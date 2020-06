Marín avisa de que "Cassá no puede formar parte de los gobiernos"

El vicepresidente de la Junta y portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha afirmado que Juan Cassá, que abandonó la formación naranja aunque mantiene responsabilidades en Diputación de Málaga, es "un tránsfuga" y ya no forma parte de la formación naranja. Además, ha esperado que el PP respete los acuerdos y ha avisado de que "Cassá no puede formar parte, en este caso, de los gobiernos, si lo hace, a partir de ese momento nuestra formación tendrá que tomar sus decisiones".

Marín, tras ser cuestionado sobre Juan Cassá y sus responsabilidades en Diputación y si Cs seguirá apoyando el Gobierno en el ente supramunicipal, ha incidido en que Cassá "no forma parte de Cs. Es un tránsfuga que se fue de Cs y se ha llevado su acta cuando la tenía que haber entregado".

"Eso fue lo que firmó, entre otras cosas", ha incidido Marín, que ha recordado que "yo tengo firmado el mismo documento y si alguna vez dejo Cs y me voy a otro sitio lo que tengo que hacer es entregar mi acta. Eso es lo que tiene que hacer alguien que es responsable, y que, en definitiva, viene a la política para legitimar y dar credibilidad a la clase política". Tras criticar que Juan Cassá no ha hecho eso, ha afirmado que "como no está en Cs, él verá lo que decide hacer".

Por otro lado, ha esperado que el PP "respete los acuerdos que tiene con Ciudadanos". En concreto, en Málaga PP y Cs forman equipo de gobierno en Ayuntamiento, ahora en minoría tras la salida de Cassá y en Diputación, que no afecta a la estabilidad del equipo de gobierno pero donde Cassá sigue siendo el portavoz del equipo de gobierno de PP y Cs en el ente supramunicipal y asume la Delegación de Relaciones Institucionales.

"Cassá no puede formar parte, en este caso, de los gobiernos, si lo hace, a partir de ese momento nuestra formación tendrá que tomar sus decisiones".

"Estoy seguro de que el PP va a respetar los acuerdos", ha sostenido, añadiendo, en concreto, sobre el pacto a nivel andaluz que no lo pone en peligro. "No pone en peligro el acuerdo PP y Cs nadie, ni un caso aislado como pueda ser este ni las decisiones que se puedan tomar en otros ámbitos".

Marín ha agregado que "estamos encapsulados": "Tanto Juanma Moreno --presidente de la Junta-- como yo tenemos claro cuál es nuestro trabajo, dedicación y cuál es nuestra encomienda". "A nosotros los andaluces nos dijeron que querían un cambio después de 37 años de gobierno socialista y el PP y Cs a nivel de Andalucía cerramos un acuerdo, encapsulamos ante muchas situaciones que se han producido a lo largo de un año y medio y las que se van a ir produciendo y nos centramos en nuestro trabajo".

Al respeto, ha valorado que, hasta ahora, ese trabajo "está dando muy buenos resultados para el conjunto de los andaluces y, lógicamente, no nos va a mover de esa posición ni esta ni ninguna otra cuestión que no afecte en exclusividad al ámbito de Andalucía", ha concluido.