De las trabas para salir a pasear en una residencia

El pasado 18 de junio, Antonio Quero, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Mayores de Málaga, denunciaba en La Opinión el que en algunas residencias privadas de ancianos de Málaga capital sus responsables seguían impidiendo salir a los residentes.

Y todo ello, a pesar de que el pasado 28 de mayo, la Junta de Andalucía autorizaba en el BOJA los paseos fuera de las residencias, siempre que los usuarios tomaran importantes medidas de seguridad.

Casi un mes después de la autorización autonómica, nos llega a esta sección la queja de varias personas, que prefieren mantener el anonimato porque viven en una de las residencias denunciadas por Antonio Quero y temen ser expulsadas si revelan su identidad.

Como explican, desde que comenzó el estado de alarma, el 14 de marzo, no han podido salir a la calle.

Tampoco una vez lo ha autorizado la Junta, hasta el punto que los responsables hicieron saber a todo el que quisiera salir que luego no podrían volver a entrar.

Al parecer, los responsables se acogieron a que las disposiciones de la Junta de Andalucía no eran lo suficientemente claras si bien, transcurridas unas semanas de esta insólita prohibición, por fin autorizaron los paseos al exterior pero con unas medidas draconianas: tras el paseo, la persona que regrese deberá permanecer en su habitación durante una semana y también comerá sola en ella. Si sale será para pasear por el patio con mascarilla.

Como resultado, son muy pocos los que han pasado por una autorización tan disuasoria, así que la gran mayoría sigue sin salir.

«El otro día me encontré a una residente llorando en el patio, me acerqué a ver qué le pasaba y me dijo que había pedido permiso para salir, pero cuando le dijeron que tenía que quedarse luego encerrada una semana en su habitación, se vino abajo», comenta una de estas personas, que lamenta que esta situación esté mermando la salud física y mental de quienes allí viven.

Frente a estas acciones, lo que la administración autonómica recomienda, una vez realizado el paseo, es lavarse las manos y cambiarse la mascarilla para, a continuación, darse un baño y cambiarse de ropa. Además, hay que llevar un registro de familiares si acompañan a los residentes a pasear, para el caso de que se detectara algún caso.

En absoluto obligan a permanecer encerrado una semana en su cuarto como respuesta a una legítima salida, con todas las precuaciones, tras más de tres meses de encierro.

Estas medidas cuarteleras, bastante cortas de humanidad, evidencian que sus responsables se han pasado de frenada y sólo prolongan el sufrimiento de quienes han tenido la mala suerte de ser sus administrados.

Ojalá que los inspectores de la Junta pongan freno muy pronto a los excesos de una minoría que deja en mal lugar a todas las residencias que cumplen.