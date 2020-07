"Mi relación con Salado es buena y con ánimo de buscar propuestas"

Ciudadanos en Málaga ha pasado unos días tensos por el paso del exportavoz municipal de la formación, Juan Cassá, al grupo de no adscritos y su nombramiento por el PP como portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, algo que no ha gustado al vicepresidente primero de la institución, Juan Carlos Maldonado, quien pide a los populares que respeten la postura de la dirección nacional de la formación naranja y ofrezcan una solución al problema creado por el asturiano.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, pidió a Cs esta semana que supere «el malentendido de Cassá». ¿Cómo le sentaron esas palabras?

En primer lugar decir que ya que nombra directamente al presidente, mi relación personal con él es muy buena, y eso siempre facilita de alguna forma el entendimiento. También hablando con él el ánimo es que el PP rectifique y busque una solución al respecto, que es lo que siempre ha mantenido Cs. Hablando con Salado, ellos están en ese ánimo de buscar propuestas, de buscar una solución a esta situación. Es lo que yo conozco al respecto, y mi relación con Francisco Salado es buena y con ánimo de buscar propuestas.

Usted pidió, junto a Noelia Losada, la portavoz municipal, al PP que rectificase. No lo han hecho. ¿Van a romper el pacto de gobierno en la Diputación?

El escenario que nosotros tenemos ahora mismo es lo que hemos dicho, que es una situación complicada, que la dirección nacional de Cs no admite, y de alguna manera este señor no puede estar en el Gobierno de la institución. Confiamos en que el PP entienda y sea sensible a Cs, que es un socio leal, lo ha sido este año de gobierno y en los cuatro años anteriores tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, se ha demostrado que Cs ha aportado estabilidad a ambas administraciones. Va a ser sensible el PP y a considerar la posición de nuestra dirección nacional y va a rectificar porque tenemos por delante una situación en la cual tenemos que abordar el plan Málaga, hay una situación social y económica complicada y queremos destinar todas nuestras energías a trabajar por los malagueños. El escenario que barajamos es una reconsideración del PP, que entienda que Cs es un socio leal y, en virtud de eso, pueda darnos esa respuesta que de alguna manera responda a lo que marca nuestra dirección nacional.

¿Se ha intentado garantizar en el Ayuntamiento la estabilidad a costa de la Diputación?

No sé realmente, no he participado en las negociaciones, no le puedo decir cuál es el ánimo. Parece ser que la situación preocupa, en el Ayuntamiento de Málaga también, es verdad que en la Diputación la estabilidad está garantizada con el PP y Cs, sumamos mayoría absoluta. Lo que se debe abordar esta situación es en el contexto del planteamiento que nuestra dirección nacional hace al respecto, que nosotros proporcionamos estabilidad no sólo en la Diputación, nuestro ánimo, y en los cinco años anteriores lo hemos demostrado, es en ambas administraciones, por tanto el ánimo que tenemos es tender puentes, pero nuestra línea roja está clara: la marca la dirección nacional.

¿Decidirá Inés Arrimadas el futuro de los pactos de gobierno en Málaga?

Es un escenario que no planteamos a día a de hoy, planteamos esa buena disposición de ese buen trabajo que llevamos haciendo al PP. Creo que es una gestión que todos los malagueños pueden dar cuenta de que se está llevando a cabo desde un punto de vista de la solvencia, no sólo económica, sino también social, con ese plan Málaga por delante, y por tanto no nos toca ahora ese escenario de ruptura y de medidas contundentes. Estamos hablando de buscar soluciones a esta situación entendiendo que el PP debe ser sensible a lo que marca la dirección nacional y es que no pueda formar parte del Gobierno el señor Cassá.

Hay gran comunicación entre usted y Noelia Losada con la dirección nacional, pero se ha echado en falta la voz de la dirección regional. ¿Cómo está la relación entre Cs Málaga y Cs Andalucía?

La forma de trabajar de Cs es distinta al PP y al PSOE, este tipo de decisiones las toma directamente la dirección nacional, por eso entiendo que no han hecho ningún tipo de declaraciones al respecto, porque la toma de decisiones depende de la dirección nacional.

¿Va a afectar todo esto al Gobierno de la Junta?

No me corresponde a mí, pero yo creo que Cs ha dado claras muestras de que en ningún caso ha vinculado administraciones, siempre ha estado en cada caso concreto atendiendo al interés general, de las personas que administra e, incluso, estando en la oposición siempre se ha movido por el interés general. En ese sentido, si me pregunta mi impresión particular, creo que en la Junta de Andalucía no hay ningún tipo de cuestión que pueda afectar, pero no depende de mí, depende de la dirección nacional.

¿Se ha echado en falta una estructura local o provincial en Cs para tomar estas decisiones?

Nuestra partido obedece a una forma distinta de establecer la toma de decisiones, realmente le puedo decir que la postura de la dirección nacional respecto a nosotros es fluida, tenemos la intercomunicación que nos permite saber los posicionamientos y movernos en torno a ellos, no he echado en falta una comunicación provincial, regional y nacional, directamente estamos hablando con las personas que deciden que son las que marcan nuestra posición y en virtud de eso estamos actuando.

Usted ha compartido un tiempo con Juan Cassá en la Diputación. ¿Ha hablado con él después de lo sucedido? Se lo digo porque usted y Teresa Sánchez, portavoz de Adelante, lo calificaron el otro día de «personaje».

No he hablado después de lo que ha pasado. En política muchas veces es difícil diferenciar la parte personal de la política, si yo he hecho alguna declaración que a nivel personal le haya afectado al señor Cassá, pido disculpas desde aquí, no es mi ánimo, es verdad que muchas veces en el calor del discurso político se usan términos o calificaciones que en algún caso no proceden y afecta a lo personal. En ese sentido, si ha habido algún tipo de daño a su persona, evidentemente pido disculpas. Solo me hago eco, en algún momento puedo decir una expresión que no le guste en un tema personal, pero aquí es un tema político, en el cual estoy defendiendo la postura de la dirección nacional de nuestro partido al respecto, que creo que es muy clara.

Cs se está acercando al PSOE, sobre todo a nivel nacional. ¿Eso podría dar lugar a acuerdos de gobierno, por ejemplo, en el Ayuntamiento, a medio plazo?

No es una cuestión que me ataña a mí. Es una cuestión de la dirección nacional. Lo que sí tengo claro es que Cs, como partido de centro, y en esa situación de ser útil, lo que intenta no es tener buena sintonía con unos o con otros, sino buena sintonía con los ciudadanos para prestar de forma útil sus propuestas y que beneficien a todos. Así lo hace a nivel nacional y, en ese contexto, lo hacemos extensible a todas las administraciones. La sintonía de un proyecto de centro, de política útil y liberal de alguna manera marca ese estilo. De ninguna manera me corresponde a mí decir lo que puede pasar en otras administraciones, porque es la dirección nacional. Siempre he tenido el buen criterio de no vincular administraciones, sino ver casos concretos y, en función del interés general, actúa no de una forma ideológica, sino de una forma práctica para dar soluciones a cada caso concreto en cada territorio o administración.

¿Tiene constancia de que Cassá haya negociado con el PSOE en la capital una moción de censura?

Yo soy consciente de que era una situación complicada. Estuve con el señor Cassá desde un comienzo intentando estar cercano a él, sobre todo tranquilizarlo, sobre todo fue entendiendo que teníamos que estar donde estábamos, de todas maneras en ese caso que responda el señor Cassá.