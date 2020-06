Nueva Málaga estrena web y parque

Pide más árboles para la segunda mitad del parque y el control de los perros sueltos

Pocos días han separado la inauguración de la primera página web del barrio de la reinauguración del Parque del Norte, el pasado 3 de junio. Dos novedades muy relacionadas entre sí, porque cambiar el aspecto de esta zona verde ha sido una de las reclamaciones más veteranas de Asociación de Vecinos 'La Unidad' de Nueva Málaga, que ha anunciado la noticia en su nueva web: www.avlaunidad.es.

«Llevábamos dándole vueltas a contar con una página web algún día. Nos movemos mucho por redes sociales, sobre todo por facebook, pero también había mucha gente que no tenía redes y no llegábamos a ella», cuenta José del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos 'La Unidad' de Nueva Málaga, un colectivo que en 2017 cumplió 40 años.

Precisamente en 2017, la asociación estrenaba un servicio de whatsapp que, como explica, ha sido de gran utilidad para mejorar el barrio: «Los vecinos van paseando por Nueva Málaga y ven un desperfecto o una simple papelera llena y nosotros lo mandamos a Medio Ambiente, al distrito... para que sean atendidas las peticiones», cuenta José del Castillo, que destaca que es el servicio que más está funcionando.

La nueva página web, por cierto, permite enlazar con el servicio de whatsapp, pero también publicar noticias sobre Nueva Málaga o bien de utilidad para todos los vecinos. «Hemos publicado una noticia sobre el ingreso mínimo vital para informar a todos los vecinos, no sólo a los socios», pone de ejemplo.

José del Castillo precisa que la web no será algo inmutable, sino que se irá adaptando a lo que pidan los miembros de la asociación y los vecinos en general. «Por ejemplo, si hay que aumentar la letra para que pueda leerse mejor. Hemos hecho un trabajo exhaustivo para que no se aburran y no se quede en el tintero lo que interesa».

Gracias a un socio, que los ha asesorado, han podido diseñar esta web que ofrece además de noticias información sobre proyectos pendientes, historia del barrio, eventos, talleres, un formulario de contacto y un correo para consultas (info@avlaunidad.es).

De paso, La Unidad también ofrece la oportunidad de hacerse socio por una cuota simbólica de 10 euros al año. «Muchas veces nos dicen que qué se llevan a cambio, no entienden que si por ejemplo queremos que nos cambien el Parque del Norte, no es lo mismo hacerlo con 200 socios que hacerlo con 400», argumenta José, que destaca que también está intentando que los comercios se involucren con la asociación.

Remodelación del parque



Y el nuevo Parque del Norte, tras una inversión municipal de 400.000 euros, es uno de los logros de la asociación de vecinos, que llevaba muchos años reclamando el cambio de diseño, para que se eliminara el laberíntico conjunto de parterres que impedían pasear con comodidad.

«Nos llamaron para decirnos que el alcalde tenía un hueco al día siguiente, que si podíamos estar», recuerda el presidente del acto del pasado 3 de junio, al que por seguridad asistieron muy pocas personas, separadas y con mascarilla.

«Estamos muy satisfechos con la remodelación, ya sólo queda la segunda fase de las obras, que nos han dicho que estarán para finales de verano, con un parque infantil junto a las letras del Parque del Norte y la maquinaria para los mayores en el otro extremo», cuenta.

Pero el trabajo de la asociación continúa, por eso reclaman para el Parque del Norte, en concreto para la segunda mitad de esta zona verde, «más árboles, porque los que hay son todavía pequeños y el asunto de la sombra está difícil».

También han aprovechado en la web para denunciar el problema de los perros sueltos en esta segunda mitad del parque, una actitud incívica que está causando problemas de convivencia, pese a que existe un parque canino para que vayan sueltos. Fuera de la zona canina el presidente recuerda las ordenanzas: «Pueden ir por donde quieran pero atados». Por eso pide también carteles que recuerden estas normas.

La Unidad sigue con su trabajo reivindicativo, ahora también en su página de internet.