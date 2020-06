Moreno asegura que el brote de Málaga está "controlado"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que el brote de coronavirus que afecta a unas noventa personas de un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga "está controlado y confinado".



Moreno ha explicado, en una entrevista con Canal Sur Radio, que la Junta de Andalucía es consciente de que "a medida que hubiera más movimiento", tras levantarse el decreto de alarma, "habrá más riego de contagio", pero ha valorado la rapidez con la que se ha controlado este brote.



Ha recordado que se trata de 89 afectados, identificados y confinados, dentro de una población andaluza de más de ocho millones y medio de personas. "Brotes como éste los vamos a tener con frecuencia en Andalucía y el resto de España", ha vaticinado.





Creo que también es necesario iniciar una desescalada verbal. En nuestro país somos muy dados a la confrontación y tenemos que recuperar la cultura del diálogo que se está perdiendo. Y en ello estoy empeñado. #Andalucía gana si todos buscamos puntos de encuentro. pic.twitter.com/57Z2dKEpTN — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 27, 2020

Ha confesado que "nunca" pensó que siendo presidente de la Junta de Andalucía -"la realización de un sueño personal", ha indicado- tendría que afrontar unaque le ha obligado a suspender acontecimientos como elo lasdey deLo peor de esta, ha destacado, es "por la enfermedad o por la muerte de familiares, que ha comprobado de primera mano.Aunque ha valorado que lade laen Andalucíaha señalado el impacto personal que le ha causado ver a los ciudadanos "encerrados en casa y con imágenes de terror".; cada vez que me llama el consejero de Salud pego un brinco, porque no suele llamarme para cosas agradables", ha indicado.Moreno ha añadido que la pandemia ha convertido este año eny "ha puesto patas arriba nuestras costumbres y tradiciones".Lo ha contrapuesto con su primer año de mandato en la Junta de Andalucía. ", y me ha tocado a mí la desdicha de gestionar la", una crisis que, ha advertido, a partir de septiembre "va a generar casi medio millón de desempleados más".Con todo, ha destacado quey que el Gobierno autonómico "tiene un plan; los planes pueden salir bien o mal, pero tenemos un plan·, ha concluido.