Sanidad más colaborativa y eficiente, claves en el futuro

Contreras y Martín Vázquez coinciden en señalar que estrechar la relación entre la medicina privada y la pública redundará en un aumento de la calidad de la asistencia y en la satisfacción del paciente

El pasado jueves 25 de junio tuvo lugar una webinar, organizada por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Grupo Zeta, con el patrocinio de GenesisCare, Vithas Xanit Internacional y Hospital QuirónSalud Málaga en la que dos expertos analizaron las nuevas directrices que se están implantando en lo que se ha venido a llamar la nueva realidad sanitaria tras la pandemia del Covid-19.

Esta charla virtual contó con la presencia del doctor Jorge Contreras, coordinador médico de GenesisCare y presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, y el doctor José Manuel Martín Vázquez, director médico de Vithas Xanit Internacional.

El doctor Jorge Contreras, en su intervención inicial, reivindicó la importancia que había tenido el mantenimiento del tratamiento del cáncer a través de la radioterapia durante la pandemia y ofreció la cifra de que en la actualidad, entre el 60 y el 70 por ciento de los pacientes oncológicos tienen la posibilidad de superar el cáncer gracias a la oncología radioterápica, ya que «durante la pandemia se ha mantenido la asistencia con quimioterapia y radioterapia a todos los pacientes con altos niveles de calidad y seguridad», indicó Contreras, quien finalizó comentando que los tratamientos con radioterapia incluso habían aumentado «porque se convirtieron en alternativa a operaciones que no se podían hacer en ese momento tan crítico».

El doctor José Manuel Martín Vazquez planteó que la sanidad que nos viene tiene que ser y va a ser mucho más eficiente, «la eficiencia es el parámetro que más se va a tener en cuenta». Con un total de 100.000 millones de euros (70.000 millones de la pública y 30.000 de la privada), la «colaboración entre las dos sanidades tiene que ser más estrecha para poner todos los recursos disponibles, vengan de donde vengan, a disposición del Sistema Nacional de Salud», finalizó Martín Vázquez, quien añadió el dato de que en Málaga en estos momentos solo hay 600 camas públicas más que las que tiene el sector privado.

Preguntados sobre cómo va a ser la nueva atención sanitaria, Martín Vázquez dijo que en Vithas Xanit Internacional llevaban tiempo implementando estrategias para acercarse a los pacientes «de la manera en la que los pacientes quieren ser tratados» y abogó de nuevo por hacer más estrecha la colaboración público-privada «para dar salida al atasco que se ha generado durante la pandemia en las listas de espera de operaciones y de innumerables pruebas diagnósticas».

El responsable médico de GenesisCare volvió a apelar a la eficiencia en un futuro mientras «reinventamos la capacidad asistencial. Soy optimista –añadió– hemos aprendido de lo que ha pasado hace tan solo tres meses», y citó varias medidas que estaban llevando a cabo en su centro hospitalario como evitar visitas que no sean imprescindibles, el uso de la telemedicina y la reducción en oncología radioterápica de las sesiones, los llamados hipotratamientos, que reducen, por ejemplo de 30 a 5 el número de sesiones en tratamientos de cáncer de mama o de próstata.

El director médico de Vithas Xanit Internacional acuñó el término «doble circuito físico y mental» para hacer referencia en el primero de los casos a la nueva disposición que todos los hospitales han implementado ya en sus instalaciones (urgencias, consultas externas, zonas de quirófanos, cafetería, etc.) en el que se diferencia a presuntos enfermos de Covid-19 del resto de pacientes.

«El circuito mental –según el doctor Martín Vázquez– pasa por la mente del paciente, que no quiere contagiarse en el hospital y también del profesional médico que no quiere contagiar a su enfermo por su permanente exposición al virus». Según este especialista «ahora, en estos momentos, el paciente no solo tiene, sino que debe asistir a los centros hospitalarios» ya que todas las enfermedades siguen estando ahí y necesitan ser tratadas por los profesionales.

Otros de los temas que se sacó a colación fue la nueva relación entre el médico y su enfermo. El doctor Contreras se mostró partidario de «reinventar la forma de relacionarnos con los pacientes». Y apeló al uso de las nuevas tecnologías (telemedicina, uso de Apps, etc.) y a evitar la duplicidad de las visitas, pero advirtió de que se puede correr el riesgo de deshumanizar la relación con el paciente. «En oncología es fundamental, hay que ofrecer una mayor accesibilidad al profesional, el paciente quiere estar con el médico que le trata una enfermedad que en muchos casos es muy grave, esto reduce su ansiedad. La relación ha de ser bidireccional».

