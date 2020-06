Pintar para aliviar la cuarentena

«Cuando me meto a trabajar, tres horas son como si sólo hubieran pasado 30 minutos»

El pintor Cristóbal Gómez Córdoba, de nombre artístico Cristóbal Córdoba (Málaga, 1975), dejó el Centro de forma temporal y regresó a su barrio de la infancia, la Cruz del Humilladero, para acompañar a su madre durante el estado de alarma.

«Ella estaba sola, yo no podía estar yendo y viniendo de una casa a otra durante la cuarentena, así que quise estar con mi madre. Me traje algunas cosas básicas para poder trabajar y ya está», cuenta.

Este artista, que hace años llamó la atención de Félix Revello de Toro y le apoyó en su primera exposición individual, en 2008, confiesa que: «Como todo el mundo, ha habido momentos en que durante la cuarentena lo he pasado regular, por no poder hacer lo que quieres y por las noticias que llegaban, pero me considero un privilegiado por poder evadirme, algo que no me ha costado trabajo».

Y en esa evasión, claro, la pintura ha sido lo principal porque, como reconoce: «Cuando me meto a trabajar, para mí tres horas son como si sólo hubieran pasado 30 minutos».

Además, este pintor, que como un completo cantaor de flamenco toca muchos palos artísticos, reconoce que el confinamiento le ha permitido realizar trabajos «que no hubiera hecho en otras circunstancias».

Uno de ellos ha sido una serie de tres dibujos al pastel que ha titulado Mirada hacia Oriente y que completarán una próxima exposición, que en principio había completado a comienzos de año.

Además, las semanas de cuarentena le han permitido terminar una importante obra para Málaga, cuya presentación truncó la pandemia pero que dará a conocer en el futuro, al igual que otro encargo para la ciudad que realizó con anterioridad y que también está pendiente de darlo a conocer.

Gran parte del trabajo de estas semanas lo ha hecho por la tarde, su momento favorito del día. «Por la mañana he trabajado un poquito porque me gusta más por la tarde, me siento más relajado», explica, y detalla que también le gusta la luz del atardecer. «Sorolla, que es un referente español de la luz, casi siempre pintaba a las cuatro o cinco de la tarde, por la luz y las sombras que aparecen en sus cuadros», destaca.

Y como al artista valenciano, al malagueño también le gusta tomar apuntes del natural y luego terminar muchas de sus obras en el estudio.

Además, como explica, «estar estancado dentro de tu estilo es un aburrimiento total, por eso hago dos o tres trabajos a la vez, porque tengo que hacer cosas diferentes».

Para esta obra en el Muelle Uno, El momento, tomó como modelo a su sobrina.

Exposición individual

Con cerca de 25 obras listas para exponer, su ilusión ahora es que pueda hacerse realidad este año la exposición individual. Entre las que ha terminado este 2020, antes del confinamiento, y que formarán parte de la muestra se encuentra El momento, un óleo sobre lienzo en el que ha inmortalizado a su sobrina sentada sobre un noray en el Muelle Uno, con la Alcazaba, Gibralfaro y un crucero de fondo. Además, con técnica mixta de óleo y pastel ha pintado a una joven con un niño y la capilla del Puerto, con el título de Un buen regreso, en recuerdo de los pescadores que rezaban en la capilla para no tener contratiempos en el mar.

Otras de las obras de este año es un Paseo de blanco, de una joven a caballo, realizado con tinta líquida negra y pastel.

Cristóbal Córdoba, que ha pintado retratos de personajes muy populares de Málaga como Antonio Banderas, Celia Flores o Salva Reina, cree que para apreciar bien su trabajo «hay que ir con mucho tiempo o verlo un par de veces porque no se ve en un rato». El artista comenta que, en muchas ocasiones, en sus cuadros hay detalles que quizás no pueden captarse de una vez. Es el caso del retrato de la hija de Marisol, que pintó para el pregón de la Exaltación de la Mantilla: Celia Flores aparece con un fondo de nubes doradas que, en realidad, conforman el perfil del Monte Gibralfaro, con la fortaleza y las casas de la Coracha. Ahora que se ha levantado el estado de alarma, hora es de volver a disfrutar del arte de Cristóbal Córdoba.