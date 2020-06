Desconvocada la huelga de los trabajadores del estadio de atletismo

Los trabajadores del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, una subcontrata del Málaga CF, el club concesionario de las instalaciones municipales hasta el 30 de junio, prorrogado hasta el 31 de julio, decidieron desconvocar la huelga que iba a tener lugar los días 22, 25 y 29 de junio, en protesta por su situación.

Como ayer explicó Romualdo Núñez, gerente de la empresa Multiservicios J. L., que desde 2009 ha prestado sus servicios de limpieza, control y mantenimiento, primero a la empresa municipal Deportes y Eventos y desde 2012 al Málaga CF, los trabajadores decidieron no mantener la huelga ante su delicada situación. «Éramos nueve personas trabajando, y me he visto obligado a darle vacaciones a cuatro, con aviso de despido a partir de julio», informó.

Como adelantó La Opinión, el 1 de junio el Málaga CF, que dejó las instalaciones en marzo, pidió a esta empresa la reducción de horarios y servicios. «Ahora mismo sólo quedan tres personas trabajando, dos en el control de la instalación y una limpiadora cuatro horas al día», resumió el gerente.

Romualdo Núñez dijo comprender la postura del Málaga, puesto que ya no usa el estadio de atletismo, pero no la actitud del Ayuntamiento, «que debería haber previsto esta situación».

A este respecto recordó que la empresa lleva diez años prestando sus servicios en todo tipo de eventos municipales. «Nos hemos quedado en tierra de nadie», lamentó, y reiteró que hará todo lo posible por la subrogación de los tres trabajadores que restan, para que conserven el puesto de trabajo.

Ayer, la concejala de Deportes Noelia Losada negó que el Ayuntamiento haya aceptado estos recortes: «Estamos en conversaciones con el Málaga CF y se está consiguiendo aumentar los servicios. Pero hasta el 31 de julio el concesionario es el Málaga y es quien gestiona. Nosotros estamos mediando entre el club y los trabajadores cuando, además, el propietario del estadio es la Gerencia Municipal de Urbanismo», precisó a este diario.