Bernal critica al PP por "generar inestabilidad"

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Málaga, José Bernal, fue ayer contundente con la polémica sobre Juan Cassá, exedil de Cs en la capital y ahora en el grupo de no adscritos. «Los reproches que tenemos van dirigidos al presidente de la Diputación y al PP, que están trasladando una imagen mala de la Diputación de Málaga. Han conseguido generar inestabilidad en un gobierno de mayoría absoluta, eso es lo que ha hecho el PP: le ha dado igual orillar los intereses generales de los malagueños y la propia imagen de la Diputación, si con eso se garantizaba los réditos del PP. Incluso, me atrevería a decir que los intereses personales de algunos miembros del PP», dijo.

Asimismo, destacó que el PP «es muy mal compañero de acuerdos y pactos, no he visto a nadie tan desleal con un socio de gobierno como Cs, que durante un año en la Diputación ha votado cosas que no le gustaban y, sin embargo, ¿cómo le paga el PP?, ¿cómo le han pagado a Cs el señor Salado y el Señor Bendodo? Quitando de la alineación titular al vicepresidente y poniendo al nuevo fichaje en su lugar. Eso, al menos en el ámbito de la ética política, deja mucho que desear, así actúa el PP, le da igual la institución», reflexionó el dirigente socialista en una rueda de prensa ofrecida ayer.