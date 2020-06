Los comerciantes de los mercados podrán decidir si abren por la tarde, domingos o festivos

Los ocho votos que suman el PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá, y las siete abstenciones del PSOE y Adelante Málaga han servido hoy para que salga adelante una ambiciosa modificación de la ordenanza municipal de mercados minoristas de la ciudad, de tal forma que se abre la puerta, de forma efectiva, a que los dueños de los puestos puedan decidir abrir fuera del horario habitual, esto es de 8.30 a 14.30 horas, siempre que la mitad de ellos apoye esa propuesta. Es decir, en la práctica son los propios comerciantes de los mercados los que pueden optar por abrir por las tardes, los domingos o los festivos.

El Área de Comercio y Vía Pública lleva meses trabajando en esta modificación, que ha ido a la Comisión de Economía, la primera que se celebra de forma presencial. Se han rechazado las tres alegaciones que había presentado Adelante Málaga. La confluencia ha defendido que sea el 75% de los comerciantes los que decidan, ya que "los comercios minoristas responden a negocios de vocación familiar, sujetos a unas necesidades de conciliación laboral y familiar y a una estructura de negocio que podría verse comprometida con una ampliación impulsada por un porcentaje que no sea lo suficientemente representativo del conjunto de los titulares de las concesiones". Para que haya un debate profundo, es el 75% el que debe decidir si se opta por ampliar los días o el horario de apertura.

En el informe del Área de Comercio sobre esta alegación, se asegura que "se trata de dar cobertura a la necesidad manifestada por los titulares de los mercados con una posible apertura de los mismos en horario de tarde, si tal acuerdo fuera adoptado por los titulares de los mercados en un 50% de los mismos. Se trata de incentivar una nueva posición del mercado tal y como viene realizándose en el resto del país, con el objeto de que el mercado pueda llegar a un público al que ahora no llega, dado que entre semana la mayoría de los potenciales usuarios trabajan por la mañana, no obstante se trata de una mera posibilidad que debe ser posteriormente avalada por el Ayuntamiento".

Lo que se persigue, dice el equipo de gobierno, es que el mercado sea competitivo y poder revitalizar al mercado como "eje de la vida comercial del barrio". También ha incidido la edil titular del área, Elisa Pérez de Siles, en que en ningún caso es obligatorio que los titulares de los puestos que no quieran abrir, lo hagan. Así, el horario de apertura y cierre es de 8.30 a 14.30 horas como horario obligatorio, aunque voluntariamente se puede abrir media hora antes y cerrar media hora después. Por tanto, se ha aprobado que, si el 50% de los propietarios de puestos lo decide, y se solicita con un mes de antelación, pueden modificarse los horarios, "especialmente en horario de tarde y domingos y festivos". También podrá pedirse por acuerdo de la Asociación de Comerciantes en los mercados en los que esté constituida. Deberá autorizar la apertura, finalmente, la Junta de Gobierno Local o el órgano en el que se delegue.

Otra modificación importante es que los concesionarios puedan ser titulares en un mismo mercado de un máximo del 10%. En aquellos mercados que tengan menos de 30 puestos, se permitirá la titularidad de hasta tres puestos. Adelante Málaga había pedido que un mismo propietario sólo pudiera tener dos puestos, lo que se ha rechazado también por el Área de Comercio. Lo cierto es que la ordenanza modificada hoy permitía tener hasta un 4% de los puestos al mismo propietario, algo que el Ayuntamiento considera "insuficiente, especialmente en mercados con bajo nivel de ocupación, en los que se da la paradoja de que hay puestos vacantes y titulares que desean adquirirlos pero no pueden porque superarían dicho porcentaje. Desde este área, entendemos que la prioridad es que estén los puestos abiertos, para intentar frenar el progresivo declive de los mercados municipales. Asimismo, en los mercados con alta ocupación, entre el 75% y el 100%, difícilmente podrá llegar nadie al 75%.

Adelante Málaga también pidió que para adjudicar puestos se primen criterios como iniciativas basadas en la economía de proximidad, los productos malagueños o que sigan procedimientos ecológicos y respetuosos con el entorno para su producción u obtención. Dice Comercio que "no es oportuno incluir una cláusula de este tipo en el texto de la ordenanza, ya que estas que son más propias de acciones a desarrollar por concesionarios y no como condicionantes para acceder a una concesión". El PSOE, por su parte, ha solicitado que se retire esta modificación de la ordenanza dado el momento que están viviendo los comerciantes de los mercados y, por tanto, no es el "momento", ha dicho la edil Carmen Sánchez, lo que ha rechazado el equipo de gobierno.