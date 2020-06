El Ayuntamiento se desmarca de las declaraciones "conspiranoicas" del presidente de la UCAM

Todos los grupos del Pleno del Ayuntamiento de Málaga han apoyado hoy una propuesta de Adelante Málaga para "desmarcarse" de las declaraciones "conspiranoicas" del presidente de la Universidad Católica San Antonio Murcia, José Luis Mendoza, "en relación a los fines ocultos para el control y manipulación global de la población a través de un chip oculto en la futura vacuna para la protección frente al Covid-19", consta en el texto de la moción. Cabe recordar que el Consistorio firmó un protocolo de intenciones con la institución docente murciana para que desembarcara en una parcela de más de 40.000 metros cuadrados de la ciudad con el fin de instalar un proyecto universitario relacionado con el deporte y avalado por el Comité Olímpico Español (COE), una iniciativa que rechazan el PSOE y la confluencia, precisamente, por las declaraciones efectuadas por la misma personalidad en ocasiones anteriores, al que, entre otras cosas, se ha acusado de homófobo.

Originalmente, la moción no iba de eso, sino que se pedía al Pleno que instara a la Junta a que dejase sin efecto los planes para recortar 135 millones de euros a las universidades de la comunidad y eliminase los condicionantes de inversión en este ejercicio en relación a sus remanentes presupuestarios; también se ha pedido a los grupos que insten al jefe del Ejecutivo andaluz a negociar un plan plurianual de inversiones, junto a un modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas que atienda a los planes estratégicos de cada una de ellas y que garantice "el incremento de la financiación básica operativa necesaria para poder abordar el desarrollo científico, tecnológico", etcétera€ Había dos puntos sí relacionados íntimamente con la UCAM: se instaba al equipo de gobierno a desistir del proyecto de cesión a la UCAM de 45.000 metros cuadrados en La Térmica para un campus universitario y que ese suelo vaya a equipamientos públicos para prestar servicios a un área que va a acoger muchas viviendas. Todos estos puntos han sido rechazados por el PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá, que han sumado dieciséis votos frente a los 15 de la oposición. Sólo se ha dado el sí a que el Ayuntamiento se desmarque de las declaraciones de Mendoza.

Nicolás Sguiglia, edil de Adelante, ha criticado los recortes anunciados para la Universidad de Málaga, unos 35 millones de euros, y ha atacado al alcalde por la cesión de 45.000 metros cuadrados a la UCAM, "los mejores de la ciudad", a una institución que despierta tantas duas en cuanto "a prestigio". "No le dé esos terrenos a una persona que cree que nos van a inyectar chip", ha dicho. Rubén Viruel, edil del PSOE, ha dicho que es una universidad "homófoba, machista, con tendencias conspiranoides" y ha señalado el recorte del 20% del presupuesto de la UMA previsto por la Junta.

Noelia Losada, edil de Cultura, ha dicho que no habrá cesión a la UCAM, sino un concurso para que venga una universidad privada que complemente la oferta pública, que además tendrá que pagar un canon y habrá de poner en marcha un sistema de becas. Ha declarado que al concurso pueden presentarse las universidades que lo decidan. En cuanto a los recortes, ha destacado que se va a liquidar un montante de 126,29 millones de euros de deuda que tienen las universidades y hay planes para mejorar instalaciones docentes y de investigación. Luis Verde, edil de Educación, ha dicho que la moción está llena de "mentiras", ha destacado que la Junta va a pagar la deuda creada por el PSOE y Adelante Málaga y se va a negociar un plan de financiación con los rectores. "Este Gobierno no dejará el pufo de 2015 que dejó el PSOE".

El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha mostrado sendos convenios por los que la ciudad cedió a la UMA dos millones de metros cuadrados para su desarrollo a finales de los 70 y en el 99, ha insistido en que Málaga debe tener oportunidad de que se instale una universidad privada, algo que la Junta que gobernaba el PSOE impidió, h dicho, y eso es lo que se va a "desbloquear". En una segunda intervención, ha dicho que no se regala nada a nadie, "se licita, se concursa" y ha dicho sentirse orgulloso de que haya, en el futuro, varias universidades privadas en Málaga. "No una, tendremos varias", aunque no ha aclarado que todas esas instituciones vayan al mismo suelo (de en torno a 40.000 metros cuadrados).