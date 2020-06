De la Torre cree que pacto PP y Cs "ya no sirve" y opta por firmar uno nuevo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha admitido este miércoles que es "bueno" llegar a un acuerdo en el Consistorio con Juan Cassá, ahora edil no adscrito tras su marcha de Ciudadanos, para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento. Además, ha dejado claro que, ante este escenario actual, el pacto que se firmó con la formación naranja hace un año "no sirve".

"El problema es que si no hay una estabilidad en el acuerdo de Cassá el pacto de PP y Cs no nos sirve", ha sostenido, insistiendo en que habrá que hacer uno nuevo: "De eso se van a tener que dar cuenta los dirigentes de Cs y lo normal y lo lógico es buscar soluciones en la línea que nosotros hemos planteado", ha afirmado el regidor.

De la Torre, tras preguntas de los periodistas sobre el acuerdo de PP y Cs, las nuevas responsabilidades de Cassá en Diputación y si en el Ayuntamiento podría haber un acuerdo, ha recordado que "nosotros lo hemos planteado desde el principio, se lo planteé a Cassá".

Así, ha recordado que hay un acuerdo PP y Cs del pasado año "que garantiza la estabilidad, llega el 4 de mayo y la decisión de Cassá pone en duda ese acuerdo". "De entrada, si se queda ahí, queda un interrogante" ya que queda en minoría el equipo de gobierno. "Nosotros estamos tratando de dar solución al incumplimiento que, involuntariamente, se ha producido internamente en Cs".

"La misma voluntad de estabilidad, por el significado que motivó el pacto de 2019, es la que motiva la búsqueda de esas soluciones al incumplimiento del pacto por parte de Cs", ha dicho, admitiendo que ese "incumplimiento" no es una voluntad de Cs, pero "la decisión personal de Cassá hace imposible cumplir, en principio, el acuerdo de estabilidad de 2019 y nosotros tratamos de buscar una solución a ese tema, porque es muy importante" aquí o en cualquier ciudad.

De la Torre ha agregado, además, que su voluntad en una situación de crisis es estar abiertos, "más ahora" a acuerdos. "La estabilidad que se deduce de un acuerdo como 14+2=16 sólo se consigue con 14+1+1 y eso es lo que tratamos que sea así", ha ejemplificado.

Ha insistido, por tanto, en que "en esta Corporación 19-23 va muy bien el acuerdo y lo que ha habido es una decisión personal de Cassá en relación con su grupo que afecta, salvo que busquemos una solución como la que estamos planteando y es lógico que lo hagamos", ha agregado, admitiendo que "sería absurdo" no hacerlo. "En estos temas hay que poner el bien de la ciudad, el bien común, por encima de cualquier situación de bien personal o de estrategia de partido".



"Nueva fórmula" a la estabilidad

Por otro lado, ha vuelto a recordar que en mayo, tras incorporarse de su baja médica, habló con Cassá y "de entrada me manifestó su voluntad de no tensionar la vida política, tender puentes y de garantizar estabilidad". "La estabilidad es el valor mas importante en cualquier gobierno y es lo que se plantea como objetivo en el acuerdo que firmamos hace un año con Cs".

"En un escenario donde Cassá no está en Cs, parece que esa estabilidad hay que buscarle una nueva fórmula", ha agregado, ya que, "el acuerdo firmado ya no está garantizando" esa estabilidad. "Eso es lo que hemos tratado de hacer", ha sostenido.

De igual modo, ha agregado que el acuerdo de la Diputación crea como "un contexto favorable a ese acuerdo" pero "es obvio que es bueno llegar a un acuerdo aquí concreto, si va a estar en el equipo de gobierno qué tareas va a ocupar, y que todo eso tenga una normal aceptación desde el ámbito de Cs municipal".

A juicio de De la Torre, Cs municipal "se tiene que dar cuenta de que el acuerdo que firmó de buena fe el año pasado, el 4 de mayo quedó debilitado y afectado" al salir Juan Cassá de la formación naranja. "Buscar alternativas al mismo parece natural que lo hagamos, si es que queremos ambos, y es evidente que lo queremos, por eso firmamos el acuerdo, una estabilidad en la vida política".

Cuestionado, en concreto, sobre si ese acuerdo pasaría por restar delegaciones o competencias a Cs en el Ayuntamiento, De la Torre ha asegurado que "no necesariamente", aunque ha recordado que en el acuerdo que se negoció, Cs quedó "saturada o sobrecargada" de tareas porque "pedía un montón de competencias y delegaciones y demás, y es evidente que el tiempo que se dispone para trabajar es limitado". "No lo hemos planteado como una condición sine qua non", ha apostillado.