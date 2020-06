Losada se niega a ceder áreas como le exige De la Torre

Nuevo capítulo en el desencuentro entre el exportavoz municipal de Cs, Juan Cassá, ahora edil no adscrito en el Ayuntamiento, y sus antiguos compañeros de partido, con la participación, claro está, del alcalde, Francisco de la Torre, que abogó la semana pasada por llegar a un nuevo pacto con Ciudadanos en el Consistorio y aludió a que, si los naranjas lo pedían, podrían quitársele delegaciones municipales; y también han participado Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que han negociado con el asturiano que, sin pertenecer ni al populares ni a Cs, sea el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación y lleve Relaciones Institucionales. Noelia Losada, portavoz de Cs en el Ayuntamiento y edil de Cultura, Deporte y Teatinos, descartó ayer, en declaraciones a este periódico, pedir que le quiten áreas de gobierno, como insinuó De la Torre, e insistió en que el pacto de cogobierno en la capital está plenamente vigente.

«Yo eso no lo voy a pedir, evidentemente, creo que estamos haciendo una gran tarea al frente de Deporte, Cultura y Teatinos, no solo yo, sino también el equipo que hay detrás mía, demostrando que somos solventes para llevar a cabo esas áreas», dijo. Preguntada por si se siente maltratada por el alcalde, señaló Losada: «Simplemente lo que hay es una disparidad de criterios de cómo afrontar una situación y siempre los socios de gobierno no tienen que estar de acuerdo en todo, el alcalde opina una cosa y nosotros creemos que no es la correcta, y así se lo hemos puesto de manifiesto».

El regidor malagueño dijo la semana pasada que Cs había incumplido el pacto involuntariamente al irse Cassá y habló de que habría de forma inminente una reunión entre ambos partidos para analizar la salud del acuerdo. Losada precisó al respecto: «Cuando toque nos reuniremos para hacer el seguimiento del pacto, no hay ningún problema, pero ya digo: las posturas son esas y no hay ninguna fecha fijada para nada».

Así, recalcó, en declaraciones a este periódico, que ella le ha dicho todo esto al alcalde y, una vez trasladado al regidor, lo ha hecho público. «Tenemos opiniones contradictorias». ¿Van a romper el pacto de gobierno? «No, de momento seguimos trabajando todos los días en las áreas que yo llevo, siempre he dicho que creo que este pacto con el PP ha funcionado muy bien, hemos sido unos socios muy leales y yo voy a seguir trabajando en la misma línea».

El acuerdo, insistió, «está plenamente vigente y está funcionando y, por tanto, yo no entiendo que haya que revisar nada, siempre fui yo la que asumió las áreas de gobierno, así quedó establecido desde el primer momento y eso no ha variado en absoluto».