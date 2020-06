Málaga alcanza la "nueva normalidad" con solo once enfermos hospitalizados

Málaga mira a la "nueva normalidad" de la mejor manera posible. No se han registrado nuevos contagios ni fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas, la enfermedad parece bajo control y solo quedan once enfermos recibiendo cuidados hospitalarios en la provincia, uno de ellos en la UCI. Un escenario esperanzador, sin lugar a dudas. Por ello, las autoridades políticas y sanitarias insisten en la necesidad de que la ciudadanía siga siendo responsable porque el virus todavía no se ha vencido definitivamente y un rebrote podría ser letal para una economía que ha estado más de dos meses parada y necesita recuperarse.

En realidad, la Junta ha reajustado este domingo los datos y hay dos infectados menos que en la estadística ofrecida en el día de ayer.

Se abren las fronteras. Una nueva prueba de fuego para comprobar la capacidad de la provincia, que necesita tanto la llegada de turistas extranjeros como mantener los controles de higiene y distancia social necesarios para evitar dar pasos atrás en la lucha contra la pandemia.

Una situación perfectamente extrapolable al resto de la comunidad atuónoma, donde este domingo se han producido tres nuevos contagios, como ha confirmado la Consejería de Salud y Familias. Andalucía también depende en gran medida del turismo para subsistir y hay puestas muchas expectativas en esta temporada veraniega. De momento, el coronavirus se mantiene a raya en la región, donde 17.762 personas ha enfermado y 15.106 se han curado, contabilizando 1.429 óbitos.

La Consejería de Salud y Familias ha informado de que actualmente 45 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 10 se encuentran en UCI.