El doctor Martín Vázquez habló de tres claves para referirse a este aspecto: «Empatía, calidad y calidez, sin estos tres aspectos, la cosa se complica y algo queda cojo en nuestra relación con el paciente», e hizo referencia a una serie de medidas que el año pasado implantaron en los hospitales Vithas Xanit que fomentaban la empatía y la calidez. «Algo tan sencillo y tan poco costoso como dar la mano al paciente, un gesto muy útil y que transmitía mucha empatía y así era recibido por los pacientes», añadió Martín Vázquez mientras se lamentaba de la imposibilidad de llevar a cabo ese tipo de contactos en estos momentos debido a las estrictas medidas de distanciamiento impuestas durante la pandemia del Covid-19.

Los dos expertos coincidieron en señalar que de las grandes crisis salen las grandes oportunidades para profesionales y pacientes cuando fueron preguntados por la incorporación de las nuevas tecnologías en el día a día de la nueva sanidad post Covid 19.

«Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse pero también es cierto que habrá que afinarlas para hacer de ellas un uso adecuado», comentó Martín Vázquez. El uso del Big Data para predecir pandemias y las nuevas aplicaciones de gestión se van incorporando a nuestra sanidad, «pero el paciente necesita cercanía», finalizó el responsable de Vithas, quien reflexionó en voz alta sobre la imperiosa necesidad de una fuerte inversión en tecnología y en accesibilidad a esas nuevas tecnologías sobre todo en aquellas zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades, lo que conocemos como la 'España despoblada' y adelantó que en Vithas «estamos pensando ya en la atención domiciliaria, porque el paciente lo demanda. Este es uno de los retos más importantes», finalizó.

El doctor Jorge Contreras, hablando sobre la nueva realidad que se avecina en nuestros hospitales y centros asistenciales, indicó que hay que «poner en contexto los casi 300 fallecidos en Málaga por el coronavirus si los comparamos con los 3.500 muertos que se producen por cáncer en nuestra provincia en un año». Indicó al respecto que hay que tomar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir, pero también aseveró que «desde nuestros puestos de responsabilidad hay que hacer ver, sobre todo en materia oncológica, que hay que retomar la asistencia –añadió Contreras– porque en estos tres meses de pandemia se han dejado de diagnosticar a pacientes de cáncer, y lo mismo para pacientes con problemas cardíacos, neurológicos, diabéticos, etc, y esto puede tener repercusiones en la calidad».

El doctor Martín Vazquez criticó el exceso de hospitalización durante la pandemia dejando, probablemente, «a la Atención Primaria sin el protagonismo que requería durante la crisis» . Por su parte el doctor Contreras incidió en este mismo sentido que si la Atención Primaria hubiera funcionado como filtro de los casos Covid, «el sistema hospitalario no hubiera colapsado», y añadió que «es fundamental establecer protocolos de actuación en Atención Primaria si volvemos a tener que enfrentarnos con el virus».

Respecto al temor de que vuelva a haber un problema de desabastecimiento de materiales de protección en un hipotético repunte de la enfermedad, los dos facultativos coincidieron en señalar que el sistema sanitario español ya se había aprovisionado, y anunciaron que en sus respectivos hospitales tenían estocaje suficiente para hacer frente a nuevas crisis .

Respecto a la colaboración público-privada para hacer frente en mejores condiciones a futuras crisis hospitalarias, el doctor Martín Vázquez indicó que «este verano es el mejor momento para establecer marcos de cooperación futura», calificó de «imprescindible» que se lleve a cabo esa colaboración porque «está muy bien que se abran hospitales de campaña siempre que sean necesarios, pero a veces es mejor utilizar los recursos que ya tenemos definidos» porque al fin y al cabo, «hay que dotar a los pacientes de los recursos necesarios existentes», finalizó.

«No se debe generar una dicotomía perversa entre los público y lo privado, las dos son excelentes y hay que hacer una optimización de los recursos y usarlos de forma eficiente», indicó en esta misma línea el doctor Contreras, quien finalizó asegurando que «tenemos una sanidad pública excelente y excelentes recursos privados que pueden complementarla».