Even Today is Marketing analiza cómo será el futuro de la empresa

Este año el verbo "reinventarse" está en todas partes. No hay sector de la economía que no haya necesitado evolucionar tras la sacudida de la Covid-19, y así lo ha demostrado la primera edición de Even Today is Marketing, evento organizado por ESIC Business & Marketing School con el que la Escuela de negocios ha querido acercarse al mundo de la empresa y ver qué ha cambiado tras estos meses de incertidumbre.

"Nos enfrentamos a una situación sin precedentes, una oportunidad para convertir los problemas en oportunidades y tomar las riendas del futuro que queremos construir", afirmó durante la presentación Eduardo Gómez Martín, Director General de ESIC. "Estoy convencido de que ESIC, su misión y su propósito tienen más sentido que nunca. Nosotros queremos transformar personas para hacer un mundo mejor, y estamos en un momento interesantísimo para esa transformación".

Todos los ponentes destacaron como en dos meses hemos vivido el acelerón digital que esperábamos para los próximos dos años. "Creo que tras esta crisis tenemos una oportunidad única de llevar la gestión de los datos y la intensidad tecnológica más allá para crear una verdadera economía de los datos", señaló Pilar López, presidenta de Microsoft España.

En esa línea, Robert Wolcott, cofundador y presidente de The World Network (TWIN) explicó a los más de 9.000 asistentes que nos encaminamos a un futuro en el que lo más importante será la proximidad. "El Big Data, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial avanzan a tal velocidad que la producción está cada vez más pegada al momento en el que ese producto se demanda". "Las decisiones que tomemos ahora no tendrán marcha atrás", añadió.



Los perfiles del futuro

Este nuevo paradigma estará marcado por la tecnología, los datos y la innovación. Es por ello que el Instituto de Innovación de ESIC (ICEMD) presentó durante el evento el estudio 'Innovar en tiempos del COVID', en el que preguntaron a más de 100 profesionales líderes qué papel tiene la innovación en sus compañías. "En el 82% de las grandes empresas, esta área tiene representación en el Comité de Dirección", señaló Enrique Benayas, director de Corporate Education de ESIC y Director General de ICEMD y encargado de presentar el estudio. De hecho, en España "el 79% de las compañías van a mantener o incluso incrementar su presupuesto en innovación".

Además, ICEMD ha investigado cuáles serán las competencias necesarias de los trabajadores en este nuevo entorno, recogiendo las 14 cualidades más buscadas por las empresas: ser autónomo, colaborativo, emprendedor, estar centrado en el cliente, ser positivo, curioso e innovador, creativo, decisivo y pragmático, tener mentalidad comercial, ser optimista, diligente, estratégico y visionario, analístico y con capacidad de empoderar a otros. Eso sí, como apuntó Benayas, "es tan importante que los trabajadores tengan alguna de estas cualidades como que las empresas creen entornos que potencien estas competencias".

Y es que el papel de los empresarios será de vital importancia. "En este nuevo escenario, deber ser capaces de ser ágiles y seguir qué está pasando en el mercado", señaló Jean Christophe Bonis, 'The French Futurist', durante su ponencia, en la que también destacó que "un empresario es una persona normal, con capacidad de tomar decisiones de riesgo y sacar beneficio. Pero beneficio no es solo un beneficio económico, sino también ser capaz de crear, de dar, de tener humildad y ayudar al otro".



Nuevos caminos para la nueva economía

Streaming, delivery, car sharing€ En los últimos años, estos anglicismos llegaron a nuestras vidas para significar una auténtica revolución en nuestra forma de hacer cosas tan sencillas como ver la televisión, viajar o pedir comida a domicilio. Por eso, Even Today is Marketing contó con representantes de empresas tan reconocidas como BlaBlaCar, Glovo o AMC Networks para que explicaran cómo se adaptaron a los cambios que ha sufrido el mercado en estos meses, en una mesa redonda titulada 'Resilent Brands, Strong to Adversity'.

"Antes de la Covid19, éramos una empresa que estaba en pleno crecimiento, empezando a lanzar nuevos modelos de negocio. Hemos atravesado una etapa en la que nuestra actividad se ha reducido al 100%, y entendemos que vamos hacia una etapa en la que la demanda no será tan alta como hasta el año 2019, pero creo que estamos ante una oportunidad histórica de crear modelos de negocio diferentes", defendió Álvaro Zamácola, Country Manager de BlaBlaCar España y Portugal. Para él, aquellas empresas que "tengan una misión o visión y capacidad de flexibilizarse y adaptarse a las circunstancias, eventualmente serán capaces de sobrellevar la crisis".

Y si BlaBlaCar redujo su actividad al 100%, la de servicios de delivery como Glovo no dejó de crecer. "Hemos sido una compañía afortunada", aceptó Sacha Michaud, cofundador de la empresa, "los comercios nos han visto como un balón de oxígeno para seguir con su actividad económica, y muchos a los que nunca les interesó el delivery se han dado de alta con una visión a largo plazo". Eso sí, en las primeras semanas de confinamiento "hubo una bajada en el volumen de negocio radical, además Italia y España son dos de nuestros mercados principales y cada región ha tenido realidades diferentes y calendarios muy diferentes".

En el caso de AMC Networks, su director general para Southern Europe y Executive Vicepresident, Manuel Balsera, definió su producto como "casi de primera necesidad durante estos meses, porque nos dedicamos a la televisión". "Nos planteamos aprovechar este momento para ser ambiciosos, no solo centrarnos en hacer nuestro producto, sino transformar nuestra organización en algo mucho adaptable y desarrollar nuestra resiliencia".



"He sido un artista porque no he hecho más que confundirme"

Como cierre a Even Today is Marketing, el atleta español Chema Martínez participó en Error 404, encuentro creado por ESIC dedicado a reflexionar sobre el fracaso y el error en el mundo empresarial y la gestión de personas. "Yo he sido un auténtico artista porque no he hecho más que confundirme", ha explicado Martínez, "creo que el error es humano y debemos acostumbrarnos a vivir con él".

"Es importante que alguien te enseñe cuando te equivocas", reflexionó Martínez, "es clave tener un conocimiento claro de los errores que puedas cometer, debemos aprender a escuchar a las personas con las que trabajamos y con las que compartimos el día a día, y dejarnos guiar por sus palabras y consejos. Si piensas que tienes una verdad absoluta, que eres el principal protagonista del mundo, estás equivocado".

En ese sentido, el atleta cree que contar con un equipo de personas que conozcan el fracaso es fundamental. "A mí me gusta tener en mi equipo a gente que haya vivido algo así, que sea capaz de analizar por qué no ha conseguido sus objetivos. Esas experiencias son las más vitales, y yo quiero a mi lado a gente que se haya confundido y que sepa por qué, y eso será un refuerzo clave en sus herramientas para la toma de decisiones".

El éxito de Even Today is Marketing ha demostrado que las experiencias pueden transformarse sin perder su esencia. El próximo año 2021 volverá Hoy es Marketing, con su esencia desde hace dos décadas: dar a conocer estrategias de éxito de grandes empresas y definir las expectativas y tendencias empresariales del futuro.