Una Noche de San Juan diferente: ni júas ni fiesta

El verano llegó este sábado pero la bienvenida real a esta época del año, que durará en 2020 un total de 93 días y 15 horas, se hace tradicionalmente por todo lo alto en la Noche de San Juan, que en el litoral de la provincia de Málaga se celebra con hogueras, quema de júas, fiestas, verbenas, fuegos artificiales y baños en las playas. Pero este año, debido a la pandemia del COVID-19, nada de eso será posible.

Los ayuntamientos de todos los municipios del litoral de Málaga, desde Manilva a Nerja, ya han avisado de que todos los actos de la Noche de San Juan se suspenden, al tiempo que han pedido responsabilidad a la ciudadanía y han anunciado que se reforzará la vigilancia en las playas malagueñas con el objetivo principal de que se atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En Málaga capital, la concejala de Playas, Teresa Porras, ha informado a Europa Press de que se suspenden las actividades: No habrá ni la tradicional quema de júas, ni verbena, ni fuegos artificiales y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad; al igual que el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha pedido a los ciudadanos que esa noche no acudan siquiera a la playa.

Pese a ello, al ser una noche tan señalada en el calendario, y en previsión de posibles celebraciones y concentraciones no permitidas en las que se incumplan las medidas preventivas relacionadas con los aforos máximos permitidos, distanciamiento social y uso de mascarillas, la Policía Local reforzará el servicio de vigilancia desde las 21.00 horas del 23 de junio a las 06.00 del 24 de junio.

En Torremolinos aunque se está redactando un bando municipal, fuentes municipales sí han avanzado a Europa Press que el uso de las playas no estará autorizado esa noche.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha prohibido hogueras y júas así como cualquier acto de celebración institucional. Así, pese a haber recomendado a la población que esa noche no baje a la playa, reforzará la vigilancia con un aumento de efectivos de la Policía Local y Protección Civil.

Fuengirola hará lo propio. No habrá actividades, se recomienda no ir a la playa y un dispositivo especial de Policía Local y Nacional velará por que no se produzcan aglomeraciones y que no se hagan las típicas hogueras. Más aun porque es el día con más gente en las playas de esta localidad: "Si fuéramos como habitualmente cada año a celebrarlo, no podríamos respetar las normas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias", ha dicho el edil Javier Hidalgo.

El Ayuntamiento de Marbella también ha informado de que no se autoriza ningún encendido de hogueras en el litoral para garantizar, de ese modo, las medidas de prevención frente al coronavirus. Así, se reforzará la vigilancia y se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los ciudadanos.

En el caso de Estepona, fuentes municipales han informado a Europa Press de que la Policía Local va a intensificar la vigilancia en la zona de la avenida España, que discurre frente a La Rada, la playa más amplia de todo el término municipal y una de las más populares por encontrarse en pleno centro de la localidad.

Este refuerzo de la vigilancia también se extenderá por todo el paseo marítimo para evitar que se realicen hogueras en las playas o concentraciones de personas para hacer rituales frente al mar. Además, los agentes irán informando a los ciudadanos de que este año están suspendidos todos los actos que tradicionalmente se celebran por la festividad de San Juan.

También en Manilva, su alcalde, Mario Jiménez, informó a finales de mayo de la suspensión de todos los actos de la Noche de San Juan. Pero la Delegación de Fiestas ha propuesto celebrarla de una manera muy particular, haciendo partícipe a la ciudadanía de un vídeo donde se recojan los momentos más significativos de esta noche tan especial para el municipio y sus vecinos.

El panorama en la Costa del Sol oriental no será diferente al de la occidental. En las playas de Rincón de la Victoria estará prohibido realizar hogueras, barbacoas, instalar carpas o los tradicionales júas en la playa. Para velar por el control de todas estas medidas se reforzará el dispositivo de seguridad durante esta noche.

Continuando por la costa oriental, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha informado de la publicación de un bando municipal que prohíbe moragas y hogueras en la playa durante la Noche de San Juan, un evento anulado por seguridad debido a la crisis sanitaria del COVID-19: "El virus sigue aquí y no podemos confiarnos ni bajar la guardia", ha dicho el edil de Turismo, Jesús Pérez Atencia.

En el bando también se señala que no pueden celebrarse reuniones ni fiestas en las mismas que vulneren la normativa vigente, bajo apercibimiento de las oportunas sanciones.

El Ayuntamiento de Algarrobo, igualmente, ha suspendido la celebración de esta festividad para evitar aglomeraciones y situaciones potenciales de contagio como forma de proteger la salud de la ciudadanía. El alcalde, Alberto Pérez, ha informado a Europa Press que se ha prohibido también la realización de moragas, barbacoas o cualquier acto que pueda dar lugar a concentraciones de personas.

Por ello, se va a controlar con un dispositivo especial de la Policía Local el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en bares, restaurantes y locales de ocio de forma que se garantice la seguridad de la ciudadanía mediante distanciamiento social, medidas higiénicas personares, desinfección. Además, ha recordado que las medidas obligan a la desinfección de la arena de la playa y a su cribado y peinado, lo que supone que desde las 20.00 a las 07.00 horas habrá maquinaria realizando esa labor.

El Consistorio de Torrox no permitirá las hogueras en esta noche mágica del año y, desde Protección Civil, "se hará un refuerzo para hacer que se cumplan las recomendaciones del Gobierno central en cuanto a la no aglomeración de personas", han precisado fuentes municipales a Europa Press.

Por último, en Nerja, el concejal de Playas, Francisco Arce, ha señalado que no se permitirán ni acampadas ni hogueras en la Noche de San Juan en las playas de municipio, que permanecerán cerradas al uso desde las 21.00 horas hasta las 07.00 horas. El Ayuntamiento no organizará ningún acto ni en la tarde-noche del 23 ni en la madrugada del 24 y se está elaborando un bando para informar a la ciudadanía.

Pese a que la Noche de San Juan es mágica para una gran mayoría de la ciudadanía malagueña, los ayuntamientos insisten en la importancia de cumplir las medidas de prevención para contener al COVID-19, un virus que no ha desaparecido y por el que han muerto ya en España más de 28.000 personas.