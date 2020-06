De la Torre aboga por la colaboración de Cassá en su Gobierno pero sin incompatibilidades con la Diputación

El alcalde de Malaga, Francisco de la Torre, no descarta que Juan Cassá colabore "en convergencia" con su Gobierno municipal, pero descartó que esta relación se produzca "en términos de dedicación total" porque se podría incurrir en incompatibilidades con sus nuevas funciones como portavoz y responsable de Relaciones Institucionales en la Diputación Provincial.

El hecho de que el excandidato de Ciudadanos a la alcaldía de Málaga pudiese hacer doblete, tras su marcha del partido naranja, en los gobiernos de la administración provincial y de la local fue abordado con diplomacia por De la Torre. El regidor de la capital malagueña explicó que sigue en conversaciones con Cassá para encontrar fórmulas que le permitan participar en la vida municipal ofreciendo "la mayor estabilidad posible" al funcionamiento del Ayuntamiento de Málaga: "En mayo, Cassá me transmitió su deseo de tender puentes y de no menoscabar la estabilidad del Gobierno y en esa dirección estamos trabajando, cuando concluyan estas conversaciones ya veremos en qué términos se traduce su colaboración", expuso De la Torre en relación al ex de Ciudadanos que ya ha sido 'fichado' por el PP para la Diputación.

Sus contactos con Cassá no fueron vistos con buenos ojos por sus socios de Gobierno de Ciudadanos, que ya solo aportan el voto de la edil Noelia Losada a los de los 14 concejales del PP, pero el panorama es de mucho menos riesgo desde la semana pasada para el futuro de Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad. La moción de censura que pondría fin a un cuarto de siglo del PP en el Ayuntamiento capitalino ha sido amortiguada de momento con la integración de Cassá en la disciplina que lidera el popular Francisco Salado en la Diputación Provincial de Málaga, donde se producirá una convivencia que tampoco sienta bien en Ciudadanos.

No obstante, el alcalde insistió en que su acercamiento a Cassá no tiene que ir en detrimento del espíritu de colaboración con todos los grupos municipales -incluidos PSOE y Adelante- que ya se había pactado para dotar al Gobierno de la capital malagueña del "mayor consenso posible".