletrabajo y también se desarrollaron acciones específicas para los transportistas.

Comenzamos a hacer un pequeño acopio de materiales de prevención que nos permitió estar preparados y a su vez, poder responder a la demanda social y sanitaria donde contribuimos con la donación de más de 50.000 unidades de material sanitario en los Hospitales de Málaga, además de otras ayudas a colectivos diferentes.

Confío plenamente que todo el sector cárnico se vaya a ir recuperando poco a poco. Y de mi experiencia ante otras situaciones ya vividas, deduzco que aunando esfuerzo y trabajo entre los actores sociales privados y públicos, seremos capaces de salir hacia delante y reactivar nuestra economía».

Juan Arrabal, fundador de Construcciones Fearral

«Durante el estado de alarma la empresa se ha dedicado a trabajar en responsabilidad social, creo que nos hemos regenerado en el ámbito social. Hemos llevado a cabo muchísimas labores de desinfección, tarea esta que era importantísima en las primeras semanas de confinamiento, hemos hecho aportaciones de comida y hemos ayudado a personas necesitadas. Todas las demandas que hemos recibido por parte de administraciones, asociaciones y diversos colectivos las hemos intentado satisfacer. Hemos desinfectado el Ayuntamiento, las instalaciones de la Policía Local, residencias de mayores y ONG. Nos pusimos a disposición de todo lo que iba surgiendo. Hemos comprado equipamiento de desinfección de última tecnología y también hemos hecho formación especial para hacer tratamientos de desinfección para el covid u otro virus.

A partir de mañana empezamos con muchos proyectos y retomamos otros en los que estábamos trabajando. Hemos firmado contratos de obra civil y participamos ya en varias obras del Ayuntamiento, no como empresa concesionaria y sí como subcontratada. También vamos a llevar a cabo pequeñas promociones de 4-5 viviendas. En Construcciones Fearral hemos contratado personal para desinfección, hemos llegado a acuerdos con el PTA para hacer obras y desinfección y crear un espacio libre de Covid. Además, personalmente, me he involucrado en la Asociación de Empresarios de Campanillas para hacer piña entre los empresarios de esta zona ante los difíciles tiempos que nos esperan. Hay que unir fuerzas y hacer valer un producto nuestro para que nadie se quede en el camino».

«Durante el confinamiento, decidimos implantar el teletrabajo y atender las llamadas que aún entraban, obviamente en menor medida, quizás porque estamos comercializando un proyecto emblemático y muy atractivo, diseñado por el Arquitecto Rafael Moneo, en que se ubican nuestras 170 plazas de aparcamiento y dos edificios de oficinas en venta, (junto a un hotel de la Cadena H10 Hotels), y que ocupa todo el entorno de Hoyo de Esparteros, el cual a su terminación dejará totalmente remodelada y revalorizada la zona. Ello ha posibilitado incluso alguna reserva telemática, y desde esta semana, tenemos abierta nuevamente nuestra Oficina de Ventas en el Puente de la Esperanza.

Los clientes de nuestro proyecto suelen ser residentes y profesionales o comercios del entorno, además de inversores, que quieren tener una plaza de aparcamiento tan céntrica, donde no hay otra oferta similar (2,50 x 5,00 mts. libres y unas calles de rodadura de casi 6 m.), que permiten tanto un cómodo recorrido interior como la separación entre vehículos aparcados que facilitan la apertura de puertas de los mismos. El porcentaje de ventas actual ronda el 65%. Y dado que notamos el inicio de aumento de llamadas pidiendo información, esperamos que el mismo comience a incrementarse.

A pesar de las singulares características de las plazas, que por tal motivo encarecen el coste de su construcción al ubicar menos pilares en su estructura, tenemos precios competitivos ya que hemos apostado por la venta más ágil del proyecto.

Pese al confinamiento, hemos seguido avanzando en la ejecución de las obras. A pesar de ello, queremos entregar la obra en los plazos fijados».

Pablo Benavides, CEO de Opplus

«Parece que fue ayer y ya han pasado más de tres meses. Recuerdo nítidamente la extraña sensación que supuso recorrer los pasillos de nuestras instalaciones viendo los puestos vacíos y casi desmantelados. En apenas tres días tuvimos que tomar más decisiones que en tres meses de nuestro día a día habitual para hacer frente a una situación para la que nunca pensamos prepararnos.

Ahora, pasado el tiempo nos encontramos en otro proceso novedoso. Hemos acumulado experiencias, enseñanzas y lecciones que ninguna escuela de negocios soñó jamás para poner a prueba a sus alumnos. Sólo que, en este caso, ha sido todo real. Hemos tenido que adaptar nuestro día a día no solo a una nueva situación física, trabajando en remoto, sino a atender una demanda que no estaba ni prevista ni planificada. Ha sido todo un desafío y a la vez una satisfacción.

Lo que nos toca ahora es afrontar un nuevo reto, ser capaces de recuperar nuestra normalidad con el sabor agridulce de haber superado posiblemente la situación más crítica que podíamos imaginar de forma satisfactoria, pero conscientes de que nos queda un camino complicado y lleno de incertidumbre. En la liga de fútbol dicen que «Volver es ganar». Para nosotros, ganar será seguir cuidando de nuestros equipos anteponiendo su salud por encima de todo, pero también recuperar nuestra normalidad laboral, adaptar nuestra oferta a la nueva situación de nuestros clientes, contribuir a la estabilización de nuestro entorno y sobre todo aprovechar todo el aprendizaje para ser más ágiles, más rápidos y más creativos en nuestro desempeño profesional y personal a partir de ahora».

Luis Grau, director de la UNED Málaga

«La irrupción del Covid-19 ha supuesto un duro revés y ha afectado a múltiples sectores como el educativo.

La UNED reaccionó al instante con dos objetivos principales; minimizar el impacto que esta pandemia pudiera tener sobre el rendimiento académico estudiantil y asegurarse que nadie se quedara atrás a través del programa UNED 100%. Podemos afirmar con toda certeza que la UNED ha estado preparada para asumir este gran reto.

Los centros asociados a la UNED, sus profesores y el personal de administración y servicios, han jugado un papel esencial adaptando su trabajo para proporcionar el mejor servicio a nuestro alumnado.

Las tutorías presenciales en el centro, retransmitidas en directo y característica diferencial y única de la UNED, se han impartido con normalidad ahora desde el domicilio de cada tutor, de manera que los estudiantes han podido interactuar con los docentes.

Respecto a los exámenes, la UNED ha establecido modelos de evaluación continua y en línea, garantizando a todos sus alumnos, fuera cual fuese su situación y a través del programa UNED 100%, el derecho a realizar las pruebas; culminación de tantas horas de esfuerzo y estudio. Vaya desde estas líneas el agradecimiento a nuestro alumnado por su respuesta, tesón y adaptación en momentos difíciles.

El futuro, aunque algo incierto, se presenta cada vez más esperanzador, por lo que independientemente de cómo evolucione esta nueva normalidad seguiremos garantizando a nuestros estudiantes una enseñanza de calidad a través de nuestro modelo semipresencial que nos hace únicos dentro del conjunto de universidades».